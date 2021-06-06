稅務漫談／頂級富豪逃稅 政府緊盯

國稅局 3月末公布的報告顯示，頂級富豪通過瞞報收入等手段避稅，令政府蒙受巨額稅收損失。美國 最富有的1%人群通過離岸帳戶和轉帳業務等手段，有超過20%的收入沒有申報；而最富有的0.1%人群逃稅額更大，竟有三分之二的收入未繳稅，保守估計漏稅金額高達1750億元，由於虛擬貨幣 等投資項目難以監測，這一數字可能更大。

1%人群的年收入門檻是54萬元以上，全美約140萬個家庭符合此要求，平均年收入為170萬元。而0.1%人群的年收入門檻要過百萬元，全美約14萬個家庭符合此要求，平均年收入為730萬元。

嚴審合夥人制公司

國稅局最為頭疼的是沒有好的方法來核實富人的收入。工薪階層的W-2或1099自雇收入表覆蓋了超過90%的工資收入，大大降低了工薪階層的逃稅能力；但是，富人不依靠工資，依靠的是「錢生錢」的投資。富人隱匿收入和避稅的手段主要包括成立離岸公司和利用合夥人制度等。自十年前「肥咖」（FATCA）實施，要求明確申報離岸公司情況，設立離岸公司的這種手段日漸式微，而合夥制手段則越來越普及，且更難被稅務部門發現。未來政府會繼續加強對離岸避稅的嚴密追蹤，有可能會恢復歐巴馬時期對美國人海外資產的舉措，包括對過渡實體（pass-through entity）及通過其他收入結構避稅設置更嚴格的申報要求，對採用類似合夥人制度的公司進行嚴審。

另外，財政部提出收緊對虛擬貨幣的稅收監管力度，要求銀行和交易平台向國稅局上報超過1萬元虛擬貨幣的交易。這並非國稅局首次盯上虛擬貨幣，2014年在整個加密貨幣市值只有60億元之時，國稅局就將比特幣定義為「財產」，而非普通貨幣。2016年，國稅局命令全球最大的加密貨幣交易所之一的Coinbase交出其手中在2013年至2015年1月期間所有參與購買、出售、發送或接收價值超過2萬元比特幣的客戶資料。

虛擬貨幣助長違法

目前，虛擬貨幣市值2兆（萬億）元，但個人和公司稅表還是讓納稅人自行申報為主，這助長了漏報瞞報的違法行為。財政部擬議要求報告的虛擬貨幣交易涉及虛擬貨幣交易、虛擬貨幣資產帳戶、虛擬貨幣支付服務等。按照現有國稅局的指導文件可以看到，虛擬貨幣徵稅的高低與交易者持有虛擬貨幣的時長有關，如持有虛擬貨幣的時間少於一年，視為短期資本收益，作為普通收入徵稅，稅率可能會高達39%；如持有期限超過一年，則將其作為長期資本收益進行徵稅，徵稅範圍會在0%到20%。

盼建立舉報人制度

目前國稅局的規定僅僅適用於加密貨幣交易者，對於期貨、分叉幣等沒有出台明確的相關解釋文件，立法機構已在呼籲國稅局能夠出具更新的納稅指導意見。自財政部收緊監管虛擬貨幣的申明發布後，虛擬貨幣價格轉跌，側面印證虛擬貨幣有稅務漏洞存在。

國稅局期盼在政府撥款後可以增加聘請專業審計人員，建立舉報人制度以及更專業的審計工具，並允許該機構從銀行和其他金融機構收集更多數據，以有效打擊高收入者逃稅。拜登政府也計畫對富人加稅，為長期經濟計畫籌資。增稅措施包括對年收入超過60萬元的個人所得稅稅率，從37%提高至39.6%；對年收入超過100萬元的家庭，徵收資本利得稅的稅率將提高到39.6%；擴大遺產稅的徵收範圍；對年收入超過100萬元的美國人按39.6%的普通所得稅稅率徵收資本利得和股息稅。富有人群或將退休金帳戶最大化，將退休帳戶從IRA轉為Roth IRA，或將獲利投入可延後課稅的機會區域基金，甚至出售部分資產，以免受到美國可能調升資本利得稅的衝擊。（作者為註冊會計師）