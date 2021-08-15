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稅務漫談／國稅局提醒12種騙術（上）

楊心傳
國稅局提醒民眾，提防騙徒的電話詐騙。國稅局連絡納稅人，是利用信件，而不會打電話。(美聯社)
國稅局提醒民眾，提防騙徒的電話詐騙。國稅局連絡納稅人，是利用信件，而不會打電話。(美聯社)

伴隨著紓困法案的各項優惠政策推出，針對納稅人的騙術也層出不窮。於是，國稅局更新其稅務騙術清單，提醒廣大納稅人注意防範。

虛假的慈善機構

國稅局提醒，納稅人要提防那些建立虛假組織以利用公眾慷慨的騙子。他們會利用悲劇和災難(如新冠疫情)騙錢，常見形式是要求為救災工作捐款。納稅人在捐贈之前應該檢查慈善機構，並且警惕逼捐行為。向慈善機構捐贈金錢或物品的納稅人可以通過逐項扣減降低上稅收入，但是捐助對象必須是登記在案的合格機構。納稅人可以使用IRS Select Check工具查看，網址是irs.gov/charities-non-profits/tax-exempt-organization-search

另外，在遇到籌款時應向籌款人詢問慈善機構的確切名稱、網址和郵寄地址，以便日後確認。還要小心捐贈的支付方式，如禮品卡或電匯付款不甚安全，用信用卡或支票支付相對安全。

欺詐移民與長者

詐騙者會針對英語水平有限的群體以及老人。雖然這類詐騙近年有所減少，但仍不可輕視。常見方式是納稅人接到電話，對方自稱是國稅局工作人員，威脅欠稅入獄、驅逐出境或吊銷駕照。國稅局提醒，國稅局只會用信件聯繫納稅人，而不是通過電話或電郵，並且合法的國稅局員工絕不會威脅吊銷執照或驅逐某人，這些是恐嚇的伎倆。

誆兒童擴大退稅

從7月15日開始，國稅局陸續發出擴大兒童退稅，這是第三輪紓困法案的新增內容，優惠僅適用於2021納稅年度並且是可以全額返還退稅(Fully Refundable)，5歲及以下的兒童最高每月300元，6歲至17歲的兒童最高每月250元。國稅局提醒納稅人，警惕通過電話、電子郵件、短信甚至社交媒體要求驗證個人信息的詐騙分子，他們會利用盜竊的信息登陸國稅局官網改變納稅人的接受款方式(Manage Payments)，將電子付款或支票轉寄給他們。

有疑問可直接到國稅局網站查詢，可避免落入騙徒陷阱。(國稅局網站)
有疑問可直接到國稅局網站查詢，可避免落入騙徒陷阱。(國稅局網站)

稅款妥協「加工廠」

國稅局有一項可以要求減免稅款的「妥協計畫」(Offer in Compromise，簡稱OIC)，會有詐騙者誤導納稅人稱他們沒有資格滿足要求，要收取高額費用幫助他們去獲取資格，以「一分錢一分貨」來解決稅收債務。在某些情況下，國稅局有權通過接受少於全額的付款來解決或「妥協」稅務責任；但一些詐騙者在明知納稅人不符合資格的情況下，仍然不恰當地建議負債的納稅人向國稅局提交OIC申請，浪費了納稅人的金錢和時間。納稅人可以在國稅局官網OIC計畫預審工具irs.treasury.gov/oic_pre_qualifier，看看是否有資格獲得OIC。

冒領失業補助金

新冠疫情致使數以百萬計的人陷入失業，也催生詐騙者代用身分信息申請失業金。如果納稅人收到的1099-G表與實際收到的失業金不符，雇主收到不合格的員工確認(如主動離職或並非公司員工)，都應立即報告給州勞工局。

詐騙電郵不勝防

作為連接納稅人和國稅局的橋梁，報稅人員應當仔細梳理來自兩方的信息。例如，詐騙者會虛構「國稅局稅務電子歸檔」的詐騙電子郵件，聲稱涉及驗證報稅人的EFIN和CAF號碼，如冒充自己是新客戶，在尋求報稅服務的電子郵件裡設置了木馬病毒。詐騙電郵有多種變體，其中一個附件是國稅局通知，另一個是潛在新客戶的上一年納稅申報表，可誘導報稅人下載。因此，學會辨別釣魚郵件，並且安裝防毒軟件，定期維護系統安全甚為重要。（作者是註冊會計師）

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