稅務漫談／抵退稅優惠 國稅局教訣竅

白宮提高兒童抵退稅額，幫助美國家庭和中小雇主。（美聯社）

國稅局近日發布了兩套常見問題 （FAQ），幫助家庭和中小型雇主根據「美國救援計畫」 （American Rescue Plan，簡稱ARP）申請抵退稅 優惠。

家長須有勞力收入

1、兒童和被撫養人照顧費用抵退稅優惠（Child and Dependent Care Credit，簡稱CDCC）：在職家長因要工作或找工作的原因，聘請他人來照顧13歲以下的子女或被撫養人（Dependents）。2021稅年單個被撫養人照顧費用最高可申報8000元（高於原有的3000元），兩個或更多符合條件的人為1萬6000元（高於原有的6000元）。可申請的最高抵稅額度為照顧費用的50%（高於原有的35%），即單個被撫養人抵稅額4000元，兩個或更多符合條件的被撫養人1萬6000元，抵完稅還有多餘可退還給納稅人（Refundable）。

填報方式是使用2441表和1040附表3，需要填寫護理提供者的資訊。納稅人家長必須有勞力收入（Earned Income），且不能少於申報的照顧費用。在計算抵免額時，納稅人必須從照顧費用中減去雇主提供的家屬護理福利 ，如通過靈活支出帳戶（FSA）提供的福利。符合條件的被撫養人通常是13歲以下的兒童，或任何年齡無法自理並與納稅人同住半年以上的配偶或被撫養人，被照顧的對象必須和納稅人一起申報在稅表上。CDCC有收入門檻，調整後總收入（AGI）12萬5000元開始，逐漸減少，直至超過43萬8000元「殆盡」。這個擴大優惠目前僅限2021稅年。

雇主可准帶薪休假

2、帶薪病假和事假抵退稅（Paid Sick and Family Leave Credits）：這是為中小型雇主提供的稅務減免，雇主可以准許帶薪休假，以讓新冠疫情下的雇員在家照顧自己及其家人。減免措施有助於確保員工不會被迫在有償工作或留在家中照顧自己、孩子或其他家庭成員之間進行選擇。自雇人士也有資格獲得類似的稅收抵免。ARP下的帶薪病假和事假稅收抵免類似於《家庭首次冠狀病毒應對法》（FFCRA）規定的抵免，經2020年與新冠疫情相關的稅收減免法擴展和修訂。根據該法，某些雇主可以獲得為符合《緊急帶薪病假法》和《緊急家庭和醫療假擴展法》（由FFCRA添加）要求的員工提供帶薪休假的稅收抵免。

ARP延長抵免額

ARP修正並延長了這些抵免額，並規定向正在尋求或等待新冠病毒檢測或診斷結果，或正在接受與新冠病毒相關的免疫接種或從免疫接種中恢復的員工支付休假工資，有資格獲得抵免的休假工資。符合條件的雇主，包括雇員少於500人的企業和免稅組織以及某些政府雇主，可以為合格的休假工資和某些其他與工資相關的費用（如健康計畫費用和某些集體談判的福利）申請稅收抵免支付雇員從2021年4月1日至2021年9月30日休假的費用。

ARP保留了以前根據FFCRA為這些抵稅額而存在的每日工資閾值。符合條件的病假工資總額上限仍為兩周（最多80小時），並且該總額上限將根據員工從2021年4月1日開始的休假而重新設置。符合條件的家事假工資總額上限增加從1萬元增加到1萬2000元，並且這個總上限根據員工從2021年4月1日開始的休假重新設置。ARP下的帶薪休假抵免額是針對雇主分攤的醫療保險 稅額的稅收抵免。稅收抵免是可退還的（Refundable），這意味著雇主有權全額支付超出雇主應承擔的醫療保險稅份額的抵免額。

雇主在申報員工稅941表獲得抵免額時，可以保留他們本應繳納的聯邦就業稅，包括從雇員那裡預扣的聯邦所得稅、雇員應繳納的社安和醫療稅。雇主對所有雇員的社安和醫療稅的份額，最高可達他們有資格獲得的抵免額。如果符合條件的雇主沒有足夠的聯邦就業稅存款來支付預期的抵免金額，則符合條件的雇主可以通過提交7200表來請求預付抵免。自雇人士可以在美國個人所得稅申報表1040上申請類似的抵免額。（作者為註冊會計師）