稅務漫談／國稅局提醒12騙術（下）

用不合法的報稅員來填寫稅表，萬一申報不實，責任須由納稅人承擔。(美聯社)

大多數報稅人是有道德且值得信賴的，但納稅人要警惕那些不在稅表上簽名的報稅人。他們通常被稱為「幽靈報稅員」。法律上，任何收費幫助他人填寫稅表的人都必須擁有一組有效的報稅員稅務識別號碼(PTIN)，收費的報稅人必須簽名並在納稅申報表上填寫他們的PTIN。不在納稅申報表上簽名是一項紅旗警訊，該名報稅人可能希望透過承諾大額退稅 或根據退稅金額收取費用來賺取外快。即使幽靈報稅員的意圖良好，比如是納稅人的朋友或同事友情幫助報稅，但如果出了問題，還得納稅人自己全權擔責。納稅人將無法證明自己依靠專業人士或採取了預防措施來確保正確地完成報稅。如果錯報受到處罰，是無法以此理由來豁免處罰的。

不道德的報稅員還可能有以下行為：要求現金付款，並且不會提供收據；編造收入，使他們的客戶有資格獲得稅務抵免額；申領虛假扣除額以增加退稅金額；將退稅存入他們自己的銀行帳戶，而不是納稅人的帳戶。納稅人明智地選擇報稅人是相當重要的。國稅局官網有專業報稅人的檢索列表，納稅人可以透過證照或資格找到附近的專業報稅人。納稅人還應該記住，他們對納稅申報表上的內容負有法律責任，即使它是由其他人填寫的。消費者可以透過選擇信譽良好的報稅人來幫助保護自己。

8.聯合保護地役權(Syndicated Conservation Easements)

在聯合保護地役權中，發起人(promoter)採取了保護地役權稅法的規定，並通過對未開發土地和合夥關係的誇大估價(appraisal)來扭曲它。其目的是操縱系統並產生誇大無根據的稅收減免，通常是通過對未開發的土地和沒有合法商業目的的合夥關係進行誇大的評估。更多信息可以在IRS 增加對聯合保護地役權的執法行動中找到 irs.gov/newsroom/irs-increases-enforcement-action-on-syndicated-conservation-easements。

9.濫用微型自保計畫

在微型自保計畫的結構中，發起人、會計師或財富規畫師說服封閉實體的所有者參與缺乏保險屬性的計畫，如承保範圍可能「擔保」難以置信的風險，無法匹配真正的業務需求或重複納稅人的商業承保範圍。這些安排支付的「保費」(premium)往往過高，並用來規避稅法。

10.濫用商業稅收抵免

對研究和實驗稅收抵免(research and experimentation credit)的不當申請，通常涉及未能參與合格的研究活動和滿足與合格研究費用相關的要求。要申請這類稅收優惠，納稅人必須評估並適當記錄一段時間內的研究活動，以確定為每項合格研究活動支付的合格研究費用金額。納稅人應仔細審查研究，以確保它們準確反映納稅人的活動。

11.不當的貨幣化分期銷售

納稅人試圖推遲對出售升值財產的收益確認(recognition of gain)，並通過向他們出售貨幣化的分期付款銷售來組成一個「庇護所」，這些交易發生在中介從賣方購買升值財產以換取分期付款票據時。該票據通常僅提供利息支付，本金在期限結束時支付。在這些安排中，賣方獲得收益的最大分額，但不正當地延遲了對增值財產的收益確認，通常是在多年之後再確認分期付款票據上的最終付款。

12.濫用美國馬耳他稅收協定

一些美國公民 和居民濫用美國馬耳他所得稅條約，以便他們可以向某些馬耳他養老金計畫免除增值財產稅，並且該養老計畫出售給美國納稅人時也沒有稅收責任。通常收益將在處置計畫資產和分配收益時確認。美國國稅局正在評估這個問題，以確定在這種情況下是否應提供條約優惠，並可能對相關的稅收待遇提出質疑。（作者為註冊會計師）