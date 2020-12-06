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稅務漫談／變數下的年終稅務規畫（上）

楊心傳
年底規畫明年報稅時，仍可適用川普政府的稅法。（美聯社）
年底規畫明年報稅時，仍可適用川普政府的稅法。（美聯社）

2020年美國總統大選迄今只有贏家，卻沒有輸家，參院選舉雖然要等明年1月喬治亞州最後揭曉，但共和黨已掌50席，民主黨能全拿喬治亞州兩票的可能性微乎其微。如果再考慮到2022年期中國會選舉「紅州」翻盤的可能，川普稅法（Tax Cuts & Jobs Act）可能將成為新政府不得不繼承的「遺產」。在此前瞻下著眼年底稅務規畫或可受益。

1、加速投資折舊並善用獎勵折舊追溯退款

2017年底通過的TJCA稅改法案將原先的獎勵折舊（Bonus Depreciation）從50%提高到100%，適用於機器、廠房、倉庫、租賃建築物內部改造等合格資產（Qualified Property），最高可用於投資的花費為259萬元，車輛（轎車、卡車）等第一年新車折舊也大幅提高到1萬8100元，第二年1萬6100元、第三年9700元、第四年5760元。例如，凱文預計今年W-2約60萬元（夫妻合報），K-1盈利30萬元，為了降低K-1稅率（約37%），凱文決定年底前投資30萬元用於置購機器、車輛及裝修廠房，將K-1盈利抵消為零。此處，因疫情而推出的CARES法案解決了獎勵折舊（Bonus Depreciation）的技術問題，允許公司立即扣除許多類型的商業投資的全部成本。立法擴大了獎金折舊，以適用於大量合格的改良財產（Qualified Improvement Property）。QIP幾乎適用於擁有或租賃的建築物內部的任何改造。該優惠使得企業可以完全扣除可追溯（Retroactive）至2018年1月1日的合格改進，這可能會提供相對較快的退稅。

2、充分利用退休計畫及其扣減。

仍舉上例，新冠病毒破壞了眾多小企業的生存及發展環境，但也激發出許多新興行業。凱文決定辭去原本薪資豐厚的工作，因此面臨約60萬元退休儲蓄轉換（Rollover）。他很想將這筆錢用於創業（Start-up Business），但在59.5歲前提取要繳巨額稅（聯邦37%加上10%提早領取罰款），很不划算，因此他想利用ROBS（Rollover for Business Startups），將60萬IRA轉入自己新公司（必須是C公司）的401(k)計畫，再轉換為股份啟動資金（Paid-in Capital）開始運轉。與此同時，凱文可在新公司設立Solo 401(k)以得到每年1萬9600元的IRA扣減。

3、使用慈善捐贈扣除

今年每個人都有資格獲得慈善扣除。此前稅改《減稅與就業法案》將標準扣除額提高了一倍，同時廢除了或限制了許多逐項扣除額，使採用逐項扣除的納稅人減少了數百萬。通常，除非逐項列出扣除額，否則慈善捐贈不會獲得任何稅收優惠。不過，為了緩解疫情影響而推出的CARES法案則給予了不採用逐項扣除的納稅人最高300元的現金捐款額。為了利用這一規定，納稅人應確保在年底之前捐款。

4、了解紓困金的影響

CARES法案指示國稅局在今年早些時候簽發紓困金支票（Stimulus Check），符合領取資格的民眾每人最高可達1200元（夫妻2400元），每位合格的受撫養子女最高可達500元。紓困金額是根據2018年或2019年稅表信息所得出的，但實際上是作為2020年稅收抵免的預付款（而非收入），所以納稅人要根據2020年的申報情況進行比較。如果2020年稅表上應得的抵免額少於實際收到的抵免額度，不會被追回；如果他們收到的抵免額少於計算的抵免額，則可以要求額外退稅款。

5、利用機會區域增加投資

機會區域投資項目（Opportunity Zone Investment Program）是國會有史以來針對特定區域投資的最有力的激勵措施之一。在某些情況下，投資者不僅可以將投資於機會區的收益納稅延期至2026年。而且，如果他們持有該投資五年，他們只需確認收益的90%。此外，如果他們持有該投資10年並符合規則，則他們對機會區投資本身的增值無需繳稅。如果他們擔心新一屆政府會提高資本收益率，機會區域等於提供了出色的免稅投資。（作者為註冊會計師）

投資 紓困金 美國總統大選

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