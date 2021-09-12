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稅務漫談／雇主識別碼 國稅局將嚴審

／楊心傳
EIN持有人的資訊若有變化，要及時通知國稅局。（取材自IRS）
EIN持有人的資訊若有變化，要及時通知國稅局。（取材自IRS）

從8月開始，國稅局向大約10萬名EIN持有人發送信函，其中包含國稅局認為已過時的資訊。知情者表示，國稅局這次以安全問題為由，打算加強對企業、合夥企業、信託和遺產、慈善機構和其他持有雇主識別號碼（EIN）的確認工作，特別是如果責任方（responsible party）資訊發生變化，國稅局希望這些實體能及時更新他們的申請。國稅局表示，這些數據過時或錯誤，可能會影響身分證盜竊的報告。國稅局法規要求，EIN持有人在更改後的60天內使用表格8822-B表（Change of Address or Responsible Party-Business）更新資訊。

國稅局要求，所有EIN申請都必須具有真正的主要高管、普通合夥人、授予人、所有者或委託人的姓名和納稅人識別號。擁有未使用EIN的實體應及時通知國稅局關閉其帳戶。國稅局無法在電話上或網上取消EIN。一旦將EIN指派給一個企業實體後，它就會成為該實體的永久聯邦納稅人識別號碼，無論EIN是否用於申報聯邦稅表，都不可以重新使用或是轉讓給另一個企業實體。EIN仍然屬於原來的企業實體，可在日後有需要時使用。

發行的目的是稅務管理，並不用於參與任何其他活動（如稅收留置權拍賣或銷售、彩票等）。國稅局第15號提供與應稅工資、就業稅預扣和須提交報稅表相關的雇主稅責任相關信息，還提供了許多員工福利的稅收處理方式。申請EIN不代表成立公司，美國公司的成立是到各州的州務廳（Department of State）去註冊成立，關閉公司也要到州務廳處辦理。

申請稅號可以透過國稅局官網電子申請或紙質申請，申請EIN稅號需要準備好公司成立文件，然後填寫公司名字、公司的註冊地址、郵寄地址、成立所在地（州）、公司負責人的資訊（姓名、社安號或稅號）、公司的成員數量、商業類型和主要活動。網上申請適用在美國成立的公司，而外國公司要在美展開業務，或者負責人沒有社安號，則可以通過紙質填寫SS4表申請。

在大多數情況下，EIN稅號都不需要在公司運營期間進行更改。如果擁有多家公司，則需要擁有獨立的稅號，每個子公司也都應該有自己的稅號。一個人若有多家公司，不能進行稅號之間互相的轉讓。如果從他人那裡收購一家公司或者轉讓店鋪，最好重新註冊新的公司和新的稅號，不要直接使用該公司過去的稅號，以免被連帶上一家的債務責任等。

如果獲得EIN，但是後來決定不需要該號碼（例如新企業並未成立），國稅局才可以關閉該企業帳戶。若要關閉企業帳戶，需要寄信給國稅局，其中包括實體的完整法定名稱、EIN、企業地址以及關閉帳戶的理由。如果已經收到一份在獲得EIN時的指派通知（SS4），需要一同寄到：Internal Revenue Service, Cincinnati, Ohio 45999。如果已有聯邦稅存款或其他聯邦稅付款，或者有責任支付任何企業稅，或者國稅局通知企業稅表到期應繳，必須在關閉帳戶之前申報適當的稅表，具體可參閱關閉企業有關需要採取的申報行動。

如果為以下的免稅組織申請EIN：（1）從未申請正式豁免；（2）不受團體裁定涵蓋；（3）從未申報稅務資料申報表，將關閉帳戶的信件寄至Internal Revenue Service, ATTN: EO Entity, Mail Stop 6273, Ogden, UT 84201，也可以傳真到（855）214-7520。言明想關閉帳戶的理由，如果有一個在獲得EIN時的EIN指派通知（SS4），在寫信時一併寄出。（作者為註冊會計師）

國稅局 稅表 美國

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