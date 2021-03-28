稅務漫談／第三輪紓困金和失業金 稅務有何減免

第三輪紓困17日入帳，在國稅局留有報稅紀錄和銀行帳號的人，將直接存入銀行帳戶。（美聯社）

3月12日，拜登總統正式簽署總額達1.9兆（萬億）元的《美國紓困計劃法案》（American Rescue Plan Act），法案包含第三輪紓困金 發放，還有民眾最關心的2020稅年失業救濟金稅務減免。下面就來談談這些問題。

1、紓困金。第三輪經濟補助向大多數民眾發放1400元，加之第二輪已發放的600元，使2021年民眾能收到2000元救濟。第三輪紓困金將根據2019年或2020年稅表 的調整後總收入（AGI）決定領取金額。如果紓困金發放時納稅人已經提交了2020年稅表，則國稅局將根據其2020年收入來確定資格。如果還未報稅，則基於2019年稅表。與前兩輪不同，此次受撫養人（dependent）的範疇將包含17歲以上的孩子和成年人。

絕大部分人士不需要主動申請，國稅局會按之前稅表的帳戶或地址直接發放補助，正在領取社安金、殘疾補貼（SSDI）或相關遺囑福利、鐵路退休福利（RR）的人士也將自動收到紓困金。能否領取個人津貼，與移民狀態無關，視報稅身分而定，除美國公民、綠卡人士外，有社安號且有正規非移民身分（如H-1B工作簽證）的非居民外國人若滿足收入條件也可以領紓困金。只有社安號才有資格獲得紓困金，個人稅號（ITIN）不具資格，如果父母沒有社安號而孩子有，那麼可以拿到對受撫養人的補助。

領取紓困金的收入門檻為個人AGI收入在7萬5000元以下，每位成人可獲1400元補貼，夫婦AGI收入在15萬元以下可領2800元。個人AGI收入在7萬5000元到10萬元，夫妻AGI收入為15萬元到20萬元，紓困金額逐步減少。個人AGI收入超過10萬元，或夫妻兩人收入超過20萬元，不能領取。與前兩輪不同，符合收入條件且有17歲以上受撫養人的家庭都可獲得額外的紓困金，每個受撫養人可獲額外1400元。基於不同的收入門檻，前兩輪是否拿到紓困金，與第三輪沒有關係。目前正值報稅季，國稅局可能有所延宕，在國稅局有銀行帳戶和報稅記錄的人，將會率先收到紓困金，其他人則可能收到郵寄的支票。

2、2020年失業金 稅務減免。2020年調整後AGI收入低於15萬元的個人或家庭，失業金金額有1萬200元（夫妻2萬400元）可免於計入收入上稅。國稅局已在附表1的第8行（Schedule 1, Line 8）新增對失業金的調整，原本第7行仍然填實際收到的全額失業金，不要在第7行自行豁免。已經發出稅表的民眾暫時不需要做任何事情，包括修正稅表，以免造成混亂，且等國稅局出台指南後再行動。請注意，這是針對聯邦個人所得稅的減免，州稅是由各州單獨制定，各州是否對失業金有豁免優惠要看各州政策。加州、蒙大拿、新澤西、賓州和維吉尼亞幾個州稅已豁免了失業金收入部分，阿肯色、佛羅里達、內華達、南達科他、德州、華盛頓和懷俄明本身不用申報州稅。民眾可以留意所在州的新聞辦。

3、2021年失業金。延長聯邦發放的失業救濟金300元政策至9月6日。

4、提高兒童稅收抵免額。6歲以下兒童的兒童稅收抵免額提高到3600元，6歲至17歲的兒童一年的稅收抵免額為3000元。個人AGI收入達到20萬元（夫妻合報40萬元），兒童抵稅額將開始逐步減少直至沒有。

5、其他補助。給州和地方政府援助3500億元；振興餐飲行業，投入300億元到小企業管理局，保證餐飲業免於倒閉；發展教育，撥款1200億元用於K-12學校和高等教育機構；住房援助，250億元幫助租房者償還房租。（作者為註冊會計師）