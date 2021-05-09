稅務漫談／7州倡廢SALT萬元上限 恢復逐項扣減

財政部長葉倫希望國會能解除SALT扣除的上限。（美聯社）

近日，紐約州 、加州、康州、夏威夷州、新澤西州 、伊利諾州與俄勒岡州的七位州長連署致信拜登政府，要求取消前總統川普2017年稅改中實施的「州與地方稅扣減」（State and Local Tax deduction，簡稱SALT扣減）的1萬元限額。聯名信中指出，上述七州很多原本採用逐項扣減的中高收入人士因限制被迫只能採用標準扣減，他們付給聯邦高昂稅收，卻沒有得到比其它州更好的照顧，反而成為稅改的主要困擾對象。該政策也讓高稅負高房價的藍州居民外遷到稅率更低的州。

這並非藍州領袖首次提出取締SALT扣減，在2018年即新稅法實施的第一年，紐約州、新澤西州、康州和馬里蘭州起訴財政部和國稅局，尋求阻止設立SALT抵扣上限，但在2019年遭聯邦法院判決敗訴。

此前，川普政府的2017年稅法改革對於逐項扣減做了較大改動。原先沒有扣減上限的州市所得稅、銷售稅及房產稅總共只給予1萬元的抵扣額，可扣除利息的新屋貸款 額度從原先的100萬元降至75萬元（2017年12月15日以前購買的房子貸款額仍為100萬元）。第二套房屋（Second Home）的貸款利息仍然可以抵稅，但兩套房的可扣除利息的貸款上限不得超過75萬元。稅改還取消了抵押貸款保險費、貸款點數（Points）、私人貸款保險（PMI）等項目。

SALT扣減已然成為政治談判籌碼，以新澤西州民主黨眾議員巴斯克雷（Bill Pascrell）為代表的民主黨溫和派也要求廢除SALT扣減上限，否則他們不會支持拜登政府的任何稅制改革。現任財政部長葉倫（Janet Yellen）在此前的國會財政服務委員會（House Financial Services Committee）聽證會上，向新澤西州國會眾議員戈特海默（Josh Gottheimer）表示，會與國會共同合作，鬆綁前任政府的稅改政策，取消SALT抵扣限制。葉倫表示，SALT扣減確實帶來了「差別待遇」，白宮會一起努力確保以公正負責的方式，糾正因此造成的不平等。

目前，藍州的兩黨議員正在擬寫《州稅和地方稅扣減法》（SALT Deductibility Act，簡稱SALT扣減法），來自紐約第3區的提案眾議員蘇奧齊（Thomas Suozzi）表示，他所代表的紐約長島區域房地產稅相當之高，在設定1萬元的扣減上限前，居民平均每人可扣除2萬元繳稅稅費，在全國範圍內，大約有4400萬人曾經利用此項目扣除了全部繳稅費用。「我們將支持總統拜登的2.25兆（萬億）基礎設施法案，但前提是通過《SALT扣除法》。」

該提案已獲得96位民主黨議員和10位共和黨議員的支持，並成為了提案的共同發起人。加州第48區共和黨國會眾議員朴銀珠（Michelle Steel）表示，「SALT扣減上限使我所在地區的居民平均少扣除了2萬8254元，取消該限制能為納稅人保留更多得之不易的錢。」除了《州稅和地方稅扣減法》，還有擬寫的《州稅和地方稅公平法》也提出了取消扣除上限。

也有議員提出謹慎的建議。來自加州的眾議長波洛西（Nancy Pelosi）表示，希望看到SALT相關的改革，但直接取消上限的代價是昂貴的，並會使高收入群體受益。新澤西州民主黨眾議員戈特海默表示，取消SALT扣除限制可能造成887億元的稅收損失，但可以通過打擊稅務欺詐來彌補。

根據稅務基金會的統計，紐約州、新澤西州、康州、加州和馬里蘭州的居民將是《SALT扣除法》提案的最大受益納稅人，收入最高的20%納稅人將獲得96%以上的收益，而收入最高的1%納稅人將獲得57%的收益，但只有9%的納稅家庭將從取消SALT扣除上限中獲得收益。（作者為註冊會計師）