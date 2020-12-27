又上理財／堅持紀律 ​​V先生投資逆轉勝

選定幾家績效好的公司投資，讓一流企業家為你幹活。（美聯社）

說一個有挫敗，但卻可以逆轉勝的V先生故事。

我在2018年共同基金的管理上，因以色列國寶級的梯瓦製藥（TEVA），以及被媒體稱為「台灣之光」的奇景光電（HIMX），這兩個嚴重誤判摔了一大跤，所以2018年我是從「操盤手」變成「被盤操」，V先生帳戶的成績也不例外，只是狀況沒有共同基金那麼嚴重。

2018年12月美股的跌幅9.2%，非常重，V先生的帳戶跌幅是14%。更難看的是，2018年美國 標普500跌幅為6.24%，V先生的帳戶跌幅超過17%。年底他收到年終報表時，原以為我又可以像聖誕老公公一樣帶來驚喜，打開一看卻變成了驚嚇。

光是12月份跌幅14%，對比標普500的9%，帳戶金額就損失了近49萬元。原本他們全家都會在聖誕節聚在一起禱告、感謝上帝的，那年可能變成為我禱告了，我沒有問他，小孩子們的禱告詞說了什麼，但我想可能有一句是，「親愛的上帝，請您賜給那位笨蛋的闕叔叔一點點智慧，好嗎？」

每年春季，他都會依精算師的計算，投入去年可以抵稅的金額。在這情況下，還有信心放錢進來嗎？多數人會掙扎，我也好奇，他會繼續投資 或贖回？結果，他像黃石公園的老實噴泉，像往年一樣準時出現，也帶來了支票。我問他，看到成績時是什麼樣的心情？他說，難過是一定有的，而且這麼大的數字；可他接著說，我們全家確實聚在一起禱告！

徵得V先生同意，讓我們呈現過去報表的紀錄，目的是希望改變許多人習於短線交易，導致不能和一流企業共同成長的錯誤觀念。

圖一

（見圖一）

V先生的帳戶2018/04/30轉到E*TRADE後，投資金額是354萬元，到2018/12/31投資金額重創約16%，對比標普500跌幅約9%來得重，此時金額是295萬元，比期初損失約59萬元。

2019年春，V先生還是堅持投資紀律，按慣例投入了15萬元。

不知是他的信任，讓我更有平常心，還是他的禱告真讓上帝聽到了，2019年V先生的投資帳戶表現亮眼，報酬率將近41%，對比標普500的31%，又重回過去領先標普500的局面，到2019/12/31投資金額已成長到約433萬元。

但高興不到一個季度，2020年3月突來的新冠肺炎，瞬間跌幅高達37%，也反映在V先生的投資帳戶中。

近日我好奇地看了他的帳戶，2020年這九個月的成績，讓我陷入了相信卻又難以相信、真實卻又不真實之間的交錯？截至2020年10月9日，帳戶金額已上漲到616萬元（11月更猛，上漲到了677萬元），就算扣掉3月份投入的15萬元，和2018年底的295萬元相比，多出將近306萬元。就算在職場工作30年，也很少人能夠累積300萬元的退休金 ，但是他在這21個月（2019.01-2020.09）當中，帳戶金額的成長竟然相當於他過去30年努力的一半（V先生還有第二個退休帳號），這也太神奇了！我相信複利的威力，特別是愈到後面的爆發力，但真出現在眼前，還是有相當感觸。這真說明了，人有兩條腿，錢有四隻腳！

巴菲特一生中的財富，多半是60歲以後複利累積的爆發力。道理相同，但許多人沒這觀念，急功近利，對前面的累積和等候沒耐心。

V先生投資帳戶的三大特性

講完V先生的故事，我把聽者的疑問整理如下：

1. V先生2018年年底就已經有295萬元，他是含著金湯匙出生的？

他大概在2005年開戶，以十幾萬元起步，重點是每年都持續有紀律地投入。多數的有錢人剛開始也都是透過工作所得，點滴投入投資。最後能財務自由的，並不是他的工作收入有多高，而是被動收入產生足夠的資金。

2. 現金流比別人多，因為是高所得人士才能達成？

他跟多數人一樣，一開始是上班族，有機會出來開公司，重點是他非常節省，才能夠控制支出，產生較多的現金流。我有位醫生客戶，收入很高但支出更高，家裡兩部頂級賓士車，不需要急診的太太也配置一部無線電，但每年放入退休帳戶可用來抵稅的3萬元都要東挪西移；若沒有儲蓄、沒有現金流，再好的省稅工具你也用不上。

圖二

（見圖二）

3. 投資績效要好，是因採用高風險操作，例如融資槓桿、期權和高頻率交易，才可得高報酬？

分析V先生的三大帳戶特性：一、這是退休信託帳戶，不允許融資。二、交易的周轉率極低。三、操作策略其實很簡單，就是買了，然後耐心讓股價反映公司成長和價值。

此外，V先生投資帳戶的前十大持有，幾乎跟我管理的共同基金相似，只是持股比重有別。第一大持有是蘋果公司（AAPL），第二大持有是我管理的基金公司（UPUPX），第三是今年創下10倍成長的普拉格能源（PLUG），第四就是台積電（TSM），第五是大家還熟悉的谷歌（GOOG），第六則是讓我付出慘痛的奇景光電（HIMX）。

這樣的投資組合，一點都沒有特別花俏或特殊的地方，就是讓耐心和一流企業的成長完全結合。V先生投資帳戶的總報酬率64%也是低估了，因為只有考慮這個帳戶轉進E*TRADE後的績效，未計入之前在別家證券行的時段，但也間接說明，耐心的長期持有，才能讓一流企業和股價真實反映效力，而不是短線進出。

V先生從2005年開戶至今，蘋果公司成長超過20倍，台積電也有10倍，谷歌也是數倍。一個投資組合裡面，如果有倍數成長，績效自然亮眼。

想要達到財務自由，根本不需要每天緊張，或急功近利地在股市上做出一些不智的反應，而是站在擁有實體公司的立場，跟著這些世界級公司一起成長。

這個帳戶給我最大的感觸是：

投資的本質就是參與經濟和公司的成長，而最簡單有效的操作，就是讓全世界一流的企業家為你幹活。可惜，這個簡單的道理至今許多人都無法參透。

（作者闕又上為財務規畫師（CFP）、美國又上成長基金經理人、又上財經學院YouTube頻道創辦人。）