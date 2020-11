又上理財／波動是風險，也是機會（上）

(路透)

就投資 而言,波動是「風險」,但如果事先有準備和防範,心理有預期知道如何應對,那就是「機會」。

在我的讀者群中,不管是什麼樣的背景,王侯將相、販夫走卒,禪學愛好者、單親媽媽都需要學習理財,慢慢地,你會發現有意思的是,世間許多道理是相通的,禪學可教導你的,也可能是股市最高的投資境界。

你怎麼看待股市的波動?證券 市場價格的波動算不算是風險?如果不是風險,那麼為什麼許多人都會有停損的動作?可見多數的人把股價的波動視為風險。

如果是風險,那又為什麼許多投資大師,卻少有因價格下跌而做出停損?但他們的績效結果卻驚人,要不然也無法稱之為大師。

到底誰對?誰錯?有些操作不停損反而獲利更多,可能嗎?

風動、幡動、心在動

蘇東坡詩云「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同」,山固定在那兒不動,也一如證券市場價格波動是存在的,但因為你站的角度,或看事情角度不同,得到的印象或結論也就不同。

另外還有一個還更有名的故事,就是禪宗六祖惠能在廣州法性寺「風動,幡動,心在動」故事。時值印宗法師講《涅盤經》,佛像前懸掛的幡吹動了,兩位和尚見了就爭論起來。一位和尚說:「你看旗子在動。」另一位說:「是風在動。」惠能說:「你們兩位都錯了,既不是風在動,也不是幡在動,是你們的心在動。」當時惠能大師已開悟,和一般人有不同的看法。

我很喜歡黃崑巖醫師所寫的《教養有如一陣風》,他引用了19世紀英國名詩人克莉斯緹娜.羅塞蒂(Christina Rossetti)的詩,對難以具體描述的「教養」兩字做了一幅生動的隱喻。詩的題目是《誰見過風?》

Who has seen the wind ?

Neither I nor you;

But when the leaves hang trembling

The wind is passing through !

誰見過風? 你我皆無,當葉搖曳,風已吹過。

多數人的確會從外面現象來觀察,風吹草動,風吹葉動,都是客觀的事實。聖嚴法師解釋「風動、幡動、心在動」這句禪語:「有風的話幡旗一定會動,只要自己的心不隨著環境而亂動,不用主觀的自我意識觀察、判斷、比較,就不會產生矛盾和衝突。其實只要心不受環境所動,不離智慧和慈悲兩標準,就不會有煩惱,因此,我們普通人也可以練習不受威脅利誘,不為聲色所動,這也就是人間的智者和勇者。」

投資若想遠離煩惱⋯⋯

我也藉此延伸,不離智慧和慈悲是生活中遠離煩惱的兩項標準。就投資者而言,有沒有什麼主軸可以參與股市獲利,但也能遠離煩惱,最終成為投資的智者和勇者呢?

我個人的看法是:(1)不離開投資的本質或真實價值,(2)抓緊第一項前提,不理會股市波動。以上這兩項是我個人覺得既可在投資中獲利,又可讓生活減少受到股市波動紛擾的投資智慧,這個適用於積極的主動投資,也適用於樂活的被動投資。但上述的兩個前提一個都不能少,充分了解投資的本質和投資標的估價,再用平常心來看待股市的波動。

我要藉此延伸的是,不離智慧和慈悲是遠離煩惱的兩標準,那有哪些事是經常在投資領域,造成一般投資者在「風動、幡動、還是心在動?」這種認知錯誤的風險?投資者又該注意什麼呢?我有時好奇地想,如果六祖惠能生在今日,但還未變成六祖得道高僧前,如果掌管寺廟財務進入股市投資,是不是也有「風動、幡動、心在動」這類的禪悟?

許多投資者之所以在投資上沒有好成果,我認為是不認識、不了解投資心理學,更談不上把投資心理學運用得虎虎生風了。一開始上課,我都會問學員「波動是不是風險?」多數人都認為「波動是風險」,少數人認為「波動是機會」,所謂「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同」,波動還是波動,並沒有改變,但它是峰,還是嶺,就看你站在的位置了。

波動在統計學中,用「標準差」來顯示它距離平均值的變異程度,用beta值來呈現。每項投資工具都可以予以量化成數值。以中短期而言,股票 的波動程度比公債來得高,這就是股票會期望較高的投資報酬率,有人說這是給投資者受到驚嚇後的補償。

統計學解釋「波動」,有量化的精準感覺,但缺少溫度和人性上的感受;重要的是,統計學的說明好像不能幫助你克服那個恐懼,所以我倒是想用投資心理學的角度來看待波動的闡述。

波動是機會還是風險?

為什麼前面我要解釋派瑞.柯摩的情歌《這是不可能的》?無法避免股市的波動,體會到「海浪拍打岸邊」這類大自然運轉的規律,了解到投資也有這樣的脈動和規律,都是不可避免,與其拒絕或抗拒不如擁抱,也彷彿是聖嚴法師所說的「面對它、接受它、處理它、放下它」。

面對和接受它這股市波動的事實,應該要怎麼處理它呢?(1)有事前的準備或心理調適,(2)再用正確的態度處理它,船過水無痕,波動來了,波動也會過去,(3)在投資中有紀律的逢低補進,若有了獲利,事後放在口袋,或放在銀行都可以,反正都是放下它!與其說波動是風險,不如說是否正確應對這件事情的決策和做法,做對或做錯才是風險。如果做對了,股市會因波動而為你帶來機會,機會能產生獲利,那麼「波動」這件事就不是風險,而是機會。但若因為解讀錯誤或應對錯誤,而造成虧損,這個才是「風險」。也就是說,波動本身只不過是一個中性、存在無法改變的事實。

(作者為財務規畫師(CFP)、美國又上成長基金經理人、又上財經學院YouTube頻道創辦人)