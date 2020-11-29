又上理財／風險越小 投資越容易成功嗎？​

投資 中「減少」風險，並不代表要你「完全不要」風險，因為沒有一項投資工具，可以完全真空狀態、沒有風險。

過與不及皆非好事

身為財務規畫師，最重要的價值是什麼？這個答案當然不一，若想讓案子順利成交，依客戶的意願和喜好「順水推舟」，這是許多人都懂的技巧；但財務規畫師忝為「師」字輩，在客戶可以承受的風險承受範圍內解惑、指出盲點，讓客戶看到問題的視野，也能夠同步登高望遠。儘管有時會拂逆對方的認知，未必討喜，但這才是專業的工作之一。

例如投資者都喜歡風險越低越好，但卻忽略了「凡事過與不及」，都不是一個好現象。

你是否還記得這個故事？從前有個國王，他有三個寶貝公主。國王很寵愛她們，也很想知道在她們心目中自己有多重要的地位。大公主說，國王在她心目中的重要性就如同庫房裡金銀珠寶般的價值；二公主說，父王的重要如同鑽石般的璀璨奪目，令人無法割愛。這兩位公主的說法讓國王非常高興，國王笑瞇瞇地看著小公主，等著她更動人的回答。

無滋味料理難下嚥

小公主說，國王在她心目中像鹽一樣的重要。這話震驚了國王和眾人，國王不語離席，小公主被隔離並且遭受冷落。皇后知道了這件事，交代御廚送給國王的料理三餐都不放鹽，國王只吃了一天就受不了。他把御廚找來質問，這些一點滋味都沒有的料理，哪能夠下嚥？

震怒之下的國王令垂頭站立的御廚心驚膽跳，這時皇后開口了，說這是她交代御廚這樣做的，她的用意是想讓國王知道：庫房的黃金鑽石，固然是財富也寶貴，但幾天不看、不碰也不會感覺損失什麼。但鹽卻為生活帶來滋味，連一天都離不開，可見國王在小公主的心目中有多重要啊！

國王聞言頓悟，感動地擁抱小公主入懷。

任何投資都有風險

農業時代因為勞動流汗，需要鹽來補充電解質，現代人冷氣房辦公室待得久，在體內三高的情況下必須吃得清淡。所以醫界建議，少油、少鹽、多纖維。但是少鹽並不代表無鹽；同樣的，投資中「減少」風險，並不代表要你「完全不要」風險。因為沒有一項投資工具，可以完全真空狀態、沒有風險。生活中，走路會摔跤，吃飯會噎到，所謂「行船跑馬三分命」，連交通、旅行都有一定的風險；相同的在投資中，錢放銀行有貶值的風險，錢放在公債有利率波動的風險，在股市有股價波動、公司破產的風險，勉強要說沒有風險的話，那就是政府公債了，但是這指的是政府沒有償還能力出問題的風險，不過一樣要面臨利率波動的風險。

關鍵在「適度」最好

所以風險不是越少越好，關鍵在於「適度」最好，要不然，若定存可以解決所有的問題，那麼我們又何必學理財及如何控管風險，建構投資組合呢？

我們學理財，就是要建立正確的態度看待風險，然後找到適合自己的風險比重。許多人理財失敗的迷思之一，正是因為拿掉了理財投資組合中應該有的鹽，問題出在於「承擔不足的風險」。風險過與不及，都無法達到目的，就如同現代的健康飲食，強調的是「均衡」。

投資觀念偏差三輸

暢銷書《有錢人想的和你不一樣》（Secrets of the Millionaire Mind）歷久不衰，除了標題吸引人，內容其實也點出了多數人在理財觀念上的盲點，其中也包含了台灣退休金 管理制度的缺失。作者T.哈福．艾克（T. Harv Eker）在書中說：「有錢人看見機會，窮人則看見障礙；有錢人看到成長的潛力，窮人看到賠錢的潛在風險；有錢人專注於可以得到多少報酬，窮人專注於要負擔的風險有多高。」

你很難相信一個觀念的偏差，可以造成國家整個消費動能的失調，台灣年金改革的動盪就是一個例子，明明有很好的方案，可以不必砍原本已經答應退休人士的年金，政府可以維持原先的承諾，而民眾也可以按照先前的退休規畫，而且市場的消費動能也不會減少，這種三贏的局面卻變成的三輸，這個關鍵點在於沒有理財的知識，很重要的元素就是以為守住兩年定存的保證，就是最安全的投資，這也是在美國許多華人的投資盲點。

短期滿足變長期苦

任何沒有成長的投資和規畫，可以短期看到安全，但長期一定就是被煮熟的青蛙，再回頭都已經錯過了成長的黃金間，短期的滿足卻換來長期的痛苦，這就是以為風險越小，投資越容易成功的錯誤例子。

風險，當然是可以需要規避和控管的，我們當然不需要擁抱風險和趨進風險，但風險的承受是需要適度的，就像鹽對烹調也是需要適量的，很不幸的是，許多人最大的風險，就是承受了太少且必要的風險。

不敢承擔適度風險

退休金改革的動盪，不在於資源的多寡，竟然在於觀念的有無。我們無須承擔過多的風險，但多少投資大師的經驗之談和幾十年淬煉的投資精華之心得，我們都沒有重視，並予以落實或內化成好的退休金制度的設計。我以巴菲特的老師葛拉漢所建議的方法：在人生退休金管理組合中設計出最低風險承擔，回頭檢視，就可以看出問題之所在。有機會用一個實例，把所有的理論和經驗融在一起呈現，值得不敢承擔適度風險的人深思：為什麼你的退休金只有別人的一半？

（作者為財務規畫師（CFP）、美國又上成長基金經理人、又上財經學院YouTube頻道創辦人）

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