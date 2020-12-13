又上理財／停損 可增加投資績效？​

停損可以減少一次大潰敗的機會，保持實力，但是未必能增加你的績效，是否使用停損，取決於選擇的投資 工具和投資哲學。

主動投資者的群組裡每天有大量的資訊湧入，群友們是享受運籌帷幄，做決策的判斷？還是為了逐「利」中原而不得不地進出？我很好奇群友們習慣用什麼思維和方式來設停損？

我曾經以巴菲特 的前五大持有為例，說明股價 都曾經面臨40％到70％之間巨幅上下震盪，這些巨幅波動好像沒有為巴菲特帶來太多困擾。接下來以我在演講中常提到實際持有台積電的例子。

股價上沖下洗，要停損嗎？

受到媒體的大幅報導，你決定投資台灣之光的台積電，假設在48元進場，沒多久就上漲到51元，一星期不到有7％的漲幅，你得意了一下，隨即市場晃動，又跌回了48元，上下晃動。一忙你不留神跌到了44元，44這兩個數字，可以是「事事」如意的吉祥數字，也可以是發音「死死」兩個字，你還正在猶豫琢磨著該怎麼解讀，股價又往43元移動，大家常談的「停損」，呼應你此時心裡感受。你決定43元出場，果然股價快速繼續下探到了40元。

如果你是投資者會有什麼想法，多數人回答說，會一陣暗爽，賣對了，少賠了將近7％。接著股價盤整後，不知何時又悄悄地回到48元，你還在猶豫，台積電是不是一家值得投資的公司，該不該買回，結果股價已經衝到了55元，你一陣懊惱卻發現有許多好消息報導，股價又挺進到57元，此時你決定不願意受折磨了，再度進場，果然如你所判斷的，這是一家好公司，股價繼續到了60元，你剛佩服自己的眼光之餘，台積電突然承受一股賣壓，因為從上一波谷底的40元，到這天的60元已有50％的漲幅，賣壓湧現，好像是一個合理的現象，股價很快的又被壓回到了53元，接近10％的跌幅，於是你又停損了。

第一次停損虧10％，第二次停損又虧10％，左停損砍了一刀，右停損又補了一刀，結果台積電從1994年上市到現在，將近195倍漲幅的股票，在你停損機制中被砍成半殘廢的。舉這個例子，聽眾席就有人反映了：「那是剛好碰巧買到台積電，如果是買到另外一家NOKIA，不停損那才是大災難。」這話有理。

巴菲特操作上不停損沒事，你不停損可能是大麻煩。雖然你明知停損，可能有所謂「保本的成本支出」，但若不停損，最大的恐懼在於公司可能面臨破產。相較之下，賠7％到10％來保護90％到93％的資產，你覺得是一個值得嘗試的操作策略。這和巴菲特的操作有什麼不同？其中問題又出在哪裡？

巴菲特不停損的原因

這個差別在於，巴菲特不會因為股價波動而停損。因為他知道，無法要求嬰兒停止哭泣，也無法要求浪潮不拍打岸邊。這種股價自然韻律的波動，他不會刻意花保險費用來規避，但他會因公司的營運狀況，不在原先預期的情況下而賣出，但大多數投資者卻會看到黑影就開槍。因股價波動而停損，這有兩種結果：（1）巴菲特不需要支付保險費的成本，而許多投資者必須不停地支付，績效當然落後。（2）最重要的是，若進進出出，碎碎片片，你經常吃到的是雞肋，巴菲特吃到的是全雞。你若不相信，我們可以看一看，投資「願意被套牢」和「不願意被套牢」，你會看到住套房和住雅房的差別。

上述問題的根源，解決之道在於巴菲特曾說過的「學習投資的人只需要學好兩門課：如何估計一家企業的價值，以及如何看待市場價格。」

偏偏第一門課，牽涉到許多投資的財經知識和IQ，對多數人都是挑戰，這在許多專家都不見得處理得好，這也是你經常在眼鏡行看到我配眼鏡的主因。「估計一家企業的價值」，如果一旦沒有把握，那麼股價的任何波動，就算是微風送暖，也會在心裡頭掀起驚濤駭浪，形成「風動、幡動、心在動」這種看不清事情的本質，那麼看到黒影就開槍是很自然的反應，成績不理想，或許就跟上述例子停損砍成半殘的結果一樣。

紀錄顯示巴菲特的投資，因賣出而產生虧損的不超過2％，可見他對投資標的的謹慎和把握，這就是他面對波動而不會心動的寫照。我常說投資者要避開他的這個智慧陷阱，巴菲特本身具備的功力是天資、努力、經驗的總累積，別誤以為看起來是簡單的表象。

回到另外一位投資大師彼得．林區的第一問：投資個股，我的個性會讓我成功嗎？

增強投資心理素質

如果不適合這種估價難度極高的個股，有沒有別的投資策略或標的，符合你的投資哲學？能否找到不會破產的投資標的？上課時，我常試著點醒同學，如果能夠找到一個不會破產、又不需要估值，這麼專業且複雜的投資標的，專心於學好巴菲特說的第二門課「如何看待市場價格」，也就是投資心理學，一般投資者就不會因第一門課估值的困擾和挑戰而處於劣勢，也會大幅提高勝算。

在我認為，這是一個較好的投資策略的演變，因為適用多數人，而且會成功。但是這個轉變也有挑戰，而且多數人還無法認命這種策略的績效通常要比巴菲特和彼得．林區所使用的個股工具，績效會來得差，這是宿命和條件限制，當然也有機會追近和突破，那是另外一個議題的討論。

簡單的說，「該不該停損」，取決你的「投資哲學」，再由投資哲學往下延伸的「投資策略」，因策略的不同，而採用了不同的「投資工具」，達成的效果自然會不同。例如搭飛機和開車，到達目的地的時間不一，風險和價格也不一樣了。接下來就是堅持紀律了。

沒有投資哲學，你不可能有投資上的定見和遠見。定見不會讓你見異思遷，就如同巴菲特非常清楚和堅定，而投資哲學所形成的「投資遠見」，讓你願意為某些事妥協、放棄或犧牲、調整，因為你知道那是最大的整體利益，所以該不該做停損？該不該被套牢？在投資哲學下，都顯得微不足道。會有困惑，那是因為你還沒有往上走到那個層次，這也是我之所以一再強調「投資哲學」的重要性。

（作者為財務規畫師（CFP）、美國又上成長基金經理人、又上財經學院YouTube頻道創辦人）