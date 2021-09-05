我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓特區街頭爆槍案 3死3傷

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

稅務漫談╱申請FAFSA 使用2年前的稅表

楊心傳
大學生可填寫FAFSA表格來申請聯邦財務援助。(FAFSA官網)
大學生可填寫FAFSA表格來申請聯邦財務援助。(FAFSA官網)

有讀者來信問：我已經到了可以退休的年齡，太太年輕還要再等幾年退休。小女兒今年秋天才上10年級，要到2024年才能讀大學。我聽說申請助學金要使用前兩年的稅表，也就是2022年的稅表。我有兩個選擇，一是2022年初退休，由於收入減少，小女兒也許能夠獲得資助；二是在2023年退休，等到小女兒申請大學時，就填父親已經退休。請問，她可以用2023年的稅表嗎？

我的回答如下：FAFSA需要使用的是「兩年前」的財務信息，比如2021-22學年使用2019年聯邦稅表；2022-23學年的學生使用2020年聯邦稅表。我們以2024-25年舉例，你們家需要備好的材料有2022年父母聯邦納稅申報表、2022年父母W-2和1099和K-1表、2022年父母納稅申報紀錄(Transcript)、2022年學生聯邦納稅申報表、2022年學生W-2和1099和K-1表格、2022年學生納稅申報紀錄。

同時，你的女兒還有學生身分證件，如護照、出生證、社會保險卡、永久居住證等。另外，還有免稅收入如收到的子女撫養費、利息收入和退伍軍人非教育福利等，現金信息以及儲蓄和支票餘額(銀行對帳單)，投資信息如房地產(排除自住的房屋)，股票和債券，商業和農場資產等。

2024年秋提前初始申請日期為2023年11月15日，最終申請截止日為2024年3月1日；2024年秋提前錄取的初始申請日期為2023年12月1日，最終申請截止日為2024年3月 1日；2024年秋正常的初始申請日期為2024年2月1日，最終申請截止日為2024年3月 1日。每個大學可能有自己的截止日期，可能與聯邦最後期限不同。如果是新生或轉學生，需要提前聯繫大學的財務援助辦公室。所以，你的退休規畫要提前到2022年進行。

如果實在無法在當年退休，則可以利用一些降低收入的技巧。FAFSA表上的收入是指稅表上的調整後總收入(AGI)，Enhanced AGI是指AGI加上部分不徵稅的收入(Untaxed Income)，不徵稅的收入包括當年放入退休計畫和健康儲蓄計畫(HSA)中的錢，以及離異父母或政府支付子女的撫養費。可以減去的扣除項包括繳納給聯邦和州的稅款，雙職工托人照顧孩童津貼(Employment Expense allowance)和家庭生活津貼，這個數據可以在 www.ifap.ed.gov查到。家庭可動用收入：是父母淨收入(Enhanced AGI-扣除項)的47%和學生淨收入的50%相加。

預期家庭貢獻(EFC)是一個指數，用於確定你的孩子是否有資格獲得聯邦學生財務援助。 該數字來自孩子在聯邦學生援助免費申請(FAFSA)表格中提供的財務信息。這就是說，家庭收入越高，EFC就越高；想要降低EFC，先著手降低家長和子女的AGI收入。比如家長盡量延後確認收入，如推後公司分紅，推後投資出入的確認，推遲賣出盈利的股票，推遲確認出租收入(若採用收付實現制cash basis)；有自雇生意或出租物業的可以加速費用支出，降低淨收益(Net Gain)。例如，在當年末提前支付下一年的開支，加速折舊，將未來幾年的費用提前付清；利用優惠類帳戶，雖然當年供款會被加回Enhanced AGI，但帳戶裡的資產不會被計入，因此前期盡可能在退休帳戶、靈活儲蓄帳戶(FSA)、健康儲蓄帳戶(HSA)中多放錢。將收入通過慈善方式捐出，不再計入自己的收入，例如強制最低取款的退休金不直接給帳戶持有人，而是直接捐給慈善機構，雖不能作為慈善捐贈扣減，但不計入收入，不會增加AGI。盡量避免從退休帳戶裡拿錢，自雇業者或小業主可以通過設立各種退休計畫來減少收入。

學生獲得的工資收入(學校提供的work study勤工儉學收入不算)，在計算EFC時算作子女收入。孩子收入和資產對申請學費補助的申請影響相當大，若未事先規畫妥當，反成申請的阻礙。(作者為註冊會計師)

退休金 稅表 儲蓄

上一則

桑默斯：支持對富人和企業加稅 但要謹慎為之

延伸閱讀

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客
紐約這所最嚴監獄關閉 關過知名囚犯 淫魔在此自殺

紐約這所最嚴監獄關閉 關過知名囚犯 淫魔在此自殺

南加海關查獲中國製假冒名牌商品 價值逾5300萬

南加海關查獲中國製假冒名牌商品 價值逾5300萬
假資料申請紓困貸款 前微軟主管判囚2年

假資料申請紓困貸款 前微軟主管判囚2年

熱門新聞

社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

2021-08-29 14:48
散戶大軍再度煉成一檔迷因股，這回是家軟體業者，專事協助客戶管理技術支援和客服等服務。這家名為Support.com的公司上周漲了將近200%。 美聯社

新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

2021-08-28 13:08
據傳特斯拉執行長馬斯克對輝達併購安謀的計畫感到擔憂，原因是競爭方面的疑慮。 美聯社

英媒：多方關切輝達併安謀 特斯拉執行長馬斯克也反對

2021-08-29 05:26
中國「航海王」、貨櫃海運龍頭中遠海控上半年獲利人民幣370.9億元，年增31倍。(取自微博)

中國貨櫃海運龍頭 上半年獲利暴增31倍

2021-08-31 13:30

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸