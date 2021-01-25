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拜登上台 房產遺產稅磨刀霍霍？

文／周芳苑

奧斯索夫（Jon Ossoff）和沃諾克（Raphael Warnock）在喬治亞州贏得決定性的參議院選舉，民主黨如今已經控制參議院。

民主黨勢力仍有些不穩定，儘管如此，在參議院確實已取得主控權，將有助於新任總統拜登推進他的立法議程，而增加稅收是他的主要計畫之一。

更進一步來說，遺產稅很可能成為民主黨加稅的主要目標。

拜登一再強調，平心而論，當今全美富裕人士並沒有依「公平配額」（fair share）納稅，他打算減少遺產房產稅和贈與稅免稅額、重新提高到史上的正當稅率。

遺產稅免稅額降到350萬？

這可能意味著，拜登計畫將個人遺產稅免稅額降低到350萬元、贈與稅終身免稅額降低到100萬元，並將應稅款的稅率提高到45%。

目前，個人遺產稅和贈與稅免稅額一律為1170萬元，一旦超過該金額移轉，最高稅率為40%。對富人如此慷慨的稅制將在2025年底到期。均富國際會計師事務所（Grant Thornton）全國稅務主管斯坦珀（Dustin Stamper）說，高免稅額和低稅率不會永遠持續。

所幸，富裕人士也許還是有時間重新審視遺產計畫，按照當今相對友好慷慨的條款布局。

儘管民主黨控制白宮和國會參眾兩院，斯坦珀認為，遺產稅和贈與稅率相關議題最終會攤開來處理，但今年還不太可能，此時此刻，政府必定聚焦於新冠疫情和經濟救濟，暫時不急於從經濟體中取錢。

威爾明頓信託基金（Wimmington Trust）財富策略長羅女士（Alvina Lo）說，新政府收入相對較小，今年可能避免針對遺產房產稅進行政治性辯論。

稅收政策中心（Tax Policy Center）估計，全美將為2020年死亡者提交約4100筆聯邦遺產稅申報表，其中僅約1900筆要納稅，遺產稅預計約160億元。

羅女士認為，遺產稅挹注的稅收並不算太多，比起疫情紓困激勵金，簡直是九牛一毛，即使民主黨贏得總統大選、也在參眾兩院獲主控權，整頓遺產稅也未必是他們的首要任務。

換句話說，用可觀免稅額來避免遺產稅的好時光可能還有一年。

想節稅？試試這兩個工具

羅女士說她通常兩類客戶，其中一類衝勁十足，會在年底前制定策略，另一類則是猶豫不決，可能到第一季才採取行動。

斯坦珀認為，規畫房產繼承布局不該只是依據稅收政策前景，目前利率處於歷史低位，許多資產價值受擠壓，正好有機會將這些資產以低成本轉移他人。

有兩個受歡迎的工具值得參考，其一是「贈與人保留年金信託」（grantor retained annuity trusts，GRAT），在特定期間內，贈與人有定期收入，屆滿後，餘額轉讓給受益人，另一個是「慈善年金信託」（charitable lead annuity trusts），委託人設基金，每年定期慈善捐款，約定期屆滿後，餘額可免費轉交特定人。

斯坦珀進一步表示，這些工具都是為了節稅而凍結資產價值，不過要注意，省稅之餘，贈與人也放棄資產控制權；羅女土認為，對事業有成的人來說，放棄信託控制權是件難事。

在此介紹的這些遺產規畫策略確實可發揮可觀的節稅效果，但是未必適合所有人。

斯坦珀進一步分析，這些策略對資產超過2500萬元的人來說最有意義；除此之外，即使新當選總統拜登任期內減免額減半，一對已婚夫婦仍可以把將近1200萬元資產免稅轉交給他們的繼承人。

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