又上理財／露西的一堂理財課

星期三下午股市快收盤時電話突然響了，一看是陌生電話，原本不想接的，轉到了答錄機，卻聽到「是你的客戶」，本能的反應，就接起電話，問了她是誰？上周剛發出2020年的年度投資 報告，想必是我的客戶有些想法或疑問。

「我是露西，是（想成為）你們客戶」，這厲害了，「客戶」跟「想成為客戶」是兩種不同的身分，露西一定是行銷高手，沒有想到還有這招誘拐我們接電話的，露西接著說，因為打了好幾次電話都沒人接，這間接的暗示我，不能怪她出此招，因為別無他法。

因馬上要做當天基金的淨值計算，我直接問她，有什麼我可以幫忙的？

她說她住在長島，希望能夠到新澤西州來跟我當面諮詢，我心想一個大冬天，她來一趟要費上一整天，又是疫情期間，於是我告訴她，跑一趟雙方都不划算，看看能不能在電話中給她一些建議。

我直接問，1）以前有投資經驗嗎？露西說在銀行買過一些基金，聽人家說股市最近會崩盤現在全賣了，我回她說，原來你也是錢多，膽小怕狗咬的這一族。

2）你預期的投資金額大概有多少呢？她回答20萬。

3）多少投資報酬你會滿意呢？她說每年如果能有5%，就很好了。

4）不知道她的財經的知識有多少？我問她你願意看書嗎，因為有些財經知識，我無法從ABC開始教起。她回答說前一陣子都有看我的專欄。我心想，她這是有看，卻沒有全懂，我的書沒有看上三遍，就無法把知識融入血液，進入骨髓，風一吹，草一動就跟著亂跑，要不然怎會把基金全部都賣了呢？

難題來了，這麼短的時間已經不可能教導ABC了，再者她說，現在年紀大了，看書也不容易。

•要了電郵給建議

我想就直接給參考的資訊吧，電話中說英文怕她記不全，直接要了她的電郵給了以下的建議。

1）依現在的退休年紀，選擇資產配置（Assets Allocation）的操作，有股票 的成長（如美國 標普500，代碼SPY），也有公債的防守，（如美國10年期政府公債，代碼IEF）。

2）如果不懂如此搭配的，就選擇均衡型基金（Balance Fund），她接著問有哪些，我告訴她上網搜尋，最好的美國均衡型基金，如果找不到，可以參考這一檔，先鋒公司的威靈頓基金（Vanguard Wellington Fund，代碼VWELX）。

3）至於提到的工具比較，基金好？還是年金好？可以說每種工具都有它的優缺點，

首先要了解年金有它的優點，也有其限制，嚴格來講它有一個閉鎖期，贖回有罰款，管理費比較高，能夠選擇的基金範圍不像市面上基金這麼豐富；但是指數型年金，有一個虧損保底的設計，對有些人是很有吸引力的。

4）現在要的是穩定中，又帶成長。A）股票可以成長，可是波動大，B）公債可以讓你穩定，但是成長度差一點。所以平衡型基金把這兩種結合。

5）如果要有多元化的投資標的，使用證券行也是一個不錯的選擇，可以講華語，華人常用的最少有兩家，嘉信理財跟第一證券。

6）先鋒公司威靈頓基金的績效，和過去10年期，每年度基金表現報酬如下。

我把這些資訊提供給露西的時候，旁邊的助理悄悄的對我說話了，我們自己的又上成長基金，2020年漲幅108%，這麼好的表現為什麼不讓露西購買呢？

我說我恨不得在我的基金上註解，本基金是主動型基金，為獲取超額報酬，波動性大適合股市老手，不宜股市的小白兔。

再說要把露西變成是股市的老手，這功夫絕對不是你想像的，露西要的就是穩穩當當的賺錢，超不超額報酬不是她的關切，要變成好的股市老手，獲得超額報酬是要付代價的，下次有機會再聊。

•能承受波動有多大

電話掛斷了之後，才想起匆忙間，少問了一個重要問題，露西每年能夠承受的股市波動有多大的幅度？這個問題不問，那麼股票和公債的比例就不好拿捏了，有興趣的人參閱以前我寫過的文章，或者上YouTube（風傳媒下班經濟學），打上我的名字，有這方面的說明。

有和露西相同需求的人，盡量使用有歷史績效的均衡型基金，如果風險承受力偏低，還要再降低波動的，搭配債券比例越高波動度越小，可以依自己的投資風險承受力來做調配，上一次講的超保守投資組合波動度就很低，（75%政府公債和25%標普500），我在YouTube上有詳細的介紹，這樣子也用不著辛苦的打我這邊的電話了，投資我基金的最佳時間已經過了，而有退休成長的需要，但又不太能承受得起股市波動的，可以好好深入了解我提到的超保守投資組合。祝大家不看盤不選股，也能穩穩賺！

（作者闕又上為財務規畫師（CFP）、美國又上成長基金經理人、又上財經學院YouTube頻道創辦人）

先鋒的平衡型基金，過去評鑑4顆星，基金代號VWELX，管理費也很低，可以上網參考

過去一年，三年，五年，十年的投資報酬分別是10.69%，9.38%，10.76%，9.86%。這個投資報酬，過去的歷史紀錄，要高於年金，賺到錢之後每年要取多少，可以按照自己的意願。

Table1先鋒的VanguardWellington代號（VWELX）past1，3，5，10yearsperformance

Table2VanguardWellingtonFundperformancesince2007-2019

歷年來雖然也有賠錢的年份，可是要比大盤來的少，可以參考。