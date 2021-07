提供查詢退稅、繳納稅款… 國稅局網站功能多

國稅局官網提供簡體中文版本。(IRS)

很多人都會利用搜索引擎查詢稅務信息,但網上信息良莠不一,還有不少誤導,甚至會有被引到欺詐網站的可能。在這裡,筆者推薦訪問美國國稅局 官網。該網不僅提供查詢退稅、繳納稅款,也提供許多稅務工具、稅法指南、稅務新聞、政府動態、法案概覽、表格和說明等功能。國稅局官網的地址是irs.gov,切記後綴是.gov,而非.com或.org。

提供多語言環境

官網提供多語言環境,包括中文簡體和繁體版本,網址分別是irs.gov/zh-hans和irs.gov/zh-hant。中文版本有基礎的在線工具和資源,不同稅務群體的申報(如何報、何時報、報去哪),退稅通道(查詢進度、核實金額、修正稅表),付稅通道(個人帳戶、直接繳付、分期付款、EFTPS、預付稅、罰款)、抵免優惠和扣除(個人及企業常見扣減、EITC、撫養兒童抵免優惠、標準扣除、健康保險、退休儲蓄)、表格和說明。個人稅常見表格包括1040表、W-2工資表、雇員預扣稅W-4表、W-9表、索取稅單4506-T表、1040-X修正稅表、申請授權委託書2848表、申請稅號W-7表等。中文版包括了紓困金 、免費報稅 、常見問答,但更多具體內容只能前往英文版本。

點擊官網右上方「幫助」(Help),可以看到納稅人最常關心的話題,如如何聯繫國稅局,讀懂國稅局的來信(驗證身分、信息核實、追稅通知、罰款通知),報稅的步驟(準備材料、尋求專業幫助、報稅方式、退稅方式、郵寄地址),身分盜竊、欺詐和詐騙(受害者申訴、身分保護碼、識別欺詐、舉報欺詐行為),企業專題(申報工資稅、雇主識別碼EIN),電話及當地協助。右側有「其他主題」,包括失業救濟金、納稅人去世、破產、救災、受災、受牽連的無辜配偶、志願者服務等。兩側工具欄可導向獲得身分保護PIN碼、地址更改、自主計算稅務抵免福利、上訴等。

點擊官網右上方「新聞」(News),可查看國稅局最新資訊,比如「美國救助計畫」常見問答、第三輪紓困金發放情況、國稅局最新招聘、國稅局寄出兒童擴大抵免稅通知、國稅局退還未申請失業金豁免的納稅人差額等。國稅局官網發布的第一手信息,通常早於普通新聞網站,可幫助納稅人集中快速獲取資訊。

主頁快捷導欄可直達查詢退稅(Get Your Refund Status)、查詢紓困金(Get My Payment)、免費報稅(File Your Taxes for Free)、疫情下的紓困幫助(Get Coronavirus Tax Relief)、獲取稅務紀錄(Get Your Tax Record,須註冊帳戶)、查閱個人帳戶(View Your Account)、繳納稅款(Make a Payment)、稅務問題解答(Get Answers to Your Tax Questions)。尤其是稅務問題解答,幾乎囊括了所有報稅的基本問題,比如如何選擇報稅狀態、怎麼申報受撫養人、該選擇標準扣減還是逐項扣減、怎麼申報海外金融帳戶等。

可查專業報稅人

國稅局還提供專業報稅人的查詢,民眾可以通過irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf,查找註冊在案的專業報稅人,專業報稅人如律師、註冊會計師、註冊稅務師等是受國稅局監管的專業人士。網站也提供辨別合規報稅人的方法和不法報稅人的舉報通道。國稅局也提供民眾自主報稅的渠道,列舉了與國稅局合作的免費或收費報稅軟件提供商,這與民眾自行上網搜索報稅軟件相比更為可靠。

國稅局官網僅提供聯邦層面的涉稅信息,若要查詢各州的稅務信息,可參閱聯邦和州級稅務管理聯盟網站taxadmin.org,該網站有各州的正確網站指引首頁導航欄Taxpayers & Preparers,下拉選單(菜單)State Tax Agencies。建議民眾通過官方渠道,不建議民眾自行通過搜索引擎,因為現在有很多網站會購買廣告位,誘導民眾進入營利網站甚至欺詐網站。(作者為註冊會計師)