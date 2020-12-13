稅務漫談／變數下的年終稅務規畫（下）

新冠疫情造成的生意損失，可以申報。（美聯社）

6、增預付稅補稅收缺口

新冠疫情 為許多人帶來了現金流量問題，納稅人應確保他們的預扣稅和估計稅款（Withholding and Estimated Taxes）與他們實際期望支付的稅款相符。如果他們發現自己有可能因少繳稅款而有罰款，可以通過增加預扣薪金和年底增加估計稅款來彌補這一缺口。

7、利用低利率 和豁免權

目前較低的利率（Interest Rate）以及歷史最高的終身贈與和遺產稅額，為高資產人士提供了強大的遺產規畫機會。許多遺產和贈與稅策略取決於資產升值的速度是否快於國稅局規定的利率。此外，新冠疫情的經濟影響正在壓低許多資產價值。尚不清楚白登新政府會否延續這一優惠，在利率仍然很低且終身贈與免稅額達到歷史最高水平的現在，及時進行資產贈與可有效省稅。

8、加快AMT退稅

TJCA稅改法案廢除了公司的替代最低稅（Alternative Minimum Tax，簡稱AMT）的同時，它允許公司在2018年、2019年、2020年和2021年開始的納稅年度中申領所有未使用的AMT抵免。新冠疫情後推出的CARES法案更是允許公司直接使用2018年或2019年未用完的扣抵額。這為公司提供了幾種不同的選擇方式來申請快速退稅。對於許多公司而言，最快的方法是2020年12月31日之前提交1139表格，申請AMT臨時抵免額。

9、使用當期虧損快速退稅

CARES法案重新制定了一項條款，允許企業將當期虧損與過去的收入進行比較，以求立即退稅。從2018年、2019年和2020年開始的納稅年度中產生的淨經營虧損（Net Operating Losses，簡稱NOL）可以結轉五年以退還先前的稅款。這些損失甚至可以抵消2018年前實行較高稅率的收入。公司應抓緊機會，將減免加速到損失年度，以便從這種利率套利中受益並獲得更大的退稅款。會計方法變更是加速扣減的重要方法之一，但請記住，任何非自動變更都必須在2020年底之前進行。如果損失將在2020年發生，則企業應開始準備提早申報，因為他們只有在提交當年的納稅申報表之前才能要求NOL結轉退款。申請退稅方法如上述的AMT退稅款一樣，在2020年12月31日之前提交1139表格。

10、要求快速災難損失退款

稅收規則允許企業在上一年的納稅申報表上申報歸因於災難的某些損失，這能幫助企業獲得更快的退稅款（Disaster Loss Refund）。川普總統此前申明新冠疫情是空前的，將所有50個州、哥倫比亞特區和五個領地指定為災難地區。這意味著基本上每個美國企業都在受災地區，並且可能有資格從某些類型的損失中退款。根據此規定，企業可以要求對2020年發生的與新冠疫情相關的災難損失，並在2019年修訂後的退稅表上獲得更快的退款。損失是指可能會影響在各種情況下產生的損失，包括庫存或供應品的損失，或者辦公室、商店或工廠的關閉。

11、考慮工資稅減免的時間

CARES法案允許雇主在2020年剩餘時間中延遲繳納其6.2%的社會保險稅。遞延金額的一半應在2021年12月31日之前到期，另一半應在2022年12月31日之前到期。這給企業帶來很大的流動性收益，但納稅人應在年底之前考慮對扣除額的影響。企業通常無法在繳納工資稅之前扣除其應得的工資稅份額。對於大多數企業而言，推遲實際付款的價值也值得推遲扣抵，但盡早付款以在2020年進行扣抵可能會有一些好處，如提高上述利率套利收益的NOL。（作者為註冊會計師）