又上理財／波動是風險也是機會(下)

2008年的金融海嘯，「金蘋果」掉滿地，許多好公司價格低到令人訝異；2020年3月的新冠狀肺炎，又同樣演出了一次。當「金蘋果」掉滿地時，你是個勇於拾獲者，還是拋售者？是什麼原因讓你做出了不同的決定？是什麼原因讓你懼怕而有上述不同的反應？

我們上期提到了，與其說波動是風險，不如說是否正確應對這件事情決策的作法，做對或錯錯才是風險。做對了，股市因波動而帶來機會；做錯了，帶來虧損；波動本身只是一個中性存在無法改變的事實。

是否正確應對這件事情才是風險，這彷彿是在股市得道的高僧才聽得懂，以下舉個例子來進一步解釋。

彼得．林區以多數人都可以獲利的房地產為例，有多少人會因為自住的房產，房價下跌幾個月就賣出的？財經媒體每天報導你持有的公司股價 上漲或下跌，是這些報導讓你心有定見？還是擾人清夢？你又曾何時看過，你們家附近鄰居房產價格，每天上漲下跌的資訊顯示在螢幕上的？可是十年、二十年過後，多數的房產卻漲了！

簡單的說，股價和房價每天都在波動上下變動，但是一般人在處理這兩件事情上，通常會態度不一。干擾你做出決策的經常是股價，而不是房價。

我有時好奇的想，六祖惠能如果身在今日，跟巴菲特應該也可以聊得來，你不必是得道的高僧或有巴菲特的真傳，但你一定要好好的正確地看待波動和了解投資 標的估值，這兩者的結合才是投資的一篇佳作。

波動、虧損 哪個可怕？

波動和虧損，哪一個比較具有殺傷力，對投資者來講更具風險？

對許多人來說，以為波動跟虧損是畫上等號，其實不然。有時候股市波動，只是一個短暫價格的上下移動反應，這有可能是往下繼續探底，永遠再回不來，但也可能他只是一個短暫價格反應終究會回來。

如果你的應變或判斷錯誤，那麼就有可能一半以上的機會，把它當做虧損來處理，也就是說原本是波動的，卻誤把它當做虧損。我半開玩笑地說，這彷彿是把男人結紮了，要再恢復，這難度就大了！許多人患得患失，還不一定能在低點買回，然後眼睜睜地看著股價波動後大幅彈回。

投資大師彼得．林區曾說，當你一購買股票，價格立刻下跌，並不代表你買錯了，同樣的，一買就上漲，也不代表你就買對了。

估值的精準，成長或衰退趨勢的判讀以及良好的投資心理素質，這可能才是需要關注的關鍵。因為股價可能只是短暫下跌或區間浮動，但它仍處在一個基本面沒有改變的上漲趨勢。你一進場股價就下跌，不代表你買錯了，因為它還是在整體向上的趨勢中，獲利是遲早的事，而且有時先蹲後跳的趨勢成長獲利是驚人的。

同樣的，一買股價就上漲，不代表你買對了，因為這支股票基本面可能已經出問題，它原本在向下的趨勢，而你這時進場剛好是買在一個反彈點，卻誤以為自己做了正確決定。

股價波動本身是表象的，你要關切的是它背後的本質，憑什麼股價會上漲？背後驅動它上漲的原因是什麼？同樣的，股價下跌，是一時的煙幕彈？還是真的出了狀況？簡單的說，表象和本質的認知錯誤，這常是投資發生的風險所在。

波動不等於虧損

所以波動不應該等於虧損，如果你沒有這樣的認知，應該就有一半以上的機會錯殺，以虧損來了結。這個說法會有人不同意，因為價格下跌，有可能繼續探底，為了避免失控，例如停損點設在10％左右保住元氣，這個說法也沒錯。

停損或不停損，差異在於：投資標的估值的確定性。這的確困難，但這也正是個股投資者要下功夫努力的地方。不能基本功夫做得隨便，只靠停損解決問題，因為只靠停損並不會增加績效，要不，可以考慮選擇不需要為估值煩惱的投資標的，例如有市場代表性的指數型基金ETF。

美國運通卡

2016 年，我在第二本書上引用了美國運通卡公司（American Express）的例子，金融海嘯時股價從65元跌到了8元，這麼大幅的波動，查閱波克夏公司（Berkshire Hathaway）的年度報告，巴菲特竟然沒有任何賣出，事隔多年再來看一下這個股票的反應。截至2019年7月，美國運通股價已再度攀新高到了127元。

巴菲特說「我非常重視掌握確定因素，假如你可以做到這一點，那麼所謂的風險就不是那麼重要了。有了足夠的確定因素，你就不會選擇一支風險很大的股票。但是，投資一支股價低於實際價值的股票就沒有什麼風險了。」

他還說，「風險是來自於你不知道你在做什麼。」這固然有巴菲特對美國運通公司價值（確定因素）的掌握，還有一個是他對價格波動的正確態度和應對。這彷彿是船過水無痕，他無須為這種每天發生的波動而煩心，而在波動劇烈股災來臨時，他反而敢危機入市。

所以誰才是投資的智者和勇者？智者不惑，就從學習掌握確定因素和正確看待股價的波動開始。

對有智慧的投資者來說，不但不需要靠停損，而且還可以因股價的下挫而獲利更大，巴菲特的危機入市是一例，但別忘了前提必須是一個不會破產的投資標的，這樣的投資工具當然有，我們後面會有較多的著墨和實例。

（作者為財務規畫師（CFP）、美國又上成長基金經理人、又上財經學院YouTube頻道創辦人）

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