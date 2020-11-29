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稅務漫談／紓困金不算收入 不用返還

楊心傳
聯邦發出的紓困支票，明年報稅時不算是2020年的收入。（美聯社）
聯邦發出的紓困支票，明年報稅時不算是2020年的收入。（美聯社）

近期針對紓困金出現新騙局，國稅局在11月10日提出警告，假如民眾收到聲稱「提供1200元紓困支票」的手機簡訊，表示點擊鏈結便能讓紓困支票導入銀行帳戶，請千萬不要點擊網址鏈結。

短信內容通常是「你已從新冠疫情國債基金收到1200元匯款，需要進一步採取行動才能將這款項存入帳戶，繼續在此處（點擊）接受這筆款項。」這是詐騙分子利用釣魚詐欺（phishing scam）謊稱提供支票，實則騙取個人信息。一旦點擊鏈接，將被帶往冒牌國稅局網站（IRS.gov Get My Payment），真正的國稅局網站（IRS.gov）通常會要求提供個人信息如社安號、出生日期和銀行帳戶等；而冒牌網站卻只要求個人和財務帳戶資訊。

國稅局鄭重聲明，從不會向民眾發送短信或電郵。

今年，犯罪分子不斷利用新冠疫情和經濟紓困名義騙取納稅人金錢或身分數據，不論是電話或郵件，民眾受到此類騷擾信息，應通報國稅局釣魚詐騙專網[email protected]，附上屏幕截屏以及收到短信的日期和時間、短信發送和接收者電話號碼。

兒童可領500元紓困金

另外，國稅局將申請500元兒童紓困支票的截止日延至11月21日，以便讓更多家庭受益。

根據國會3月通過的CARES法案，針對疫情帶來的經濟影響，國稅局向每位符合條件的納稅人寄出每人最高1200元（夫妻最高2400元）的紓困金（Economic Impact Payment），給予符合條件的家庭每名合格兒童500元的補助。發放最初依賴納稅人2018年和2019年稅表信息，但由於稅務系統的信息不完善，國稅局還設立了一個門戶網站，以便無需報稅的民眾在此註冊他們的信息。

估計有900萬人尚未收到紓困金，國稅局將此前的9月30日截止日再往後延長。國稅局已向不需申報所得稅的諸如老年人、低收入家庭或未被提報為被撫養人的大學生發出信件提醒。根據國稅局最新要求，凡使用非申報者（Non-Filers）進行註冊的人要在11月21日東部時間下午3點前完成申請。非申報者包括已經獲得成人紓困金但還沒有獲得500元兒童補助的民眾。已領社安金與殘障金（SSDI）以及鐵路退休福利者，只要符合資格，無需報稅也能領到紓困金，國稅局會利用社安局已登記的銀行帳戶信息放款。沒有收到紓困金或者需要了解相關信息者，可以撥打紓困專線833-944-3810（非常規1040專線），與專員直接對話了解情況。

在這裡提醒所有通過使用非申報者工具的申請人，如果要補報2019年稅表，只能通過紙本寄出，並且要在1040表最上方標注「EIP修正稅表」（Amended EIP Return）。因為選擇「非申報者」就代表告知國稅局該申請者2019年無需報稅，任何補報都視作改稅。「非申報者」是指無需出於以下任何原因提交2018年和2019年的聯邦所得稅申報表：單身收入少於1萬2200元，夫妻合報收入少於2萬4400元，或者乾脆沒有收入。如果需要申報2018年和2018年稅表，或者作為他人的被撫養人，都不要使用此工具，而是應該盡快將應報年分的稅表報出，再等待自己的紓困金。

紓困金可列為抵稅額

領取紓困金並不算做2020年的收入，也不需要返還，實際上它是算作可退稅式的補助優惠。只要你報稅資料正確，就不用在明年報稅時退還紓困金，紓困金將被列為2020年抵稅額，若民眾根據2020年的調整後總收入（AGI）計算應可獲更多抵稅額。（作者為註冊會計師）

這是國稅局（IRS）的官方網頁。（取自IRS）
這是國稅局（IRS）的官方網頁。（取自IRS）

紓困金 國稅局 稅表

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