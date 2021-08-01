退休金帳戶之間轉存 有限制要當心

退休帳戶的資金轉換，要符合國稅局規定，才不會遭到違規罰款。(美聯社)

有讀者問：

1.我今年做了backdoor Roth IRA conversion，也就是開了IRA #1帳號，存了稅後(After-Tax)資金進去，然後馬上把IRA #1的帳號的錢轉入了Roth IRA帳號。

2.今年因為離職，把前雇主的401(k)的帳號的稅前的(Pre-Tax) 401(k) 轉存到了另一個IRA #2帳號。這是一個失誤，後來發現這樣相當於IRA年底需要計算多少是pre-tax多少是after tax的比率，並且按比率交稅給Backdoor Roth IRA conversion。

3.現在新雇主的401(k) plan支持從IRA轉存近來，所以打算將IRA #2帳號裡所有錢Rollover到新雇主的401K。

兩個問題：請問這樣轉存IRA#2至新雇主401(k)是可以的嗎？如果這樣做了，那麼是不是不用交稅給Backdoor Roth IRA conversion了？

我的回答如下：

先來明確轉存(rollover)和轉換(conversion)的區別。

轉存有三種方式：(1)直接轉存，也就是從一個退休金 帳戶直接將款項付給自己另一個退休金帳戶，兩個帳戶對於稅的處理相同或相似(比如都是延稅類帳戶)，通常不會從轉帳金額中預扣稅款。(2)受託人(Trustee)到受託人轉帳，這種通常出現在跨機構，要求持有你原有帳戶的機構直接向另一個機構的帳戶付款，兩個帳戶對於稅的處理相同或相似(比如都是延稅類帳戶)，不會從轉帳金額中預扣稅款。(3)60天周期，如果退休金取款直接支付給你本人，你可以在60天內將其全部或部分存入相同或相似的退休帳戶，稅款可能從退休計畫的分配中預扣。

對於IRA帳戶轉存，要遵循IRA one rollover-per-year規則。這就意味著你通常不能在一年內從同一個IRA進行一次以上的轉存。在此一年期間，你也不能從已轉存的帳戶進行再次轉存。無論你擁有多少個 IRA，你在任何12個月內只能從一個IRA轉存到另一個(或相同)IRA。IRA包括SEP和SIMPLE IRA以及傳統IRA和Roth IRA。每年一次的限制不適用於：從傳統IRA轉換為Roth IRA(轉換)、受託人到受託人轉存、IRA-to-Plan轉存(比如IRA到401(K))、Plan-to-IRA 轉存、Plan-to-plan轉存。

轉換則是帳戶之間處理稅務不同，需要全部或部分上稅(taxable)。比如將傳統IRA轉換為Roth IRA，存入的稅前本金和產生的利潤 都需要上稅，將非延稅類IRA(non-deductible IRA，也就是你說的back door IRA)轉存至Roth IRA，稅後本金不用上稅，產生的利潤需要上稅。轉換方式有直接轉換和受託人到受託人轉換。

然後，來看你的實際情況，因為Roth供款有收入限制，因此高收入人士通常會先向沒有收入限制的非抵稅式傳統IRA供款，2021年供款額最高為6000元(年滿50歲7000元)，開設非抵稅式IRA需要額外的會計紀錄，確保在供款當年向國稅局申報過8606表(Nondeductible IRAs)，以保證不被誤當作抵稅式IRA(Deductible IRA)多繳了稅。從非抵稅式IRA轉換為Roth IRA，稅後資金無需上稅，若有產生的利潤則需要上稅。你會在來年收到原帳戶(backdoor IRA)的1099-R表，顯示取款額和取款代碼，還會收到新帳戶(IRA#1)的5498表，顯示轉存金額和帳戶的年末價值。

你可以通過轉存避免IRA#2上稅的情況，本身傳統IRA帳戶中的資金就可以轉存到你新公司的401(k)，但前提是你的雇主允許機構到機構的轉存(trustee-to-trustee)，你需要和機構說明該次轉存為401(k)資金的合規「中轉」，確保新轉存金額為原401(k)的同等金額，而非IRA#2帳戶的資金取出到你手裡，由你再向新公司存款(indirectly)，混淆為從IRA#2其他方式供款的資金。你會在來年收到IRA#2帳戶的1099R表，顯示取款額和取款代碼。(作者為註冊會計師)