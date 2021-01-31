稅務漫談／第二輪PPP 解小企業之苦

餐館受新冠疫情衝擊很大。（美聯社）

2020年12月27日，第二輪經濟刺激計畫法案正式生效，對於全美的中小企業主來說，最振奮人心的無疑是新法案中將有2840億元留作PPP薪資保護計畫的第二輪使用。餐飲和酒店等小企業仍是法案主要的救濟對象，商會及非營利的遊客機構等也首次列入受益企業名單。另外，PPP貸款 所產生的費用被允以扣減，但PPP貸款本身不會被計入收入，解決了不少經濟困難的小企業主的憂慮。

提前準備好申請材料

目前，金融機構陸續接到通知，開始準備接受第二輪PPP貸款申請。第二輪申請的企業，員工人數需要在300人以下，如果是首次申請，員工人數在500人以下。企業還需要證明在2020年一個季度的總收入比2019年同期減少了25%。

為了搶得申請開放的「頭籌」，企業主可提前準備好如下材料：持股20%或以上的企業主身分證件、公司成立文件、2019年和2020年損益表（Profit and Loss Statement）以證明2020年出現虧損、2019年企業所得稅表、2020全年工資紀錄（具體到每位員工的情況）、2020年的工資稅表（包括940表、941表、944表、W-2表）、為員工支付退休計畫和健康保險的紀錄。

華人申請者需要注意的是，第二輪PPP貸款裡有特別針對中國 股東的條款，在中國大陸或香港特別行政區的法律下成立的實體或有重要業務的實體，直接或間接擁有或持有業務實體或實體的經濟利益20%以上，包括有限責任公司、合夥企業的股權、資本、利潤權益等；或者董事會成員為中國居民，不能申請第二輪PPP。不過，美國綠卡、美國公民 等申請人不受此限制。

第二輪申請新增2483-SD表（PPP Second Draw Borrower Application Form），表格總共為三頁，相較於第一輪申請2483表，大致框架不變，但根據新法案更改了數額、金額、季度總收入減少等問題。聯邦小商業署（SBA）也相應更新了第一輪申請2483表。

第二輪PPP發放的貸款金額比第一輪少，最高貸款額度為200萬元，具體數額根據支付給員工的薪水、應付款項等決定，通常是2019年平均月薪的2.5倍，可助企業支付兩個半月的員工薪資。但是，新法案對符合資格的餐廳及食品企業開了特例，不受200萬元的限制，而是按照三個半月平均每月工資來決定貸款的上限。

可自主決定使用期限

第二輪PPP貸款給了企業主更靈活的選擇，可以自主決定使用期限（也就是在計算豁免還款時用的「豁免涵蓋期」）。在最短8周到最長24周的時間裡，只要善用貸款，就有資格申請免還。可豁免還款的法規與第一輪不變，若想豁免全部貸款，雇主支付的薪資費用占比需不得低於60%，其他符合要求並在法規生效或開始的經營費用（如店鋪租金、水電燃氣等）占比為40%。如將貸款用於非薪資支出，則必須使用「豁免覆蓋期」來計算貸款豁免額。若薪資支出的占比低於60%，借款人則只能豁免部分貸款。新法案簡化了PPP貸款金額不超過15萬元企業主的申請免還工作，只需填寫一頁簡表（3508EZ），具體指南還待SBA細化。

之前的法律規定，如果小業主收到過經濟損失賑災貸款和貸款預付款（EIDL Advance），需要在免還申請中減去，也就是償還這筆EIDL Advance。但第二輪紓困法案廢除了該條款，如果之前收到EIDL Advance，將不會對PPP貸款免還申請產生影響。已經申請並獲得貸款免還的企業主現在可以修改其申請，要求EIDL Advance不減少其PPP的免還寬恕金額並要求償還。

之前的法律規定PPP貸款和員工留任稅收抵免（簡稱ERC）兩個同時申請或使用，因為在那時它們的時間點基本上都是發生在第2季度。但在多次修改和第二輪紓困法案放寬了標準，如果雇主於2020年第2季度獲得PPP貸款，並於2020年第2和第3季度工資申報豁免，則2020年第4季度工資仍可用於申請ERC。另外，新法案將ERC抵免金額提高至每位員工可適用薪資（每季度上限為1萬元）的70%。（作者為註冊會計師）