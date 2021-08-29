稅務漫談╱PPP貸款 可在SBA網站申請免還

PPP貸款借款人可以直接在網上申請免除15萬元或以下的貸款，而無需再通過銀行。（本報資料照片）

美國 小商業管理局(SBA)已推出PPP貸款 申請免還的直通渠道(directforgiveness.sba.gov)。從8月4日起，借款人可以直接在網上申請免除15萬元或以下的貸款，而無需再通過銀行。不過貸方需要選擇加入該直通計畫，以允許SBA向借款人提供直接寬恕(forgiveness)。

免還金額 限15萬元以下

這一變化旨在加快對超過650萬家獲得PPP貸款以度過新冠疫情的小企業的救濟，PPP貸款由CARES法案提出，是首批涉及新冠病毒小企業經濟援助計畫之一。援助計畫為全國的小企業和非營利組織提供了超過7980億元的經濟救濟，以便員工繼續帶薪工作。2021年，SBA 批准了超過650萬筆SBA貸款，總額超過2750億元。2021年的平均貸款規模約為4萬2000元，而 2020 年為10萬1000元。2021年絕大多數(96%)的貸款流向員工人數少於20人的企業，而2020年這一比例為87%。32%的貸款流向低收入或中等收入社區(LMI)的企業，而2020年僅為24%。

截至6月30日，僅410萬筆貸款被免除，總額為3946億元。一旦通PPP所有資金用完，借款人就可以申請寬恕，直到貸款到期。如果借款人在涵蓋期的最後一天之後的10個月內未申請寬恕，則SBA不再推遲支付PPP貸款，借款人將開始向其PPP貸方支付貸款。廣大會計師一直在幫助小企業主申請PPP貸款，免除貸款，然而貸款減免過程相當麻煩。6月起，SBA取消了冗長的貸款必要性調查問卷，以加快申請貸款的過程，現在它旨在結束該計畫並加快貸款減免過程。在今年3月美國救援計畫法案延長該計畫後，PPP貸款申請實際上已於5月31日結束。

手續簡單 不需透過銀行

目前，超過600家銀行選擇加入直接寬恕計畫，允許超過217萬借款人通過SBA門戶申請(在150萬元或以下的貸款申請者中占三成)。除了門戶網站外，SBA還招募了一個PPP客戶服務團隊來回答問題並直接協助借款人進行寬恕申請，需要幫助或有疑問的借款人可以在美國東部時間周一至周五上午8點至晚上8點致電 (877) 552-2692。

借款人註冊登錄後，點擊新建申請，輸入稅號和SBA貸款號碼，查找自己的貸款，顯示的貸款具體信息無法修改，若與實際不符，應先聯繫貸方機構。找到自己的貸款後，填寫聯繫人、職位和公司所在的行業分類。然後勾選涵蓋期間(covered period)，填寫2019年和2020年的總收入(gross receipts)，申請PPP貸款和申請寬恕時的員工人數，已使用的PPP貸款金額和請求寬恕的金額。上傳證明支出貸款的相應文件，如季度工資申報表、租金 支付收據等。申請表只需電子簽名，提交時系統會運轉一段時間(但不會超過五分鐘)。SBA的客服中心不會提供申請的時間線，申請人收到確認郵件後，可自行在申請總結頁，進行撤回、修改和再次提交。如果申請成功得到寬恕，申請人將收到確認函。

貸款六成 需用在薪資

貸款免還金額的計算方法是免還金額=薪資成本(貸款總額的至少60%)+非薪資成本(貸款總額的最多40%)-EIDL提前貸款(經濟損害災難貸款)。按照規定，貸款的至少60%必須用於美國境內的員工薪資，最多40%是用於非薪資成本。

薪資成本包括工資、佣金、危險工資、獎金、小費、年假、帶薪假、帶薪病假、工資稅、州稅、地方稅、團體醫保、退休金。每個員工的上限不能超過每年10萬元。非薪資成本包括商業抵押債務的利息支付(本金不能算)、租金或租賃付款、水電煤氣、交通費、電話、網費，這些都是指2020年2月15日前就存在的合同在覆蓋期需支付的費用。(作者為註冊會計師)