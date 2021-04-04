稅務漫談／報稅截止日 可能再延至7/15

受疫情影響，今年報稅截止日期可能再延。（美聯社）

最近，媒體用垃圾箱失火「Dumpster Fire」形容目前國稅局 的失控狀態。局長瑞庭（Chuck Reting）在國會作證時要求，將2020年個人稅申報截止日延至2021年7月15日（現已延至5月17日）。延期之舉是在1.9兆（萬億）元第三輪經濟救助法案生效後，要求延長報稅期的呼聲增加之後做出的。這也意味著國稅局將在本稅季有多項工作要做，既要處理稅表和發放退稅，適應調整三輪紓困法案的新稅務政策，又要發放新一輪紓困金 ，工作繁重。

由於過去幾年的預算削減和新冠疫情 衝擊，國稅局面臨人手不足的問題，加之為保護健康和安全，這一年來許多員工在家辦公，導致2019稅年的稅表和來信還在積壓。據統計，有2400萬份稅表尚未處理，其中涉及240多萬份個人稅表。除此之外，疫情期間身分盜竊和稅務欺詐加劇，不少納稅人反映他們提交身分盜竊申訴書後近一年仍未收到國稅局的退稅。

聽說，國稅局的信件都堆積在機構外的拖車中，多數國稅局員工每周只會返崗取件一次，這也延後了處理速度。失業金1萬200元豁免在3月中旬才正式生效，彼時已有很多領取失業金的低收入人士遞交了稅表，這也導致了稅季的混亂。

瑞庭表示，截至3月12日，國稅局已收到了超過6600萬份個人稅表，並發出超過4250萬筆退稅款，金額超過1260億元。在3月11日第三輪紓困法案生效的一周內，國稅局已經發出了大約2420億元紓困金。國稅局還與財政部就另一項重要條款進行協調，該條款規定定期向符合條件的納稅人預先支付兒童稅收抵免額。

今年稅季最重要的服務渠道仍然是國稅局電話熱線，截至2月26日，國稅局接聽了大約950萬個納稅人電話，其中40%（即380萬個）由客戶服務代表（CSR）處理，其餘的是撥打到提供自動回復的線路，它們會提供有用的稅收信息。上一個稅季，當國稅局提交國會預算論證服務水平（LOS）預計時，無法預測新冠疫情，而且疫情將對通話量、申請季和招聘產生影響。由於紓困金和稅法的變化，國稅局一直在承受比預期高得多的通話量，並且由於突發事件和稅法的複雜程度導致通話處理時間增加。國稅局還在努力應對疫情的影響，因為疫情造成國稅局人員短缺和機構長時間的關閉。國稅局試圖通過提前開展2021財年CSR招聘流程來緩解這些問題，但未達預期水平。

面對國會的質疑，瑞庭認為，前所未有的疫情證明了國稅局發揮的重要作用，國稅局被要求在這次國家危機期間提供經濟救濟，同時履行日常的稅收管理職責」，但多年的預算削減嚴重阻礙了國稅局的收稅能力。若國會多撥款10億元，國稅局將能雇用和培訓4500多名專業人員，潛在地為國庫增收50億甚至100億元的新收入。自2010財年以來，國稅局的撥款下降了約20%（根據通貨膨脹調整），鑒於總預算中約70%用於勞動力，總預算的下降也導致該機構的全職員工數量下降了15%，擔任執法角色的全職員工數量下降了31%，處理複雜執行案件的審查稅收代理人數量下降了35%，處理催收案件的實地催收官員數量下降了48%。在2010年至2019年期間，針對個人的審查率下降了約45%，資產1000萬元或以上企業的審查率下降了約72%。

業內認為，國稅局的「待辦事項」並不如證詞所說的「很快解決」，這次作證更多是站在國稅局而非納稅人立場，這次作證並未給出解決積壓信件的實際辦法。他們還對國稅局仍安排大量員工在家辦公表示質疑，除了教師和餐飲業，大部分行業都在2020下半年復工了，郵局、銀行、超市這些需要和客人面對面交流、更容易有健康風險的地方都是如此，但國稅局還是選擇安排員工在家辦公，而不是前往機構處理稅表和信件，在家辦公還會增加信息安全問題。（作者為註冊會計師）