失業金被冒領 該怎麼解決？

美國失業人數創新高，許多人也渾水摸魚，冒領失業金。（美聯社）

新冠疫情大流行以來，涉及失業金 的欺詐現象屢見不鮮。有盜用普通民眾身分資訊冒領的，有主動離職的前雇員冒充被辭退申領的，也有外人假冒公司職員失業的。

勞工 局 設防欺詐熱線

事實上，為了防止此種現象的發生，州勞工局都設置了防欺詐熱線，對失業金申請表或審核表存在質疑的人可以撥打熱線，工作人員將展開調查核實；但實際上，由於很多民眾反映欺詐的激增，各州處理失業金的部門不堪重負，熱線很難打通，故無法有效解決問題。

比起寄紙本申訴，建議遇到欺詐問題的民眾和雇主在州勞工局下屬的失業局網站在線投訴（Report unemployment benefits fraud），加快事件處理速度。一旦勞工局下屬的失業部門收到投訴，反欺詐部門將採取適當的措施，包括凍結受害者的失業金戶口和提交報告。如果失業金已付款，這筆金額不會在日曆年計入受害者的收入，欺詐事件也不會影響受害者在將來申請領取失業金，而且失業局也不會向雇主那邊收任何評估費用。

失業金 屬於上稅收入

請記住，失業金屬於上稅收入，受害者切勿放棄申訴，以免在未來申領失業金時受阻，又要被迫為被他人詐領的失業金上稅，得不償失。

疫情過後，有不少人在享受失業金福利 後不願再復職，既想要繼續領取失業金，又想要和雇主仍保持合同關係，但殊不知這已經構成欺詐行為。領取失業金有兩個基本條件，一是證明自己被迫失業（如被辭職），二是證明自己有意願回去上班，但因外界因素沒有班可上（如疫情阻礙）。詐領的後果非常嚴重，如果為領取失業金而故意作出虛假陳述，隱瞞真實情況，將直接被作為欺詐處理。

以紐約州為例，除了必須返還超額發放的失業金外，還有100元或超額發放失業金全額15%的罰款（以較高金額為準）。如果不返還以欺詐手段獲取的超額發放失業金，州勞工局不但強制會收回，還可能會採取法律措施，對欺詐者提出判決申請。一旦記錄在案，判決即有效，並會跟隨申請者檔案20年，欺詐者的資金（包括部分工資、銀行帳戶、未來的失業金、合同付款、退稅金等）都將用來支付罰金。判定還將降低信用評分，對未來租房、找工作或貸款產生影響。

失業金利益欺詐還包括：提供虛假資訊或未透露申請者的求職資訊，包括撒謊說明申請者失業的原因；工作時領取失業金，並錯誤地報告申請者的工作日和收入；在一周內任意時間工作，同時獲取福利並告訴失業局申請者沒有工作；在獲取福利且未正確報告該周真實總收入的一周內，從雇主那裡獲得的收入超過504元；在準備申請失業金福利時，沒有就職意願；使用他人的身分（如姓名、社會保險號）提出欺詐性索賠；幫助他人提出虛假的失業保險索賠；與雇主合作非法申領失業金。

PIN碼 勿提供任何人

如何避免失業金欺詐？民眾需要做到以下幾點：不要向任何人（包括家庭成員）提供PIN碼、失業局領取失業金網站的ID和密碼，或者提供借記卡，也不要讓任何人代領失業金。唯一的例外情況是由於殘疾或者語言問題而無法輸入自己的資訊。在這種情況下，可以讓一名幫手來代輸入資訊。但是幫手輸入密碼或者PIN碼時，申領人必須在場。如民眾不在美國、加拿大、波多黎各或維京群島境內，則該時期不得申領失業金。當民眾不在上述國家和地區境內時，請勿申領失業金。這可能導致申請被凍結，並延誤發放失業金。當申請者不在上述國家和地區境內時，也請勿讓他人冒領失業金，這種行為屬於欺詐，並會導致嚴重處罰。

即使民眾已開始領取失業金，一旦失業部門收到可能影響失業金領取資格的相關資訊，會停止發放失業金。只要申請者處於失業狀態並且滿足資格要求，就可以繼續申領每周失業金。如果失業部門收到申請者已經開始工作的資訊，而本人卻認證自己尚未工作，失業部門必須進行調查，並確認申請者實際上處於失業狀態。要解決該問題，必須前往官網或者撥打熱線依據流程來申領每周失業金。（作者為註冊會計師）