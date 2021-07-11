稅務漫談／幽靈報稅員 欺騙納稅人

拜登政府的「美國家庭計畫」（American Families Plan）包含了擴大國稅局 對稅務從業者的監督、擴大稅務審計的預算撥款以及要求銀行向政府提供更多金融帳戶信息的條款。民眾對於稅收福利方面關注較多，但對約束與納稅人息息相關的從業人員的關注較少。

管轄報稅 員歷來是國會民主黨人支持的長期目標，拜登政府的一份情況說明書說：某些類型的稅表 申報錯誤率很高。這些報稅員向民眾收取高額費用，同時讓他們被迫陷入稅費昂貴的審計當中，有時甚至為了自己的利益故意欺騙納稅人。報稅員在稅務管理中發揮著至關重要的作用，並且將是幫助許多納稅人正確申請新稅收福利的關鍵，因此需要國稅局對其進行監督。政府賦予國稅局在報稅行業實施保障措施的合法權力，包括對無法在稅表上表明自己身分並欺騙納稅人的不法者（所謂的幽靈報稅員）進行更嚴厲的處罰。

不在稅表上簽名

幽靈報稅員普遍指不在由他們準備的稅表上簽名的人士。這些幽靈報稅員通常會列印稅表，讓納稅人在上面簽名並將其郵寄給國稅局。若是利用電子申報，幽靈報稅員會進行填寫，但拒絕以收取費用的報稅人（Paid Preparer）的身分簽名；因為收取費用填寫或協助填寫稅表的任何人士必須具備有效的稅務識別號碼（PTIN）。不在納表上簽名，可能是報稅員可能試圖透過承諾大筆退稅或根據退稅金額收取費用來賺取外快。

幽靈報稅員的可疑行為還包括要求以現金付款，並且不提供收據；虛報所得使客戶符合稅務抵免額的資格；申領虛假扣除額，增加退稅金額；將退稅匯入他們自己的銀行帳戶，而不是納稅人的帳戶。

出現問題難究責

報稅員並不等同於持有執照的註冊會計師、註冊稅務師這些專業人員，嚴格意義講是稅務從業者，有些無照的從業者會以非常便宜的收費幫人報稅，但實際上並不是官方認可的從業人員，因此不會在報稅表格上簽名，而是以納稅人「自己報稅」（self-prepared）的名義提交。如果一旦出現稅務審計，納稅人根本無從讓報稅員進行負責。

在歐巴馬政府期間，國稅局推行專業報稅人登記、測試和繼續教育的計畫（Registered Tax Return Preparer program）。但在Loving v. IRS訴訟案後，聯邦法官於2013 年宣布該計畫無效，裁定國稅局缺乏監管報稅人的法定權力。從那時起，對未登記報稅員的監管一直是國稅局、參議院財政委員會和其他立法者的長期目標。

財政部呼籲增加國稅局進行審計的預算，以遏制逃稅並縮小約1兆（萬億）元的稅收缺口。財政部表示：增加國稅局預算 ，用於資助一系列優先事項，包括徹底改革技術、改善執法工作、促進國稅局招聘和培訓審計員、專注於對大公司、合夥企業和全球高財富個人的複雜調查等。將額外資源用於針對高收入高財富群體的執法，而不是針對實際收入低於40萬元的普通老百姓。

財政部估算，2019 年徵收的稅款和欠稅款之間差距總計近6000億元，如果不加以解決，在未來十年內將升至約7兆（萬億）元，大約相當於欠稅款的15%。國稅局局長雷蒂格（Charles Rettig）在國會作證說，目前的稅收缺口可能達到1兆元或更多。

政府將嚴加監管

拜登政府希望利用通過縮小稅收差距而獲得的額外稅收，同時提高資本收益和公司稅率，終止附帶利益，加大基礎稅收減免力度，以及加強國稅局執法力度，以幫助為其美國家庭計畫和美國就業計畫提供資金，改善基礎設施。既需要增收節流，也要堵住疏漏，報稅人作為聯繫納稅人和國稅局的重要樞紐，必須嚴加監管。（作者為註冊會計師）