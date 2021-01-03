稅務漫談 | 疫情捐獻 不列逐項扣抵

因應今年新冠疫情，明年報稅有許多新規定。（美聯社）

國稅局 提醒納稅人可以善用CARES法案推出的新規定，在年底前向符合條件的慈善機構捐助，並直接在稅表上扣抵最高300元的現金和非現金捐獻。為此，國稅局新闢2020年1040稅表第10項疫情或慈善扣抵，但不同於逐項扣抵A表，現金或非現金捐獻需註明對方名稱（A表現金250元以下、非現金500元以下無需註明）。2017年稅改後，近九成的納稅人採用標準扣抵，而非逐項扣抵；但根據CARES法案的這一新變化，所有納稅人都有資格享受這一扣抵，扣抵額會同時降低調整後的總收入和應納稅所得額，既幫助他們有效省稅，也能幫助各類慈善組織獲得資金。

受贈組織 須符抵稅資格

在捐款之前，納稅人可以在國稅局官網IRS.gov上使用免稅組織搜索（TEOS）工具，以確保受贈組織有資格獲得可抵稅的捐款。現金捐贈（Cash Donation）包括通過支票、信用卡或借記卡進行的捐贈，不包括證券、家用物品或其他財產。國稅局提醒每個捐獻慈善的人一定要做好紀錄，通常包括從慈善機構獲得收據或確認信，並保留已兌現的支票或信用卡收據。有關這些紀錄保存規則的詳細資訊，可參閱國稅局出版物526（Publication 526）。

CARES法案還包括旨在幫助慈善機構的其他臨時條款，其中包括對公司、逐項扣抵的個人以及將食品存貨提供給食品銀行和其他合格慈善機構的企業，提高慈善捐款限額。有關這些以及其他與冠狀病毒相關的稅收減免規定的更多資訊，可以訪問國稅局官網irs.gov/coronavirus。

今年是不平凡的一年，疫情仍在肆虐，明年依然會有許多挑戰，納稅人需要為即將到來的報稅 季節做好準備。國稅局官網上提供了稅季準備清單（irs.gov/individuals/steps-to-take-now-to-get-a-jump-on-next-years-taxes），概述了納稅人可以採取的步驟。例如，從2020年開始，原先1099自雇收入將會使用1099-NEC表格（自雇收入表格），而不再是1099-MISC表格（雜項收入表格）的第7格出現，個人雇主、小企業主尤其需要確保提交了適當的表格並知道此更改。

納稅人可能還需要通知1444（Notice 1444，紓困金 ），該通知顯示了他們在2020年收到的政府補助額，此金額用於計算2020年稅表時可能有資格獲得的抵免額（Recovery Rebate Credit）。沒有收到紓困金的但符合資格標準，可以通過2020年稅表申請用退稅形式獲得，要求是2020當年沒有收到紓困金，紓困金付款少於 1200元（夫妻2400元）或每個合格孩童的500元。另外，具有個人稅號（ITIN）的納稅人，應確保ITIN仍然有效，如果已過期，則納稅人在提前進行更新（renewal），或在報稅時要附上W-7申請表和證明身分的文件來續簽ITIN。未能及時更新ITIN的納稅人，可能會面臨退稅延遲，並且可能沒有資格獲得某些稅收抵免。

電子報稅 7.2萬以下免費

從2021年1月開始，幾乎每個納稅人都可以在IRS.gov或IRS2Go應用上免費進行電子報稅（irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free）。該免費申報程序（IRS Free File program），只能通過IRS.gov，提供國稅局合夥作伴的知名報稅軟件的免費渠道。對於2020年收入不超過7萬2000元的人來說，它是免費的，有扣除、抵免和免稅的常見參考，某些合作夥伴還提供免費的州納稅申報。如果收入超過7萬2000元，則可以使用免費填報表格（Free File Fillable Forms），該應用不包括州稅申報，並且納稅人需要自己熟悉如何報稅。

納稅人可以使用VITA定位工具（irs.treasury.gov/freetaxprep），國稅局志願者所得稅援助（VITA）和老人稅收諮詢（TCE）計畫為有資格的個人提供免費的基本退稅準備。納稅人還可以使用交互式稅務助理（ITA， irs.gov/help/ita），從2021年1月開始，使用ITA來了解是否有資格獲得過去不具備的抵退稅項目。ITA是為許多稅法問題提供答案的工具，方便具有一定稅務知識或者了解稅務知識的納稅人使用。

最後便是尋找稅務專家，納稅人可以使用國稅局索引目錄（irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf）查找自己所在地區目前擁有國稅局認可的專業證書或擁有國稅局年度稅季項目的參與者，包括註冊代理人、註冊會計師、律師等專業報稅人，以及有資格報稅但無法與國稅局交涉的非專業報稅人。（作者為註冊會計師）