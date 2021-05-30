金融專家：「美國家庭計畫」恐加強審計小型企業主

拜登總統簽署的「美國家庭計畫」法案將提供800億元以幫助國稅局打擊高收入高資產人士和大公司的避稅行為。(本報資料照片)

拜登總統簽署的「美國 家庭計畫」法案將提供800億元以幫助國稅局 （IRS）打擊高收入高資產人士和大公司的避稅行為。這項措施力求加強執法人員配備、改善技術和其他銀行報告工作，預計在未來十年內帶來7000億元稅收。一些金融專家表示，該計畫可能會引發對某些小型企業的更多審計。

國稅局在2010年至2020年之間損失了超過3萬3378名員工，其中包括審核稅表和收取未繳稅款的員工。這些人力削減導致對高收入申報者的審計減少了。雪城大學報告顯示，2020年年收入過百萬元的納稅人的審核率僅有2%。自2012年以來，百萬富翁的數量幾乎增加了一倍，但稅務審計已從2012年的4萬965人下降72%，至2020年僅有1萬1331人被查。

國會預算 辦公室的一份報告詳細介紹了國稅局資源的侵蝕情況。該報告審查了該機構2010年至2018年的工作，在此期間，國稅局的年度預算下降了20%，工作人員下降了22%，執法活動的資金減少了近三分之一。國稅局以更少的資金和更少的工作人員，使得執行稅法變得更寬鬆。根據國會預算辦公室的數據，個人納稅申報表的檢查下降了46%，公司稅務申報的審計下降了37%。收入最高的1%的人群受到審核的可能性大大降低，因為他們比中低收入人士更有可能從企業、資本收益和其他非工資收入來源賺錢。研究表明，幾乎所有工資收入均已正確報告給該機構，但資本和商業收入被低估的可能性更大。

在過去的十年中，稅法變得越來越複雜，但國稅局的預算和人員配備卻沒有跟上步伐。國家納稅人倡導組織（National Taxpayer Advocate，簡稱NTA）最近的報告發現，國稅局僅接聽了24%的電話，今年稅季很多民眾反映根本無法接通國稅局電話，甚至連預約前往當地辦公室都十分困難。按理說，餐館等公共場所都已復工開業，但國稅局還有大批員工仍在家辦公，每周僅一天前往國稅局，這使得那些在疫情中為應對各種稅款變化而苦惱的人們感到焦慮沮喪。

NTA認為，提升審計率帶回稅收可能有助於支付其1.8兆（萬億）元的美國家庭計畫。而反對者則認為，這可能給小企業帶來負擔，而又無法保證承諾的稅收收入。一些保守派人士表示，額外的執法支出可能會迅速引起政治反彈。

國稅局局長雷蒂格（Chuck Rettig）在電子郵件中說：「有必要對國稅局進行強大而持續的投資，以確保它能夠執行其管理公平有效的稅收制度的工作。我們需要更多資源來調查漏報收入，並追捕那些通過繁複規畫逃稅的高收入納稅人，包括那些隱藏了加密貨幣收入的人。這些疏漏每年使政府蒙受高達1兆元的損失。」國稅局需要獲得更好的信息，以便該可以將努力的目標對準最嚴重的罪犯，同時幫助合規的納稅人避免不必要和昂貴的審計。預算的增加也將使國稅局更容易為納稅人及時提供問題的答案。

業界估計，某些小型企業最有可能成為目標，包括經手大量現金的行業，如飯店、零售、沙龍和其他服務型公司。那麼如何通過稅務審核？對於小型企業而言，接到要求進行審計的通知往往會令人不安。但保持良好的書面記錄就能幫助他們順利通過審核。例如保存所有支出的收據並跟進最新數據，稅收審計通常持續三年。（作者為註冊會計師）