退休金帳戶 運用紓困金指南

疫情期間，許多人從退休帳戶提款應急。（Getty Images）

根據聯邦CARES法案，數以百萬計的民眾從401(k)和IRA退休金 帳戶來獲取緊急資金。但是，隨著納稅時間的臨近，取款人必須對這些提款做出判斷，是否需要上稅，是否有10%罰款，是否滿足最低提款額，是否符合法律規定的資格等。因此，筆者將疫情 下退休金涉及的問題做一梳理如下。

新冠疫期，營業虧損或申領失業金，應留意報稅相關規定，圖為國稅局。（美聯社）

1、CARES法案的取款新要求：為59歲半以下的合格退休計半參與者給予更大的靈活性，他們可以從帳戶中最多提取10萬元，而不會受到10%的罰款，並允許在三年內按等分比例就提領的退休金計入當年收入繳稅。參與者也可以將該等分配金額重新存入符合條件的退休計畫，還款不受當年退休計畫存款的上限限制。CARES法案還暫停了某些固定存款計畫（如401(k)計畫）和個人退休金帳戶規定的2020年度最低金額提領要求（RMD）。

2、提款：如無迫切的應急需求，不建議從延稅類（Tax-Deferred）的退休計畫中提款，而是使用其他流動資金。如削減生活開支，推遲抵押或學生貸款的還款，並停止使用其他儲蓄 目標的存款（如529計畫）。如果取出，建議盡力還款。從這類退休帳戶中取款雖然不會被課徵10%罰款，但要記入收入，提高你的收入和AGI，因此影響根據AGI所計算的扣除限制和抵退稅優惠，影響今後根據收入領取紓困金等補助的資格，影響獲取醫保或歐記健保的門檻，影響今後退休金存款的最大額等。所以，納稅人需要對是否需要取款、取款金額、能否還款進行事先規畫。納稅人應善用退休帳戶的延稅優惠。

3、確認取款資格：只要取款人或家庭中的某人受到疫情的負面影響，他們就符合資格取款。對於雇主贊助的計畫（如401(k)），必須確認是疫情相關的分配，與公司的人力資源部門聯繫，不要事先扣除10%的罰款預繳稅。

4、還款： CARES法案給予參與者三年的時間將提款還給退休帳戶，不受60天轉存的限制。但稅務顧問和投資顧問都會建議，如果有能力最好盡早還清，並充分利用遞延稅款的儲蓄。美國人平均退休時間和生活成本不斷增加，參與者可能會後悔提前使用退休儲蓄。2020年取款的個人可能在一定程度上錯失了熊市歷史上最強勁的復甦之一的時刻，但仍有機會可以將資金還回退休帳戶，重新投資到股票市場，從而獲得更高的估值。

國稅局提醒，納稅人應慎選合格的報稅師。（IRS網站）

5、繳稅：如何計算分配以及何時支付稅款，則取決於取款人的財務狀況。無論取款人是否計畫在三年內還款，他們都要在2020年稅表上對三分之一等分取款額繳稅。如果今年不對至少三分之一的錢繳稅，那麼將不得不在未來繳納稅款以及可能的滯納金。如果2020年本身收入很少，取款人也可以選擇不還款，全額退休金繳稅。如果納稅人在三年內完成還款，則可以通過修改稅表退還之前支付的所有稅款。

6、RMD最低提領額取款：CARES法案豁免包括任何受RMD約束的退休帳戶，例如IRA、401(k)、Roth 401(k)和繼承帳戶，不論帳戶持有者年齡如何，包括70歲半以上的原始帳戶所有者（根據SECURE法案為72歲），2019年年滿70歲半但尚未分配股票的原始帳戶所有者，以及任何年齡的繼承IRA受益人。繼承IRA受益人也包括非配偶受益人的繼承退休帳戶，通常需要在原始帳戶持有人去世後的五年內清算，CARES法案免除在2020年進行分配。（作者為註冊會計師）