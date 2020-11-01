又上理財／波動是風險，也是機會（上）

（路透）

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就投資 而言，波動是「風險」，但如果事先有準備和防範，心理有預期知道如何應對，那就是「機會」。

在我的讀者群中，不管是什麼樣的背景，王侯將相、販夫走卒，禪學愛好者、單親媽媽都需要學習理財，慢慢地，你會發現有意思的是，世間許多道理是相通的，禪學可教導你的，也可能是股市最高的投資境界。

你怎麼看待股市的波動？證券 市場價格的波動算不算是風險？如果不是風險，那麼為什麼許多人都會有停損的動作？可見多數的人把股價的波動視為風險。

如果是風險，那又為什麼許多投資大師，卻少有因價格下跌而做出停損？但他們的績效結果卻驚人，要不然也無法稱之為大師。

到底誰對？誰錯？有些操作不停損反而獲利更多，可能嗎？

風動、幡動、心在動

蘇東坡詩云「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」，山固定在那兒不動，也一如證券市場價格波動是存在的，但因為你站的角度，或看事情角度不同，得到的印象或結論也就不同。

另外還有一個還更有名的故事，就是禪宗六祖惠能在廣州法性寺「風動，幡動，心在動」故事。時值印宗法師講《涅盤經》，佛像前懸掛的幡吹動了，兩位和尚見了就爭論起來。一位和尚說：「你看旗子在動。」另一位說：「是風在動。」惠能說：「你們兩位都錯了，既不是風在動，也不是幡在動，是你們的心在動。」當時惠能大師已開悟，和一般人有不同的看法。

我很喜歡黃崑巖醫師所寫的《教養有如一陣風》，他引用了19世紀英國名詩人克莉斯緹娜．羅塞蒂（Christina Rossetti）的詩，對難以具體描述的「教養」兩字做了一幅生動的隱喻。詩的題目是《誰見過風？》

Who has seen the wind ?

Neither I nor you;

But when the leaves hang trembling

The wind is passing through !

誰見過風？ 你我皆無，當葉搖曳，風已吹過。

多數人的確會從外面現象來觀察，風吹草動，風吹葉動，都是客觀的事實。聖嚴法師解釋「風動、幡動、心在動」這句禪語：「有風的話幡旗一定會動，只要自己的心不隨著環境而亂動，不用主觀的自我意識觀察、判斷、比較，就不會產生矛盾和衝突。其實只要心不受環境所動，不離智慧和慈悲兩標準，就不會有煩惱，因此，我們普通人也可以練習不受威脅利誘，不為聲色所動，這也就是人間的智者和勇者。」

投資若想遠離煩惱⋯⋯

我也藉此延伸，不離智慧和慈悲是生活中遠離煩惱的兩項標準。就投資者而言，有沒有什麼主軸可以參與股市獲利，但也能遠離煩惱，最終成為投資的智者和勇者呢？

我個人的看法是：（1）不離開投資的本質或真實價值，（2）抓緊第一項前提，不理會股市波動。以上這兩項是我個人覺得既可在投資中獲利，又可讓生活減少受到股市波動紛擾的投資智慧，這個適用於積極的主動投資，也適用於樂活的被動投資。但上述的兩個前提一個都不能少，充分了解投資的本質和投資標的估價，再用平常心來看待股市的波動。

我要藉此延伸的是，不離智慧和慈悲是遠離煩惱的兩標準，那有哪些事是經常在投資領域，造成一般投資者在「風動、幡動、還是心在動？」這種認知錯誤的風險？投資者又該注意什麼呢？我有時好奇地想，如果六祖惠能生在今日，但還未變成六祖得道高僧前，如果掌管寺廟財務進入股市投資，是不是也有「風動、幡動、心在動」這類的禪悟？

許多投資者之所以在投資上沒有好成果，我認為是不認識、不了解投資心理學，更談不上把投資心理學運用得虎虎生風了。一開始上課，我都會問學員「波動是不是風險？」多數人都認為「波動是風險」，少數人認為「波動是機會」，所謂「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」，波動還是波動，並沒有改變，但它是峰，還是嶺，就看你站在的位置了。

就投資而言，波動是「風險」，但如果事先有準備和防範，心理有預期知道如何應對，那就是「機會」。

波動在統計學中，用「標準差」來顯示它距離平均值的變異程度，用beta值來呈現。每項投資工具都可以予以量化成數值。以中短期而言，股票 的波動程度比公債來得高，這就是股票會期望較高的投資報酬率，有人說這是給投資者受到驚嚇後的補償。

統計學解釋「波動」，有量化的精準感覺，但缺少溫度和人性上的感受；重要的是，統計學的說明好像不能幫助你克服那個恐懼，所以我倒是想用投資心理學的角度來看待波動的闡述。

波動是機會還是風險？

為什麼前面我要解釋派瑞．柯摩的情歌《這是不可能的》？無法避免股市的波動，體會到「海浪拍打岸邊」這類大自然運轉的規律，了解到投資也有這樣的脈動和規律，都是不可避免，與其拒絕或抗拒不如擁抱，也彷彿是聖嚴法師所說的「面對它、接受它、處理它、放下它」。

面對和接受它這股市波動的事實，應該要怎麼處理它呢？（1）有事前的準備或心理調適，（2）再用正確的態度處理它，船過水無痕，波動來了，波動也會過去，（3）在投資中有紀律的逢低補進，若有了獲利，事後放在口袋，或放在銀行都可以，反正都是放下它！與其說波動是風險，不如說是否正確應對這件事情的決策和做法，做對或做錯才是風險。如果做對了，股市會因波動而為你帶來機會，機會能產生獲利，那麼「波動」這件事就不是風險，而是機會。但若因為解讀錯誤或應對錯誤，而造成虧損，這個才是「風險」。也就是說，波動本身只不過是一個中性、存在無法改變的事實。

（作者為財務規畫師（CFP）、美國又上成長基金經理人、又上財經學院YouTube頻道創辦人）