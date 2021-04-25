稅務漫談／未申請失業金豁免 可優先退稅

疫情期間失業嚴重，除聯邦外，各州也提供失業援助。（美聯社）

從5月開始，國稅局將向沒有來得及申請失業金 1萬200元豁免的提前報稅者發放退稅額，納稅人無需自行提交修改稅表（1040X），以免造成混亂。國稅局計畫先退還給個人報稅的群體，然後再退還給夫妻合報的群體。這項退稅計畫將分期進行，一直持續整個夏天。國稅局指出，大多數人無需自行採取行動即可獲得退款。

但是，如果失業金豁免額影響其他抵退稅優惠的領取資格（比如因為AGI降低使納稅人符合EITC資格），或者影響納稅人的收入高低（比如申請貸款或移民身分需要看收入），則需要自己重新提交1040-X稅表修改報稅。

失業金豁免是拜登總統於3月簽署生效的《美國紓困計畫法案》（American Rescue Plan Act）中的內容之一，該法案還包含第三輪紓困金 發放、失業救濟項目延長等。失業金豁免有收入限制，2020年調整後收入（AGI）低於15萬元的個人或家庭，有1萬200元（夫妻2萬400元）的失業金可免於上稅。申報方法是納稅人將收到的1099-G表上表格1中的失業金金額填在1040表的附表1的第7行（勿做任何調整），然後在第8行減去1萬200元或2萬400元（用負數形式表示），在第二行的虛線上輸入「UCE」。

這項是針對聯邦個人所得稅的減免，州稅由各州單獨制定。加州、蒙大拿、新澤西、賓州和維吉尼亞等州稅已豁免了失業金收入部分；阿肯色、佛羅里達、內華達、南達科他、德州、華盛頓州和懷俄明州本身不用申報州稅。還有若干個州依然沒有宣布，因此，民眾要留意所在州的新聞辦發布的資訊。

目前2021年可領取的失業救濟金有以下幾類：

一是各州政府提供的常規失業保險（ Unemployment Insurance，簡稱UI），在一個12個月的福利年度中，最多可享受26周的補助金，申請時必須具有合法就業身分，每周可領的UI福利金以過去的工資為準，通常範圍大約介於每周100元到500元，部分申領者可能符合透過延長福利計畫（Federal-State Extended Duration，適用於在高失業率期間用完所有失業補助金的人）額外請領20周款項的資格。

二是疫情 緊急失業補償（Pandemic Emergency Unemployment Compensation，簡稱PEUC），《美國紓困計畫法案》將原定於3月到期的這項補助延長至9月，增加了29周的補助金，申請時也必須具有合法就業身分。

三是疫情大流行失業補助金（Federal Pandemic Unemployment Compensation，簡稱FPUC)，在2021年3月14日至9月4日之間的失業周中，增加300元的刺激補助金。

四是疫情失業援助（Pandemic Unemployment Assistance，簡稱PUA），針對小型企業所有者、自雇人士、獨立承包商以及其他不符合常規失業保險條件且符合疫情資格要求的人士，《美國紓困計畫法案》在2021年3月14日至 9月4日之間的失業周中增加了29周的補助金。

另外，如果在2019年以自營業或獨立承包商身分在W-2工資收入以外獲得5000元以上的1099自雇收入，且不符合疫情大流行失業救濟金（PUA）的資格，則除了FPUC撥款的每周300元，可能符合請領每周額外100元資格。（作者為註冊會計師）