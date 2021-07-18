稅務漫談／兒童退稅補助≠發錢

國稅局宣布將從7月15日起分期發放預付的兒童擴大稅收抵免福利（Advance Child Tax Credit Payments），5歲及以下的兒童最高每月300元（全年3600美元），6歲至17歲的兒童最高每月250元（全年3000元），除節假日外，每月15日到帳。這是第三輪紓困法案的新增內容，優惠僅適用於2021納稅年度，並且是可以全額返還退稅 （Fully Refundable）。原有的稅法是每個子女最高2000元（限三名兒童），其中只有1400元可以返還。

要獲得補助資格，納稅人必須具備：提交了2019年或2020年的聯邦稅表，並在稅表上申請了兒童稅收抵免；沒有報稅 的可登錄國稅局官網（https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021），輸入在2020稅年使用非申報人（Non-Filers）接收紓困金 的信息；在美國有半年以上的主要居所或與在美國有主要居所超過半年的配偶聯合申報；家中有年底未滿18歲且擁有有效社安號的合格兒童；收入限制。對於情況有變動的人士，國稅局官網7月1日上線一個全新網頁工具（Online Portal），允許報稅人士在年中修改合資格兒童數目、報稅身分、收入改動，以及選擇是否要提前領取兒童稅收抵免福利。

受撫養的兒童需要符合以下資格：在稅年12月31日或之前出生，並且在稅年12月31日時年齡在17歲或以下（2021稅年）；必須為美國公民、綠卡人士或稅務居民身分；必須有社安號；必須在其報稅人家長的稅表上被申報為受撫養人（Dependent）。兒童與報稅人必須有親屬關係，包括是子女、繼子女、兄弟姊妹、繼兄弟姊妹、孫子女、外孫子女、侄子女或收養的子女等；必須與報稅人居住在一起超過半年，除非特例情況比如生病、就學、商務等；兒童在稅年中不能為自己提供超過一半的經濟資助。

除了兒童，能否拿到補助，還要看納稅人家長的收入。單身調整後收入（AGI）在7萬5000元或以下（夫妻15萬元、戶主11萬2500元）可獲得全額退稅款，隨後收入每增加1000元，退稅額減少50元，直至單身收入20萬元（夫妻40萬元、戶主30萬元）殆盡。

每個符合資格的家庭今年內將可以收到一半的退稅額，剩下的一半，則在明年申報2021年聯邦稅表時，如同今年申請上年未領到的紓困金那樣申領可返還退稅（Rebate Credit），屆時國稅局會出填報說明。不同於紓困金，兒童退稅是要根據納稅人2021年實際情況，進行多退少補的。法案規定單身AGI收入低於4萬元（夫妻6萬元、戶主5萬元）。單身AGI收入高於8萬元（夫妻12萬元、戶主10萬元）必須全部還款。這次擴大兒童退稅的政策是包含在拜登總統最新簽署的1.9萬億（兆）救濟法案裡的，僅限2021年財年，2022年起將變回原有的每個兒童2000元。

建議情況有變動的家庭盡早在國稅局官網報告自己的情況，如報稅身分改變（從單親到夫妻合報將有更高的收入門檻）、有新生兒、預期收入較上年降低。雖然早點分期拿錢和在明年報稅時拿錢都看納稅人個人選擇，但建議納稅人盡早享受福利補助，尤其困難家庭能有更多資金周轉。

預付退稅款不等於「發錢」，和紓困金有本質區別，在明年報稅將根據自己的2021稅年實際收入進行調節，無法預計自己家庭收入水平的納稅人可以選擇拿足六個月的退稅額，屆時到明年再退還。

總結來說，提前補助是按2020年（或2019年）的AGI收入算，但最終是看2021年收入計算最終應得退稅。（作者為註冊會計師）