稅務漫談／個體戶病假和家事假抵稅

自雇人士自己或家人感染新冠,可以獲得病假和家事假退稅。(美聯社)

今年稅季,國稅局 推出了7202表,用於自雇人士申報病假和家事假稅收抵免(Credits for Sick Leave and Family Leave for Certain Self-Employed Individuals)。自雇人士可以在2020年的1040稅表上,為2020年4月1日至2020年12月31日之間的假期申請,在2021表1040中以2021年1月1日至2021年3月31日之間的假期申請。

2020年3月通過的《家庭首次冠狀病毒應對法》(FFCRA),允許因新冠疫情 出現自身的健康問題,或者因照顧家庭成員而無法工作或遠程工作的自雇人士申請這項歸還類退稅 (refundable credit),以抵銷其聯邦所得稅。根據情況的不同,抵免額等於其合格的病假或等價的病假或事假補貼額。

不過,提交7202表的合格自雇人士,必須從事符合自營職業收入的行業或業務,並且根據FFCRA,有資格獲得合格的病假或家事假工資(可以享受雇員的待遇)。納稅人必須保留相關的文件,以證明自己有資格作為合格的個體戶獲得稅務優惠。

7202表分為兩部分:自雇人士的合格病假和合格家事假。「合格病假」的金額為以下兩者中的較小者:每日平均自雇收入的100%,或者511元,納稅人可以選擇使用2019年自雇收入來計算平均每日自雇收入,最多可申請稅務優惠的天數為10天。「合格的家事假」的金額為以下兩者中的較小者:平均每日自雇收入的67%,或者200元。與病假一樣,納稅人可以選擇使用2019年自雇收入來計算平均每日自雇收入。最多可申請稅務優惠的天數為50天。7202表上的兩項抵退稅優惠最後會匯總在1040表的附表3上,作為可退還類稅務優惠出現(Schedule 3, line 12(b)),直接抵消欠稅,多餘的部分退還給納稅人。

計算7202表的自雇淨收益(Net Earnings)是根據1040附表C上的自營職業收入或業務的總收入,減去與該業務相關的任何扣除額或費用以及自雇稅而得出的。如果納稅人和其配偶都是合格的自雇人士,要分開申報兩份7202表。在計算病假和事假的稅收抵免時,可以全部或任一選擇2019年自雇收入代替2020年自雇收入。例如,計算病假時使用2020年自雇收入,計算事假時使用2019年自雇收入,納稅人自己可以決定。

現舉一例說明。王女士選擇使用2019年自雇淨收益2萬5000元,在2020年因在疫情中患病無法作為自雇人士工作的天數為20天,恆定計算天數為10天,在兩者中取小值得到10天,再用自雇收益2萬5000元除以國稅局規定的工作天數260天得到每天96元。在96元和恆定的511元中取小值,得到每日平均自雇收入為96元,用可申請稅務優惠的天數10天乘以每日平均自雇收入96元,得到病假抵退稅960元。

同時,王女士又因為照顧同樣患病的家人無法作為自雇人士工作25天,那麼家事假的計算方式是用自雇收益2萬5000元除以國稅局規定的工作天數260天得到的96元,再乘以67%得到64元,在64元和國稅局恆定的200元中取小值,得到每日平均自雇收入64元。再用可申請稅務優惠的天數25天乘以每日平均自雇收入為64元,得到家庭事假抵退稅1600元。

因此,王女士就2020年疫情期間的病假960元和家事假1600元,總共可得抵退稅2560元。這對於自雇人士來說是一筆不小的稅務優惠;但王女士要保存足夠的證明自己確實為合格的自雇人士,有雇主確認因特殊情況無法工作,並且在天數計算上有足夠的證據佐證。(作者為註冊會計師)