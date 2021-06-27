稅務漫談／配偶過世 社安金這樣領

遺屬要領取過世配偶的社安福利，須向社安局申請。（美聯社）

有讀者提問：我的先生（約85歲）最近去世，因為我還年輕，不滿50歲，女兒才8歲。我想請教如何安置先生的社安金 及退休計畫？

我的回答如下：

先說社安金。社安局官網www.socialsecurity.gov詳細介紹了各項福利 計畫。若過世者在生前工作達到一年年限，社安局會給未亡配偶或未成年子女一筆一次性的255元撫恤金。還有未亡人福利（Survivors Benefits），未亡配偶可以在完全退休年齡領取全額福利，對於在1945至1956年出生的人，其作為遺屬的完全退休年齡為66歲；而對於1962年或之後的人，完全退休年齡提高到67歲。未亡配偶也可以選擇在60歲退休，並領取金額較少的遺屬福利；身患殘疾的最早可在50歲開始領取福利。如果未亡配偶撫養未滿16歲或殘障的子女，則可在任何年齡領取福利。

福利金額取決於過世者的平均終生收入，收入越高，其未亡家庭成員可領取的福利金額就越高。已滿完全退休年齡的未亡人通常可以領取100%的工作者基本福利，年滿60歲但未達完全退休年齡的領取金額，可降至71%至99%；有未滿16歲子女的任何年齡的未亡人，可領取75%的工作者基本福利，其子女可領取75%的工作者基本福利。如果正在以配偶的身分領取過世者工作紀錄下的福利，在你向社安局報告配偶過世後，社安局會將你目前的福利變為遺屬福利。如果是在自己的工作紀錄下領取福利，可以聯繫社安局查詢，你是否可以獲得比現在正在領取的福利更高金額的遺屬福利。

如果未亡人目前還在工作，你的收入若超過一定限額，福利將會被扣減。你可以在社安局官網查找出版刊物《工作如何影響您的福利》（出版編號05-10069-CH），在達到完全退休年齡之後，不再有收入限額。如果在60歲之前再婚，將無法領取未亡人福利。但是，若在60歲（如果有殘障，則為50歲）之後再婚，並不會影響到在已故前配偶的工作紀錄下領取的福利。而且，在年滿或超過62歲時，還可能在新配偶的工作紀錄下領取更高的福利。

鑒於你的女兒未成年，你可符合領取遺屬福利。領取福利的方式是致電或前往社安局申請，需要提供的資料包括死亡證明書、你的社安號、已故者的社安號、你的出生證明、結婚證書、被撫養子女的社安號與出生證明、已故者的工資證明（W-2表、1099表、個人稅表自營業務附表C）、以及收款的銀行帳號。

再說退休計畫。你要查看過世者生前退休計畫的指定受益人（Beneficiary Designations）。個人退休帳戶（IRA）通常不在遺囑（Will）中，所以正確指定受益人很重要。IRA受益人有幾種選擇：一是保留繼承的IRA（Inherited IRA），如果過世者已經開始從帳戶中獲取所需的最低分配（RMD），作為遺贈，它允許你也提取這些資金，即使年齡小於59歲半，也無需支付10%提前提取罰款。如果繼承了羅斯IRA，即使死者不需要接受RMD，你也必須接受RMD，因為受益人和參與者的規則不同，不過取出羅斯無需上稅。二是轉存（Rollover）至個人的IRA，無論是新的還是已有的，此選項僅對持有相同帳戶類型的未亡人開放。三是轉換（Convert）為羅斯IRA，以避免將來處於更高的稅級，轉換時將支付所有適用的所得稅。四是直接取款，屆時將支付所有適用的稅款，這可能會將未亡人推入更高的稅級。

401(k)接收者的選擇與IRA基本相同。退休金 是要計入過世者遺產的，2021年遺產稅的豁免額是為1170萬元。（作者為註冊會計師）