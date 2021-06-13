稅務漫談／香港退休金 在美要申報

美國以外的社會福利金收入，是否課稅要看當地與美國的稅務條約。（美聯社）

有讀者問：我移居美國前是香港 的公務員，在退休後移居美國。每年我收到香港政府發的退休金 ，我一直兩地報稅，繳納兩地稅金。請問（1）香港政府發給我的退休金，我必須向香港政府報稅及繳交稅金。（2）我向香港政府繳稅後，我的退休金是否必須向美國政府報稅及繳交美國稅金？（3）退休金在香港繳稅後，又在美國繳稅，是否雙重繳稅？

我的回答如下：

首先，我們先看退休金的定義，國稅局將外國退休金分為四大類：由外國政府提供的社會安全保障金（Social Security Benefits）、外國政府或企業為雇員提供的勞退金（Pension）、外國退休計畫（Retirement Plan）和由保險公司給予的年金（Annuity）。美國的退休福利分為免稅、部分上稅和全部上稅；而外國退休金是否屬於上稅收入，我們通常先看該國或地區有無和美國簽訂稅務條約（Tax Treaty），是否有免去雙重納稅的規定。

目前，美國並未與香港簽訂雙邊稅務協議，中美稅務條約並不涵蓋香港地區，美國公民 的香港收入或者香港居民在美的收入遵循美國國稅局的一般國際稅務規則。因此，你需要向美申報的香港收入，包括但不限於工資收入、利息收入、投資收入、年金和退休金收入、租金收入等；所需申報的香港帳戶，包括但不限於銀行帳戶、投資帳戶、股票和證券、年金和退休金帳戶、資產、人壽保險帳戶等。

大多數與美國簽訂所得稅條約的國家或地區，都根據其對退休金或年金進行單獨徵稅。對於政府養老金、公共養老金、年金（通常在「政府服務」條款下涵蓋）或社會保障金，只需由政府付款的協約國或地區徵稅，即無需向美國方面繳稅。

社會安全福利金：大多數所得稅條約對社安福利金都有特殊規定，社安福利金應由付款國徵稅。如果你是美國公民或居民，且稅務條約保留「保存條款」 （Saving Clause，通常在稅務條例第1條中找到），在美國也可能需要為外國的社安福利金繳稅。在不適用特定條約規定的情況下，外國社安福利養老金通常被徵稅，它們沒有資格像美國社安金那樣被排除在應稅收入（Taxable Income）之外。如果你拿的是香港政府提供的社安福利金，向香港繳稅，同樣也要在美國稅表上作為應稅收入申報，不過你所繳納的香港所得稅，可以在稅表上申請外國稅收抵免（Foreign Tax Credits），抵扣香港社安福利金所產生的美國稅負。

退休金和年金：對於外國付款機構或付款人支付的退休金、年金，可以按照外國政府指定的表格和方式申請適當的條約預扣免稅額。為外國養老金或年金繳納的任何外國所得稅，都可以在美國個人所得稅表上申請外國稅收抵免。納稅人需要確保完整閱讀稅務條約，因為可能有一些特殊規定會影響收入的應納稅額和獲得福利的資格。如果是美國公民或居民，除了雙邊稅務條約條款中規定的要求外，還需要考慮所謂的「保存條款」。根據美國法律的規定，保留條款保留了美國對公民和居民的全球收入徵稅的權利，就像沒有條約一樣，這種情況下作為美國公民或居民，相關收入應在美國徵稅。

外國政府養老金（Government Pensions）：所得稅條約也可能包含針對政府服務支付的養老金的特殊規定（通常在「政府服務」條款下找到）。許多稅收協定規定，只有當個人是提供政府服務的國家或地區的公民或國民，而不是其所在國家或地區的公民或綠卡持有人時，才能免去雙重付稅。（作者為註冊會計師）