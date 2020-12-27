稅務漫談 | IP PIN 防止納稅人身分遭冒用

國稅局今年已發現超過100億元的稅收欺詐和金融犯罪。(歐新社)

國稅局 發布了2020年刑事調查司的年度報告 ，重點介紹了該機構在2020財年取得的成功和採取的刑事執法行動，其中大部分發生在新冠疫情 期間，一項關鍵成就是查明了超過100億元的稅收欺詐和金融犯罪。國稅局局長雷蒂格（Chuck Rettig）說：「即使面對疫情，調查司員工也發起了近1600項調查，將其73%的時間用於稅務相關調查，並確定了23億元的稅收欺詐。」

調查司在2020財年的主要重點包括與新冠疫情相關的欺詐、網路犯罪（重點是虛擬和加密貨幣）、傳統稅收調查、國際稅收執法、雇員稅、退款欺詐和與稅收相關的身分盜竊。為了應對與新冠疫情相關的犯罪，調查司探員迅速採用了調查手段，將案件轉入了針對紓困金發放、PPP薪資保護計畫貸款以及從CARES法案中獲得稅務補助。

擴大保護納稅人

IP PIN是分配給合格納稅人的六位數字，以幫助防止被人冒用社安號申報稅表 。IP PIN可以幫助國稅局驗證納稅人的身分並接受其電子或書面的稅表。由於2020年稅季被拉長，包括國稅局、各州稅務署、各類報稅機構在內的員工遠程辦公，又有各類疫情補助金額誘人，身分盜竊和稅務欺詐事件較往年倍增。從2021年起，國稅局將IP PIN身分保護申請者的範疇擴大到所有可以正確驗證其身分的納稅人。

國稅局官網IRS.gov/ippin 「獲取IP PIN」在線工具能幫助納稅人獲取IP PIN。在使用「獲取IP PIN」工具之前，國稅局鼓勵納稅人在IRS.gov/secureaccess上查看要求。對於無法通過安全訪問身分驗證的用戶，還有其他選擇。

按照要求，收入在7萬2000元或以下且可以使用電話的納稅人，應填寫15227表並將其郵寄或傳真至國稅局。國稅局專員會致電納稅人以驗證其身分，並提出一系列問題。出於其他安全原因，通過身分驗證的納稅人將在下一個納稅年度才收到IP PIN。無法遠程驗證其身分或沒有資格提交15227表格的納稅人可以進行預約，攜帶兩種形式的照片身分證明前往國稅局親自驗證。由於是親身驗證，因此會在三周內便將IP PIN郵寄給納稅人。獲得IP PIN的納稅人不得與他們的報稅人共享任何代碼，國稅局提醒納稅人必須警惕潛在的IP PIN騙局。

明年1月中開放

在申請之前，納稅人需要了解以下有關IP PIN的信息。「獲取IP PIN」工具將於2021年1月中旬開放，這是獲取IP PIN的首選方法，並且是唯一一種立即向納稅人透露PIN的方法。自願加入IP PIN計畫的納稅人無需再提交14039表（身分盜用宣誓書）。IP PIN有效期為一年，每年1月，納稅人必須獲得一個新生成的IP PIN。必須在電子和紙質納稅申報單上正確輸入IP PIN，以避免拒絕和延誤。具有社安號SSN或個人稅號ITIN的納稅人可以驗證身分，自願加入此計畫。

如果主要納稅人（在納稅申報單上列第一）、次要納稅人（在納稅申報表上列第二）或被撫養人可以通過身分證明要求，則可以獲得IP PIN。如果納稅人認為不合適，國稅局計畫在2022年為IP PIN計畫提供退出功能。對於已確認的與稅收有關的身分盜用的受害者，IP PIN計畫沒有更改。如果由於重複的社安號提交而導致電子提交的稅表被拒絕，這些納稅人仍應提交14039表。國稅局將對其案件進行調查，一旦從其帳戶中刪除了虛假的稅表，被確認的受害者將在下一個日曆年開始時自動通過郵政收到IP PIN。

受害者也可以使用「獲取IP PIN」工具來檢索分配給他們的丟失的IP PIN。國稅局、州稅務機構、包括稅務專業人員在內的私營部門稅務行業，已通過安全峰會合作幫助保護納稅人免遭身分盜竊和退款欺詐，旨在提高人們對身分盜用的認識。有關更多詳細信息，請參見IRS.gov/securitysummit。（作者為註冊會計師）