稅務漫談／3508表的簡繁選擇

中小企業署提供新冠疫情紓困方案。（SBA官網）

讀者來信問：我和先生開了一家診所，雇有大約10名員工，於2020年6月獲批PPP貸款 7萬元，現已用完，準備向銀行遞交3508表，但不確定用簡表還是繁表，能夠說明一下區別嗎？

我的回答如下：

3508表是薪資保護計畫PPP貸款免還申請表，用於豁免所得貸款的退還。該表共有三種，分為3508EZ（簡表）、3508表（繁表）、3508S表（適用於少於5萬元的小額貸款）。我認為，你不符合3508S表，需要根據情況選擇3508EZ和3508表，詳見填寫條件。

先說新的簡化申請表3508S表，該表是目前絕大多數小企業可以使用的，只有1頁紙必填，但只適用貸款金額為5萬元及以下的企業。該表分為兩部分，填寫企業的基本信息、PPP貸款金額、申請貸款時的員工數量、申請免還貸款時的員工數量、經濟災害貸款提前補助 （EIDL Advance）金額等。第二部分為簽字部分，需要在每項申明前簽上首字母縮寫，表示知曉PPP貸款的內容和免還申請的要求，包括是否合理使用、員工人數是否保持一致等，及如果有欺騙行為將可能面臨指控。

3508S表僅需提供基本信息和簽字，但是聯邦小商業署（SBA）強調申請者需要保存好所有能夠自證的文件和證據，以便未來複查。除了5萬元貸款額的限制，還有一些特殊情況。如果企業是大型組織的一部分，即使貸款額少於5萬元，也不可以使用該表格。此表格只適用於與其他有關機構一起獲得的貸款總額少於200萬元的貸款者。

申請PPP貸款免還的3508表。（聯邦財政部官網）

再說3508EZ（簡表），該表相較於3508表簡化不少，只有兩頁半。需要滿足以下條件任意一條，就可以用它來申請免還：是自雇個人、獨立承包商、或者個體經營者。相比於2020年的前3個月，沒有減少任何員工年薪或小時工資的25%以上，也沒有減少員工數量或平均工作時間（除非員工主動拒絕復工 、招不到合適員工、在今年12月31日前會把員工召回的情況）。由於遵守政府衛生安全要求而影響了生意，但是沒有減少任何員工年薪或小時工資的25%以上。如果不符合以上條件中的任意一個，則需要用到3508繁表。

表中最重要的就是全職員工（Full-time Employee，簡稱FTE）數量如何計算，以下的情況不會影響FTE數量的減少：從今年的1月1日起到貸款覆蓋的期間都沒有減少員工的數量或工作時間；由於政府復工政策的影響，無法維持與2月15日前相同的生意水平；如果在2月15日至4月26日之間FTE數量比起2月15日之前有減少，在今年的12月31日前恢復原來的FTE數量。

最後說3508繁表，該表共有11頁，分為4份表格，PPP貸款減免計算表（PPP Loan Forgiveness Calculation Form)、PPP表A（PPP Schedule A）、PPP表A工作表（PPP Schedule A Worksheet）、（非必填的）PPP借貸者人口統計信息表（Optional PPP Borrower Demographic Information Form）。前兩份為必填，PPP表A工作表或其他等同文件無需提交，但需保留。

提交申請時的必須證明薪資開支：如銀行帳單 、第三方薪酬服務方證明、給雇員的報告、員工稅表稅等。證明FTE數量：州季度工資報告和失業保險稅申報表等。證明用於非薪資的開支：商業貸款支付的收據、從2020年2月開始的帳單、商業租賃合同、帳單、支付水電網氣的收據等。

若想豁免全部貸款，雇主支付的薪資費用占比需不得低於60%，其他符合要求並在2020年2月15日之前生效或開始的經營費用（如店鋪租金、水電燃氣等）占比為40%。如將貸款用於非薪資支出，則必須使用「豁免覆蓋期」來計算貸款豁免額。若薪資支出的占比低於60%，借款人則只能豁免部分貸款。如果是在2020年6月5日之前收到SBA貸款號碼，還款期限為2年，利息為1%；如果是在2020年6月5日或之後收到SBA貸款號碼，還款期限為5年，利息也為1%。（作者為註冊會計師）