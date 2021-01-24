稅務漫談／電子報稅 防身分盜竊騙局

國稅局網站可以申請身分驗證。（取材自IRS網站）

近日，國稅局 提醒使用持有EFIN（電子報稅 身分號碼）的報稅人員在使用ERO（Electronic Return Originators，電子回執接收人）發出電子稅表時候，警惕有關身分盜竊的騙局。詐騙分子會和ERO報稅人員聯繫，要求他們驗證EFIN確認函，以電子郵件的形式回復，並提供報稅人士的電話號碼。國稅局在給稅務專業人員的電子郵件中說：「與所有騙局一樣，這一騙局可能會與時俱進。」 「 ERO持有者應當保持警惕，並採取措施保護其身分和納稅人數據。」國稅局建議，任何遭遇詐騙的報稅人士都應通過財政部督察署網站www.tigta.gov進行投訴，此外要立即聯繫國稅局的電子服務幫助台（e-Services Help Desk）。

六注意事項

隨著2021年稅收季節的到來，國稅局提醒稅務專業人員準備好如下事項。

一、及時更新報稅人稅收識別號（PTIN）。稅務準備人員必須在2020年12月31日之前更新或註冊2021年的PTIN，費用為35.95元。

二、如果新一年納稅人不再是客戶，則撤銷授權書或第三方授權書，這樣做有助於保護納稅人個人紀錄。

三、確保已按照聯邦貿易委員會的要求制定了書面的信息安全計畫。稅務專業人員還應該對所有數字設備上的可能出現的軟件病毒進行「深度掃描」。

四、稅季之前，請查看從業者優先服務（PPS），國稅局提供了帳戶問題的聯絡點，但可以在IRS .gov上更快找到一些解決方案 。

五、訂閱國稅局的快速提醒。

六、為客戶提供歸檔和退款選項，最安全的個人所得稅退款選項是直接存款（Direct Deposit），不但節省時間，還提高安全性並節省稅金。紙本支票可能會丟失，可能會寄到錯誤的郵箱中，特別是如果客戶在納稅季節搬家。通過在線提交和直接存款，可以通過系統查找有助於驗證，很少會發生錯誤。此外，直接存款更環保且具有成本效益，根據國稅局的數據，聯邦退款紙本支票每張花費政府一元，而直接存款大約一角錢。

國稅局也提醒雇主們，為了防止身分盜用，國稅局允許雇主在提供給員工的W-2或1099表上使用星號或其他符號縮短或部分掩蓋FEIN、員工的SSN或ITIN。但雇主向國稅局、州稅務局和社會保障局提供的W-2和1099必須具有完整的SSN、FEIN或ITIN。

IRS.gov隨時可查

國稅局提醒納稅人，疫情當前限制出行，很多納稅人會選擇自行報稅或者通過電話、郵件方式聯繫自己的報稅師，這其中尤為要注意網路信息安全。納稅人可以使用國稅局在線工具和資源找到所需的信息，這些IRS.gov工具易於使用，每天24小時均可使用，數以百萬計的人使用它們來查找帳戶資訊、獲得稅務問題的答案或進行退稅和納稅。

從2021年起，國稅局擴大了身分保護IP PIN申請者的範疇，所有納稅人都能申請。IP PIN是除了SSN之外幫助國稅局識別納稅人身分的號碼。國稅局官網IRS.gov/ippin 「獲取IP PIN」 在線工具能幫助納稅人獲取IP PIN。IP PIN有效期為一年，每年1月，納稅人必須獲得一個新的IP PIN。必須在電子和紙質納稅申報單上正確輸入IP PIN，以避免拒絕和延誤。具有社安號SSN或個人稅號ITIN的納稅人可以驗證身分，自願加入此計畫。對於無法通過安全訪問身分驗證的用戶，還有其他選擇。

收入在7萬2000元或以下且可以使用電話的納稅人，填寫15227表並將其郵寄或傳真至國稅局。國稅局會致電納稅人以驗證其身分，通過身分驗證的納稅人將在下一個納稅年度再收到IP PIN。無法遠程驗證其身分或沒有資格提交15227表格的納稅人，以前往國稅局親自驗證，這類申請會在三周內便將IP PIN郵寄給納稅人。獲得IP PIN的納稅人不得與他們的報稅人共享任何代碼，國稅局提醒納稅人必須警惕潛在的IP PIN騙局。（作者為註冊會計師）