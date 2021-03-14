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稅務漫談／專家解惑 如何申領紓困金退稅？

楊心傳
專家建議民眾儘早報稅，以獲得第三輪紓困金。（美聯社）
專家建議民眾儘早報稅，以獲得第三輪紓困金。（美聯社）

不論是你此前收到過紓困金補助（國稅局通知IRS Notice 1444和1444-B），還是因種種原因未能領到紓困金，今年稅季都要向國稅局提交紓困金的信息。1040表第三頁31行新增了一項新的退稅抵扣（Recovery Rebate Credit），沒有收到紓困金但符合資格標準，可以通過稅表用退稅形式申請直接獲得，不會再收到額外的紓困金支票。國稅局將會把這筆錢等同其他退稅一樣處理，抵減需要繳交的稅金，有多出的部分則以退稅形式返還。

紓困金相當於國稅局提前發放的2020年度抵退稅（tax credit），紓困金不算收入，不需要納稅，與失業金和失業補助等需要納稅的福利不一樣。2020年，國會通過了兩輪紓困補助法案，分別是CARES法案及HEROES法案，符合資格的中低收入個人和家庭（可獲得兩次紓困金，每人最高1800元（1200元+600元），每個孩童最多1100元（500元+600元）。

申請紓困金資格

申請紓困金或退稅抵扣需要符合以下條件：擁有美國公民或稅務居民（Resident Alien）身分，和並沒有在稅表上被申報為被撫養人（not claimed as a dependent）；擁有社會安全號碼（SSN）而非稅號（ITIN）來申報2020年聯邦個人所得稅。

然後再看收入，紓困金金額大小根據2020年家庭調整後總收入（AGI）而定，提前預先發放的第一輪紓困金是根據2018或2019年AGI收入估算，第二輪紓困金根據2019年AGI收入估算。單身收入等於或小於7萬5000元，夫妻收入小於或等於15萬元，戶主小於或等於11萬2500元，AGI 每超過收入標準100元，獲得紓困金基礎金額將減少5元，直至減完為止；只要紓困金基礎金額不為0，則稅表上每個17歲以下的合資格被撫養人都可以獲得全額額外紓困金。

此前已經拿到紓困金，只需在稅表上填報實際收到的金額（查看國稅局通知IRS Notice 1444和1444-B），如果收到滿額的紓困金，則不能再獲得紓困金退稅額。此前沒有拿到紓困金，除了因為沒有及時申報2019年稅表，或者因為國稅局發放問題，還有以下幾種情況都可能會有資格申請到紓困金退稅額：你符合要求卻沒有收到紓困金，或只收到一部分紓困金，如沒有收到被撫養人的部分；2020年實際AGI收入低於國稅局的估算依據（2019年AGI收入）；2020年有新生兒或新領養且未在2019年稅表上反映；2019年報稅時是被撫養人但超齡，2020年自己獨立報稅；2019年沒有報稅且錯失發放紓困金時期的Non-Filers登記；2020年新轉為稅務居民身分；2020年改用社安號報稅。

有紀錄 勿重複申領

申報紓困金最重要的依據是就是國稅局通知1444（第一輪）和1444-B（第二輪），這是作為國稅局實際發放紓困金金額的證明。如果丟失了或沒有收到通知，可以在國稅局官網上註冊帳號，重新獲取資料。如果通知裡的金額比實際應得的紓困金金額少，則通過上述申報稅表申請Recovery Rebate Credit。如果提前收到的紓困金額比應得的紓困金多，也無需退還。

紓困金屬於公共福利，不符合條件的人士切勿擅自申領，尤其在未來需要辦理移民身分的，莫因小失大。民眾應遵照國稅局發放通知上的金額實際填報所收到的金額，國稅局發放都有紀錄，切勿重複申領或貪多。如果在收到第二輪紓困金前已提交了稅表，就需要填寫修改稅表將多領的補助退還。

計算Recovery Rebate Credit不包括拜登政府欲將推出的第三輪紓困金補助，但建議民眾及早完成2020稅年報稅，以便在未來第三輪發放時國稅局有收入依據。（作者為註冊會計師）

紓困金 國稅局 稅表

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