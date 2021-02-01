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華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

新冠疫情下「K型復甦」 富人多課稅呼聲起

文／周芳苑

某些州議會強調「富人多課稅」（Tax the Rich），希望彌補新冠疫情下的預算短缺，在當前經濟體下也許倍加有意義。

疫情復甦之路充滿不平等，最底層的人失業，頂層人的財富卻步步飆升。這就是所謂的「K型復甦」（K shaped recovery），意指富人比中低收入者有本錢負擔更高稅賦。

這裡談的收入不僅僅是薪資收入。鑑於股市和住房榮景讓富人大大受惠，官員們可考慮對資本收益和豪宅買賣課稅，還可能加重課徵大型遺產稅。

民主黨紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）1月建議提高紐約高收入者的所得稅率，以幫助填補可能寫下該州史上最高紀錄的150億元預算缺口。

如果提案獲批准，紐約州收入至少500萬元的居民將明顯加稅，收入超過1億元的人增幅最大。在紐約市，最富有居民的綜合稅率是14.7%，居全美之冠。

多課所得稅 各州各有作法

在拜登政府呼籲對年收入超過40萬元的族群課更高所得稅時，各州各有作法。

美國稅收公平協會（Americans for Tax Fairness）和美國政策研究所（Institute for Policy Studies）最新分析，全美爆發疫情以來，億萬富翁財富增長39%，達4兆1000億元。

財政部長葉倫（Janet Yellen）日前在提交參議院財政委員會的書面證詞中說，人們普遍同意對富人依更高稅率課稅可增加大量收入，也使稅法更進步。

但根據稅收基金會（Tax Foundation）國家計畫副總裁瓦爾恰克（Jared Walczak），提高所得稅可能產生料想不到的結果，導致一些富人考慮搬遷。如今行動性以及在家工作能力提升，更可能助長搬遷。

瓦爾恰克認為，增加商品銷售稅（例如串流媒體服務等數位產品）、而不是提高所得稅，可能更適合各州，各州還可考慮藉由大麻和體育博彩合法化來增加新市場，獲得更多稅收。

阿肯色州、密西西比州、蒙大拿州和西維吉尼亞州議員甚至呼籲，今年降低所得稅。

加州和華盛頓等州也在權衡百萬富翁課稅政策。

根據民主黨華盛頓州州長因斯利（Jay Inslee）2021-23年預算提案，他希望對最富有人的一小部分徵收9%資本所得稅。這項稅目用以課徵股票、債券和其他資產出售所得達一定金額者，也就是，個人獲益超過2萬5000元、聯合申報人資本收益超過5萬元。財政部推估，到2023年，將因此徵收11億元稅金、影響5萬8000人。

加州議員提議提高百萬富翁所得稅，可望每年超過60億元；年收入超過500萬元的居民將支付最高稅率16.8%。

在新澤西州，去年9月頒布措施，年收入100萬至500萬元的居民所得稅提高。

擁股票房產 富人身家大增

政府稅收政策調整，正可對富人和窮人疫情下不同經歷做出回應。

研究單位Opportunity Insights指出，收入最底層三分之一的人（年收入不足2萬7000元）就業率仍比疫情前下降25%，多半從事服務工作，少數族裔和沒有大學學歷的人所占比率過高。收入最上層三分之一的人（年收入超過6萬元）就業率增加約1%，較多白人、受過大學教育、在家工作的人。

此外，富人從大量擁有的股票和房地產等金融資產中獲利。

疫情下，史坦普500指數（The S&P 500）過去一年仍上漲16%以上。根據美國房地產經紀人協會（National Association of Realtors），去年12月房屋價格比前一年同期上漲13%，而且去年銷量創2006年來新高。

金融顧問機構Evercore ISI政策經濟學家特德斯基（Ernie Tedeschi）認為，各州應該只有在未得到聯邦更多援助時才考慮採取高稅措施；拜登總統最近要求國會依1兆9000億元新冠疫情方案提供更多資金給各州。

紐約州只有在獲得60億元聯邦資金（而不是全部150億元）的情況下，葛謨的富人加重課稅計畫才會啟動。

許多州並未出現疫情之初所擔心的財務世界末日，這要歸功於政府失業金課稅、聯邦史上最高紓困激勵金帶動支出和營業稅、以及富人更多就業機會及衍生的工資稅。

瓦爾恰克說，只有少數幾州遭受重大損失，主要包括大都會空蕩蕩的紐約州、以及依賴能源的阿拉斯加、北達科他和懷俄明州。

加州甚至出現150億元預算盈餘，正好拜有錢人最近所得稅增多之賜。股市飆升下，加州居民去年資本利得達1850億元、創紀錄，衍生185億元稅收。

因此，有人認為，此時還不急著談論富人多課稅。

紐約州 疫情 加州

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