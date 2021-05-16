國稅局將監控納稅人銀行帳戶

拜登 政府於4月28日公布的《美國 家庭計畫》（American Families Plan）中，將要求銀行和其他金融機構在其向國稅局 提交的年度報告中添加有關總帳戶流出和流入的資訊，財政部在新聞稿中概述了該計畫的稅收合規部分。這些額外信息將「有助於改進審計選擇，從而可以將其執法活動更好地針對最可疑的逃稅者，避免對普通納稅人進行不必要的（且成本高昂的）審計」。此前，國稅局前局長高柏格（Fred Goldberg）和羅索提（Charles Rossotti）曾提出過類似的提議，要求銀行提供其25%最高收入用戶的存取款的年度摘要。

該提案是對富人加稅以資助對兒童保育和教育的計畫一部分，披露報告要求將有助於國稅局了解高收入者的合夥企業和獨資企業收入（其中高達55%的欠稅未繳）。國稅局能夠獲得更多數據，通過找出銀行披露的內容與納稅申報表中的收入差距來調查避稅行為，改善其根據對潛在逃稅者進行審計的計畫。這也可能促使更多民眾自願遵守稅法。國稅局表示，這些變化可能有助於縮小稅收差距，每年追回超過1兆（萬億）元的稅收。

對於該提案，也有不同意見。美國獨立社區銀行執行副總裁梅斯基（Paul Merski）認為，從銀行向國稅局提供的任何其他報告資訊都會增加合規成本，並增加銀行將資訊移交給政府的負擔。銀行已經每天以貨幣交易報告的形式向金融犯罪執法部門報告數百萬筆交易，此外還有可疑活動報告，當銀行發現潛在的非法活動時還需要這些報告。梅斯基表示，當存款或取款達到或超過1萬元時，銀行必須提交貨幣交易報告，該門檻已經很低了。拜登政府該提議類似於「每月將銀行對帳單發送至國稅局」。由於聯邦監管機構已經規定了報告負擔，銀行業將對此表示反對。

前國稅局局長羅索提稱，在不需要資訊報告的區域（如大量業務收入），稅收合規率可低至50%，填補這一空白可能會使這數字增加到90%以上。但他也表示，更多的資訊報告本身並不能解決問題，國稅局還必須在很長一段時間內增加資金，以便該機構可以雇用更多的員工並升級其技術，以便更好地利用現有數據和新數據。

財政部表示，拜登政府計畫在10年內向國稅局投資800億元，用於資助技術升級、招聘和培訓以進行複雜的審計，對國稅局增加的投資將在未來十年內產生7000億元的收入。羅索提預測，在十年的時間內，這些類型的變化可能會帶來兩倍的增長。

美國家庭計畫通過加稅融資。該計畫將對最富有的0.3%美國人加稅並加強稅收徵管，將在10年內募集1.5兆元，同時確保年收入在40萬元以下的美國居民不會收到加稅影響。與前期公布的《美國基建計畫》和《美國援助計畫》不同，《美國家庭計畫》並沒有通過大規模發債為支出融資，而是通過加稅覆蓋支出需求。支出部分包括約5060億元的教育投資、4950億元的幼托、帶薪假和食品援助計畫、8000億元針對家庭的減稅，總規模為1.8兆元，實施時間長達十年。

雖然本次加稅幅度達到8000億元，但加稅力度低於預期，且僅主要涉及兩個稅種，並未涉及此前市場多次討論的遺產稅和逐項扣減（Itemized Deduction）限制等措施。這或是為了獲取民主黨內部和共和黨的支持，以便於《美國就業計畫》和《美國家庭計畫》順利通過。（作者為註冊會計師）