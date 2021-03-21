稅務漫談／收到不實的欠稅通知 可以不必理會

身分盜竊案的受害人並未申領失業金，卻收到了他們「領取失業金」的1099G表。（IRS官網）

最近，不少民眾反映收到國稅局 的重複來信，也有人遲遲未收到去年的退稅和紓困金。聯邦眾議院監督小組委員會致信國稅局，要求制定計畫說明如何解決積壓問題和履行義務。有26萬民眾從國稅局收到了CP59通知，稱未收到其2019稅表 ，而這些通知會給已經履行其報稅義務的納稅人造成恐慌。2020年約有150萬張到期餘額通知以錯誤的日期發出。2月18日，國稅局在其官網發布聲明，確認該錯誤並讓已提交稅表的民眾可以無視這些通知，無需採取任何行動。

據說，1100萬份稅表尚未處理，其中700多萬份為個人稅表，也影響了國稅局發放紓困金和受理2020稅年稅表的速度。納稅人的信件都堆積在國稅局機構外的拖車中，要等到國稅局員工返回其辦公室（通常每周一天）才能取件，已打開的數百萬封信件也有多數還在待處理狀態。這也是為何納稅人和專業稅務人士會收到國稅局計算機系統自動發送的過期通知，即使他們幾個月前便支付了稅款。這主要歸咎於因為疫情後國稅局積壓了大量的工作，信件的處理進度還停留在2019稅年。另外，過去幾年的預算削減，國稅局也面臨人手不足的問題。

另外，國會敦促國稅局協助受身分盜竊之苦的納稅人解決錯誤的失業金 通知問題。這些受害人並未申領失業金，卻收到了他們「領取失業金」的1099G表。由於新冠疫情的發生和大量民眾對於失業補助的需求，許多州的失業機構對失業申請感到不知所措，反應遲鈍。1099-G表是由各州向國稅局和納稅人發出的，用來報告州失業機構發放的失業救濟金，需要計入領取者的上稅收入。1099-G表的方框1中顯示收到的失業補償金，方框4顯示預扣的聯邦所得稅。除了失業金需要計入收入，需要計稅的福利包括CARES法案和HEROES法案授權的任何特殊失業類救濟金（紓困金不在此列）。

例如，常規失業金、每周600元的聯邦額外補助、緊急失業補償金延期計畫（PEUC）、每周300元的工資損失援助計畫（LWA）。目前，已有國會的一些立法者提議根據這些救濟措施的一部分，取消對這些救濟金的徵稅，但目前還未有法案提及。

立法者認為，當身分盜竊受害者發現自己是失業金欺騙的受害者，會對如何報稅感到困惑，「這麼多美國人在疫情受困掙扎，國稅局應該迅速採取行動，減輕他們的擔憂。」 國稅局發布聲明，建議納稅人若收到了可疑的1099-G表格，應該聯繫發出該表格的州勞工局，要求修改1099-G表格以表明他們沒有領取失業金。無法及時從州獲得修正表格的納稅人，仍應提交準確的納稅申報表，僅報告實際收到的收入，以免來回改稅造成稅表處理延後。如果被盜竊，納稅人不需要就錯誤的1099-G表而去填寫身分盜竊的14039表格（身分盜用宣誓書），這會增加國稅局的工作量，也會延後對於遭遇聯邦稅表欺詐申報事件的處理時間。國稅局強調僅當納稅人的電子稅表發送被拒時才應提交14039表。

如果納稅人擔心自己的個人信息被盜，並且希望在提交聯邦納稅申報表時保護自己的身分，可以向國稅局索取身分保護碼（IP PIN）。IP PIN是一個六位數的數字，可防止身分盜用者使用納稅人的社安號提交納稅申報表。IP PIN僅納稅人和國稅局知道，獨立於社安號，可以幫助國稅局在提交其電子或紙質納稅申報單時驗證納稅人的身分。有關失業的更多信息，可參見國稅局出版物525中的「失業救濟金」章節。有關身分盜用的更多信息，可訪問國稅局網站上的「身分盜用中心」。（作者為註冊會計師）