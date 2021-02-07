又上理財／熬鷹 投資的雙劍合璧

凱薩琳帳戶的成績，從2020年的最低點反彈，截至2021年1月27日，帳戶成績近71萬元，當時虧損的股票幾乎全數都回來，奇景光電也已經獲利，投資、估值和耐心都很重要。(作者提供)

講一個北方訓練猛鷹的方式，利用兔子捕獲天空飛翔的猛鷹，一開始獵人和猛鷹是沒有默契的，猛鷹不自由，毋寧死，不願意進食的；前幾天的磨合還真是特別，在屋內綁在架子上，不停地轉動滾軸，讓老鷹要一直不停的平衡，而且双目盯著老鷹，非得讓倔強的老鷹認了。不只獵人熬夜，老鷹累得想閉眼時，獵人還想辦法讓牠醒著，老鷹通常第二天撐不住，疲憊不堪地倒在地上了，這時獵人用棉被包著老鷹，一起睡覺，讓老鷹熟悉獵人的體味，這個過程叫「熬鷹」，完成這個過程，老鷹才能夠打從心底認得主人，從此獵人與猛鷹兩人合作，無往不利！

以下是說一個凱薩琳的故事，印像中2017年秋季，我在台灣有新書發表會，凱薩琳住加州，希望能參加全權委託的投資 帳戶管理，助理安排了三方通話會議。2017上半年是我們成績非常好的時刻，但我告訴凱薩琳投資需要時間、耐心和平常心，我們也可能會誤判，這時信任就很重要，要不然可能就是所謂的雙巴掌，我們犯第一個錯，投資者沒有信任，接過來自己處理，再犯第二個錯。

打順手球誰都會，最困難的是處逆境時，必須雙方有信任，要不然就是玩兩人三腿的遊戲，沒有相同節奏的前進，步調不同，就一定摔倒在地。開始的蜜月期，經驗告訴我，此時你說什麼客戶都認為有道理，凱薩琳依約開戶匯入50萬元。

沒想到悲慘的故事開始了，2017年我有兩個投資誤判，2018年我幾乎買什麼賠什麼，哪是2014年路透報導我這「擊敗華爾街的無名小子」，凱薩琳彷彿覺得報導漏了一個字，應該是「被」擊敗的無名小子。最慘時，凱薩琳的50萬元只剩下一半不到，這幾乎是我投資管理生涯30年來最大的風暴，凱薩琳這時開始關切不斷，我也在密切觀察什麼時候可以落底，開始發動攻擊，但是這時投資者一般而言是不敢投入新資金的。

沒有新資金，無法發動攻擊，更何況這時還要安撫誤闖股市的凱薩琳這小白免，我告訴她所挑的醫藥股遲早都會回來，奇景光電幾乎沒有長期負債，而且專利是歷史的新高，獲利回穩我是有信心的。

當股價下跌時，對凱薩琳說這些也不管用了，印像中凱薩琳是女律師，畢竟還是有專業的訓練，每次寫信來都表達她的關切，但又說對我有信心，凱薩琳可能投資的經驗不足，她完全搞錯了，這個時候需要的是信任和資金，而不是壓力。

我為了讓客戶們能夠有平常心，而且我也同舟共濟，我告訴客戶2018年因為成績落後，管理費無限期凍結，一直到恢復績效為止，2008年金融海嘯時我就曾經這樣做過。

但是對凱薩琳的帳戶這樣做還不夠，雖然每個帳戶一開始就簽署了備而不用的融資 操作，照合約的規定，我直接使用就可以，但是我想再讓凱薩琳多了解一點，這一講解她反而猶豫了，所以第一次眼睜睜看著機會流失，只好辛苦的匍匐前進，運用有限的資金換股操作，做過投資的朋友都知道，100元跌到50元，要再回本就要100%的成長，這是高難度的。

2019年風暴漸歇，抓住了一兩次機會，將資金慢慢接近40萬元，這是一個重要的關口，如果可以站穩，就有機會回本了，結果在滿懷期望中碰到了2020年的新冠狀肺炎，又跌回近23萬元的谷底，那時才知道什麼叫無語問蒼天，擦乾眼淚只好再來一次。

凱薩琳的「溫柔關切」自然不會間斷，看過我2020年3月19號開播的YouTube視頻的讀者，應該都還有印象，我大膽研判美股落底就在附近了，4月份果然開始向上攀升，那天又接到凱薩琳關切的來信，我決定直接跟她攤牌了（也就是熬鷹行動）。

我寫信告訴她，1，她的關切我完全可以理解，但此刻我就像是急診室的醫師，她要有充分的信任和配合，如果每隔30分鐘就開門來問，手術開得如何？我想誰也沒辦法。2，不能或不願意投入新資金這可理解，但適度動用融資，這是必要的輸血，如果也阻斷，就更難恢復，這當中已錯過好幾次機會了，特別新冠狀肺炎許多好股票被打下來，卻無法動用融資，眼睜睜的看著股價上揚。3，為了確保融資的適度和安全，我還說三年之內如果因融資而有虧損，我來負責，因為是非常時期的拯救計畫。4，這是最後一次機會，開戶兩年我凍結了任何管理費（因沒有賺錢），我說你在美國 這麼久，什麼時候看到律師打官司沒有勝訴不收費用？如果你連這一點都還看不出我對客戶利益的重視，那麼貴帳戶現在可以拿回去自行管理了。

凱薩琳說這次總算把信看懂了，她同意我使用融資，這時已脫離新冠狀肺炎谷底，大約5、6月了，我抓住了尾巴，適度使用融資，不輸血怎麼可以怎麼有機會幫病人開刀，一步一步推進。上個月接到凱薩琳的來信，她說有一趟旅遊，出發前看了帳戶，非常欣慰，帳戶的本錢回來了，27日聯儲會發表談話，美股道瓊大跌633點，冬夜裡正寫她的故事，我看了一下她的帳戶，接近71萬元，獲利21萬元（借錢的融資幾乎已全還掉，帳戶此刻是很棒的狀態），雖然低於高標準，不過可捕獵的猛鷹，最困難的熬鷹工作完成，凱薩琳已可以加入。

我從2000年高科技泡沫、2008年金融海潚、2020年新冠肺炎，一路同行的這些老戰友，凱瑟琳見證逆轉勝這個心理素質的提升，一如熬鷹的默契養成，而後就算是單飛，我相信她都更有信心，可在股海中捕獲獵物。

投資就是巴菲特講的兩門課，估值的能力，和良好心理素質，這是雙劍合璧之必要，熬鷹做的就是如臂使指的默契，是心理素質的增強，而這是許多華人需要加強的地方，祝福大家投資早日的雙劍合璧。

（作者闕又上為財務規畫師（CFP）、美國又上成長基金經理人、又上財經學院YouTube頻道創辦人）