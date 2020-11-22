稅務漫談／9項稅額 明年調整

聯邦國稅局已公布新報稅年度的稅項調整。（美聯社）

國稅局發布2021納稅年度的通貨膨脹調整，修訂了60多種個人稅收規定，包括稅率表、標準扣除額等。

1、標準扣除額（Standard Deduction）：夫妻合報為2萬5100元，單身和夫妻分報為1萬2550元，戶主為1萬8800元。仍然沒有個人豁免額，這是《減稅與就業法案》中的規定。

2、稅率：上稅收入（Taxable Income）超過52萬3600元的單身納稅人（夫妻合報上稅收入62萬8300元），最高稅率保持在37%；單身收入超過20萬9425元（夫妻合報41萬8850元），稅率為35%；單身收入超過16萬4925元（夫妻合報32萬9850元），稅率為32%；單身收入超過8萬6375元（夫妻合報17萬2750元），稅率為24%；單身收入超過4萬525元（夫妻合報8萬1050元），稅率為22%；單身收入超過9950元（夫妻合報收入1萬9900元），稅率為12%。對於收入在9950元或以下的單身人士（夫妻合報1萬9900元），最低稅率為10%。

3、2020年《綜合撥款法》增加了在報稅截止日後60天內未提交稅表 的最低附加稅額。從2019年12月31日之後年度的稅表的附加稅為435元，或應納稅額的100%（以較低者為準）。

4、逐項扣抵（Itemized Deductions）：根據《減稅和就業法》，對採用逐項扣抵的收入依然沒有門檻限制。「收緊」規則與2020年相同，如限制州及地方的所得稅、銷售稅及地稅的扣減總額為1萬元，取消超過2% AGI的雜項扣減，取消W-2員工可申報的工作開支，將房貸利息可扣減的房貸總額從100萬元降至75萬元等。不過在州稅層面上（尤其是藍州），部分州仍允許在州稅表上採用聯邦取消的項目。

5、替代最低稅（Alternative Minimum Tax）：觸發AMT的上稅收入門檻為單身50萬元或夫妻100萬元，統一寬免額（Exemption）為7萬3600元（夫妻合報為11萬4600元），從52萬3600元（夫妻合報為104萬7200元）開始逐步淘汰（phase-out）。通常AMT算法是計算上稅收入，加回某些扣減項目，具體扣減項目查閱6251表說明（貸款利息與慈善組織捐款項目無需被加回），然後減去AMT寬免額，將得出的金額乘以適當的AMT稅率，最後減去AMT外國稅收優惠額。與常規所得稅比較，若AMT較高，則納稅人需要補上差額。

6、低收入所得退稅（Earned Income Tax Credit）：有三個或三個以上合格子女的合格納稅人，在2021年抵退額最高為6728元 （2020年為6660元）。

7、工薪族相關：2021年合格交通附加福利的每月限額仍然為270元，合格停車的每月限額也是如此。員工對於健康靈活支出（Health Flexible Spending）供款的薪金限制仍為 2750元。對於允許結轉未使用金額的餐廳計畫，最大結轉金額為550元。個人醫療儲蓄帳戶（Medical Savings Account，簡稱為MSA）的年度自付額應不少於2400元，但不超過 3600元。對於自費醫療保險 ，自付費用最大金額為 4800元。家庭保險的參與者年度免賠額為4800元，但自付額不能超過 7150元。家庭保險的自付費用限額8750元。申報出差補貼（per diem rates），前往美國 高成本地區的差旅為每日292元，前往美國大陸其他地區的差旅為每日198元。餐費最高每日292元，最低每日 198元，前往任何高成本地區的旅費為71元，前往美國任何其他地區的旅費為60元。

8、稅收抵免：外國所得的收入免稅額為10萬8700元。終身學習抵免額在夫妻合報AGI收入為11萬9000元開始逐步減少。

9、贈與和遺產：2021年遺產稅豁免額為1170萬元 （2020年為1158萬元），贈與年度免稅額為 1萬5000元，與2020年相同。（作者為註冊會計師）