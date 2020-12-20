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稅務漫談／小企業請注意 明年查稅將加倍

楊心傳
國稅局從明年開始，將著手提高對小型企業及其投資者的查稅比例。 (路透)
國稅局從明年開始，將著手提高對小型企業及其投資者的查稅比例。 (路透)

國稅局的查稅率近年持續走低，但從明年開始，將著手提高對小型企業及其投資者的查稅比例，並且是以50%比率的激增。這意味著從夫妻零售店到技術初創公司再到投資基金，各個行業的公司審計工作都有被查稅的可能。國稅局會重點關注包括合夥企業、有限責任公司和獨資企業在內的「過渡實體」（pass-through entities），因為這類企業經常具有複雜的結構，可能涉及數十個相互關聯的實體。

「過渡實體」在聯邦層面不納稅，而是將利潤和稅收負債「過渡」給股東、合夥人、投資者，然後由後者就其收益繳納稅款，股東、合夥人、投資者可以是個人、公司、信託，這就牽涉了關聯實體的稅務問題。

目前，國稅局人手仍然不足，將查稅量增加50%還需要一段時間。根據最新數據，國稅局僅審核了2018年提交的400萬份稅表中的140份合夥稅表，不到0.00004%。這比2010年審計的合夥稅表的約0.5%下降很多。根據代理機構的數據，2018年國稅局僅對397份S公司的稅表進行了審計，約占申報總數的0.01%。

國稅局小企業審計處長哈里斯（De Lon Harris）說，國稅局雇用50多名專業審計師來處理這些案件，目的是在來年2月之前將它們部署到位。國稅局會選擇最長達三年的稅表進行審核，如果代理機構發現存在重大問題，則審計師可以檢查更早年份的申報表，但通常不會回溯到六年以上。國會在2015年批准了新的審計程序，這意味著國稅局可以更輕鬆地收取其在審計過程中發現的未繳稅款。國稅局現在不必從每位投資者身上追稅，而可以從合夥企業本身中收取稅款。

對於小企業主，今年疫情本讓生意就難做，如果被盯上查稅，更將「雪上加霜」，為了提前應對查稅和避免未來出現查稅的情況，小企業主應要學會主動降低風險。國稅局通常會使用信件通知查稅，要求補交材料或文件，收到信件不可自亂陣腳，可先等十天再回覆國稅局，一是判別信件真偽，以免是催款的詐騙信件上當受騙；二是與稅務專業人士交流，準備最恰當的材料和回復。

稅務審查並不代表你一定欠稅，很多時候是隨機抽查，或者稅表上有可疑的情況觸發了審查機制。如果正確回覆，材料充分，查稅的時候只需提交相關的證明文件就可以了。

有的小企業覺得自己多準備材料會讓國稅局感覺誠懇，會網開一面；實則不必。小企業主只需按照國稅局列出的清單逐一準備，比如要求提供2017至2019年的A銀行帳單，只需準備這三年該銀行的帳單即可，無須畫蛇添足，再提供其他年份或其他銀行的資料。此舉是為免節外生枝，惹出不必要的麻煩。

提交材料應當使用文件副本，自己保留好原件，以免國稅局稽查人員弄丟原件。小企業主在審查過程中，應自己做好紀錄，如何時寄出材料，何時收到國稅局回覆，何時要求補充材料，並將提交過的文件和與稽查人員的交流內容記錄在案。

被查者在稽查人員面前不卑不亢，保持良好的溝通交流態度，誠實回答不要撒謊。稽查人員經驗豐富，很可能會從無關的話語和材料裡發現其它問題，如果遇到無法回答的問題，可以先記錄下來，不要貿然回答，可以和專業稅務人士溝通後再給出答復。如果被要求親自到國稅局辦公室或國稅局要實地查核時，最好把查稅日訂在接到通知的四周到六周以後。

如果小企業主對查稅沒有把握，還是建議聘請會計師、律師等專業人士幫忙過目文件、把關問題，聘請專業人士可以有效減少彎路，並在有稅務爭議時幫助小企業主解惑，力爭降低可能面臨的稅款和罰款。

稅法通常要求納稅人保存所有報稅資料至少三年，但在日常情況下，都會建議客人至少保存七年的報稅資料。比如，有的客人曾為了應對查稅，去過往的會計事務所索要文件，但因對方已結業，出現了獲取資料困難的情況。為安全起見，除了正本之外，建議小企業主再將所有資料掃描整理成電子格式保存在雲端。（作者為註冊會計師）

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