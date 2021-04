稅務漫談／新移民無社安號 如何報稅？

新移民應儘快申請社安號俾便在美國報稅。(美聯社)

讀者問:

父母拿到綠卡後如何報稅 :我父母自2019年9月從中國 來這裡就沒回去過,母親是2020年9月拿到綠卡,父親2021年3月才拿到,兩人都還沒有社安號(SSN),這種情況如何報稅?我的考慮如下:1、母親單獨報稅,申報國內的退休金 ,父親不報,因為他2020年還沒拿到綠卡。2、父母聯合報稅,申報國內的退休金。3、父母一起作為我的受撫養人(dependent)報稅,但網上說收入超過4300元就不能做受撫養人,這個4300元是否包括國內退休金?4、母親單獨作為我的受撫養人報稅,是否也存在4300元包含國內退休金的問題?

我的回答如下:

首先,不論是何種身分,在美報稅都必須要有社安號和稅號(ITIN),你父母既然有合法身分,你應盡快為他們辦理社安號申請,否則只能申請報稅使用的個人稅號。個人稅號僅為報稅使用,如果你父母近期有工作意願,持有個人稅號雖繳納社安稅,但卻無法掙得持有社安號可獲取的社安金「工作積點」(points)。根據法例,勞力工作者(W-2員工或1099自雇)每年至多可獲4個點,社安金(Social Security Benefits)和醫療補助(紅藍卡)要求納稅人有40個點數才具享受資格。

其次,你父母為綠卡身分,屬於美國稅務居民(resident for immigration and tax purposes),但其國籍仍為中國籍,因此享受美中之間的稅務條約(US-China Tax Treaty)優惠。根據該條約第17章(Article 17, Pension and Annuities),「締約國一方政府、行政區或地方當局根據其社會保險制度或公共福利計畫支付的退休金和其他款項,僅需在該締約國徵稅」,所以中國的社保的徵稅權只屬於支付國(中國)。這也就是說,你父母若領取中國的養老金、公積金,只賦有對中國的納稅義務,他們國內的退休金無需在美國計入收入上稅(non-taxable)。

雖然綠卡人士的中國社保金無需上稅,但如果在美國掙滿40個工作計點,向政府申請社會安全生活補助金 (SSI,提供給低收入、低資產且年滿65歲的老人或殘疾人士)或其他社會福利(如老年公寓)的時候,必須將中國的退休金納入其收入。如今社安局加緊了對社會福利申請人資格的認定,一旦發現有欺瞞海外退休收入,將剝奪其申領資格。

然後,再看受撫養人資格的鑒定。你若申請父母為你的受撫養人,那麼他們必須為合格親屬(qualified relative),要求他們的2020年總收入低於4300美元,你為他們至少提供超過其生活費一半的供養,沒有他人提供超過其生活費一半的供養,他們與你居住在一起(只有親屬為美國公民才不受居住地限制)。你父母自2019年9月來美,如若滿足以上情況,你可以將父母列為你的受撫養人。在現行的稅法下,不再有人頭豁免(exemption),但你可以在1040稅表申請其它撫養人退稅(Credit for Other Dependents),每位受撫養人可獲500元,申報人收入超過20萬元(夫妻40萬元),抵稅額開始減少至殆盡。

綜上所述,最適合你的報稅情況是你為父母申請臨時稅號,將其作為你的受撫養人,同時加緊他們社安號的申請。另外,你的父母作為綠卡持有者,若海外金融類帳戶在2020年累計達到1萬美元,需要報告FinCEN 114表,金融帳戶包括退休計畫帳戶和年金帳戶,但不包括由外國政府提供的社安金、養老金帳戶。該規定同樣適用於特定海外金融資產8938表的申報。(作者為註冊會計師)