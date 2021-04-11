稅務漫談／報稅身分 影響免稅優惠

W-2表格記載薪資和預扣稅詳細內容。（Getty Images）

有讀者問：我三年的J-1身分在2020年9月底到期，之後開始繳聯邦稅，2019稅年我用非居民身分報稅 ，2020稅年是否按居民身分？我自己嘗試了用稅務軟件報稅，發現退稅 額很多，我的W-2裡聯邦預扣稅不到2000元，加上社安及醫療稅，聯邦付稅7000元左右，但報稅軟件退的初步有6000多元，不知道裡面是否包含小孩和配偶（不工作）的退稅福利？我是否符合這些退稅資格？我是否可以拿到第二輪紓困金 ？

我的答覆如下：

先說報稅身分。你在2020稅年最後一天的狀態是稅務居民身分，夫妻倆帶著受撫養人（dependent）。2019年你選擇非居民報稅（1040-NR表），非居民報稅表僅允許個人身分報稅，不允許使用夫妻合報或者戶主身分。以此推測，2019年你並未將配偶和小孩申報在稅表上。如果2020年你仍然保持個人身分，僅需用雙重身分（Dual-Status Taxpayer）劃分非居民時期（2020年1月至9月，使用1040-NR表）和居民時期（2020年10月至12月）。但在特殊情況下，納稅人可以選擇進行夫妻合報，並全年作為稅務居民（resident alien for tax purpose，1040表），不再享受非稅務居民（non-resident alien for tax purpose）的好處，即2020年你的J-1時期工資收入不再享受中美稅務條款裡工資收入全部免稅的優惠（U.S.-China Tax Treaty, Article 19）。

標準、逐項扣減 擇其一

再說付稅和退稅。你的W-2工資表上有7000元左右的預付稅和社安及醫療稅，社安及醫療稅是固定的稅率，除非特殊情況（1099自雇人士、多份W-2造成多繳社安稅、高收入人士得附加醫療稅）不會在稅表上進行計算。預付稅（withholding tax）是預估你收入水平的提前付稅，最終實際稅負（tax due）是根據全年收入經過一系列調整、扣減、抵退稅、附加項目而得到的。不同於只能採用逐項扣減的非居民報稅，你以居民身分報稅，可以在標準扣減（standard deductions）和逐項扣減（itemized deductions）選擇其一，2020年夫妻合報的標準扣減為2萬4800元。

你的孩子若有社安號且小於17歲，則可以申請兒童抵稅額（child tax credit），第三輪紓困法案將6歲以下孩童的兒童稅收抵稅額提高到3600元，6歲至17歲的抵稅額為3000元。如果兒童抵稅額比應納稅額多，則每個合格孩童可以申請最高1400元可返還的退稅額。如果受撫養人不符合兒童抵退稅要求，比如孩子年齡在17歲或以上，則可以申請最高500元的其他被撫養人抵稅額（other dependent credit）。這兩類抵退稅優惠在個人收入達到20萬元（夫妻收入40萬元）時逐步減少至殆盡。

紓困金 與移民身分無關

因為你的配偶沒有工作，因此不符合申請子女和受撫養人照護抵稅額（Child and Dependent Care Credit）。這是給予雙薪家庭的優惠，抵稅額是另聘他人照護費用的35%，單個被撫養人抵稅額最高3000元，兩個或以上被撫養人最高6000元。

再來說紓困金。是否有資格領取個人津貼，與移民身分無關，視報稅身分而定，除美國公民、綠卡人士，有社安號且有正規非移民身分（如H-1B工作簽證）的非居民外國人，若滿足收入條件也可以領紓困金。如果你和配偶和孩子都有社安號，並且滿足收入門檻，便能獲得紓困金。前兩輪紓困金額分別是每人最高1800元（第一輪1200元+第二輪600元），每個17歲以下的合格孩童最多1100元（第一輪500元+第二輪600元）。

如果你此前沒有領到紓困金，那麼可以通過1040稅表申請，1040表第三頁31行新增了一項新的退稅抵扣（Recovery Rebate Credit），用退稅形式直接獲得。你不會再收到額外的紓困金支票，國稅局會把這筆錢等同其他退稅一樣處理，抵減需要繳交的稅金，有多出的部分則以退稅形式返還給你。（作者為註冊會計師）