稅務漫談╱申請FAFSA 使用2年前的稅表

大學生可填寫FAFSA表格來申請聯邦財務援助。(FAFSA官網)

有讀者來信問：我已經到了可以退休的年齡，太太年輕還要再等幾年退休。小女兒今年秋天才上10年級，要到2024年才能讀大學。我聽說申請助學金要使用前兩年的稅表 ，也就是2022年的稅表。我有兩個選擇，一是2022年初退休，由於收入減少，小女兒也許能夠獲得資助；二是在2023年退休，等到小女兒申請大學時，就填父親已經退休。請問，她可以用2023年的稅表嗎？

我的回答如下：FAFSA需要使用的是「兩年前」的財務信息，比如2021-22學年使用2019年聯邦稅表；2022-23學年的學生使用2020年聯邦稅表。我們以2024-25年舉例，你們家需要備好的材料有2022年父母聯邦納稅申報表、2022年父母W-2和1099和K-1表、2022年父母納稅申報紀錄(Transcript)、2022年學生聯邦納稅申報表、2022年學生W-2和1099和K-1表格、2022年學生納稅申報紀錄。

同時，你的女兒還有學生身分證件，如護照、出生證、社會保險卡、永久居住證等。另外，還有免稅收入如收到的子女撫養費、利息收入和退伍軍人非教育福利等，現金信息以及儲蓄 和支票餘額(銀行對帳單)，投資信息如房地產(排除自住的房屋)，股票和債券，商業和農場資產等。

2024年秋提前初始申請日期為2023年11月15日，最終申請截止日為2024年3月1日；2024年秋提前錄取的初始申請日期為2023年12月1日，最終申請截止日為2024年3月 1日；2024年秋正常的初始申請日期為2024年2月1日，最終申請截止日為2024年3月 1日。每個大學可能有自己的截止日期，可能與聯邦最後期限不同。如果是新生或轉學生，需要提前聯繫大學的財務援助辦公室。所以，你的退休規畫要提前到2022年進行。

如果實在無法在當年退休，則可以利用一些降低收入的技巧。FAFSA表上的收入是指稅表上的調整後總收入(AGI)，Enhanced AGI是指AGI加上部分不徵稅的收入(Untaxed Income)，不徵稅的收入包括當年放入退休計畫和健康儲蓄計畫(HSA)中的錢，以及離異父母或政府支付子女的撫養費。可以減去的扣除項包括繳納給聯邦和州的稅款，雙職工托人照顧孩童津貼(Employment Expense allowance)和家庭生活津貼，這個數據可以在 www.ifap.ed.gov查到。家庭可動用收入：是父母淨收入(Enhanced AGI-扣除項)的47%和學生淨收入的50%相加。

預期家庭貢獻(EFC)是一個指數，用於確定你的孩子是否有資格獲得聯邦學生財務援助。 該數字來自孩子在聯邦學生援助免費申請(FAFSA)表格中提供的財務信息。這就是說，家庭收入越高，EFC就越高；想要降低EFC，先著手降低家長和子女的AGI收入。比如家長盡量延後確認收入，如推後公司分紅，推後投資出入的確認，推遲賣出盈利的股票，推遲確認出租收入(若採用收付實現制cash basis)；有自雇生意或出租物業的可以加速費用支出，降低淨收益(Net Gain)。例如，在當年末提前支付下一年的開支，加速折舊，將未來幾年的費用提前付清；利用優惠類帳戶，雖然當年供款會被加回Enhanced AGI，但帳戶裡的資產不會被計入，因此前期盡可能在退休帳戶、靈活儲蓄帳戶(FSA)、健康儲蓄帳戶(HSA)中多放錢。將收入通過慈善方式捐出，不再計入自己的收入，例如強制最低取款的退休金 不直接給帳戶持有人，而是直接捐給慈善機構，雖不能作為慈善捐贈扣減，但不計入收入，不會增加AGI。盡量避免從退休帳戶裡拿錢，自雇業者或小業主可以通過設立各種退休計畫來減少收入。

學生獲得的工資收入(學校提供的work study勤工儉學收入不算)，在計算EFC時算作子女收入。孩子收入和資產對申請學費補助的申請影響相當大，若未事先規畫妥當，反成申請的阻礙。(作者為註冊會計師)