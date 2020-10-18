又上理財／「高收益」不等同好投資

不要上那種表面看上去很好的當。

寫這篇文章的時候，人正在台北，有一系列的演講，和一些財務課程，其中有一位遠從高雄搭高鐵來台北上課，而且還要付住宿費的一位大約55歲的中年人，他的妙語如珠，大家還以為是某個電視台的綜藝人員訓練班出來的。

但是他也有一段傷感的投資 故事，大半的積蓄買了一個高收益債，看上的是高殖利率，心想比銀行的定存跟公債都高，非常心動，心動也行動了，結果目前虧損了大約30%。

他說自己的無知+銷售人員的勸說，變成了這個頭痛的問題，所以前來上課獲取解答。我把所有的該做決策的背景和知識做了分析，答案其實已經呼之欲出，但是我還是希望，他有獨立思考後的判斷再做決定。

每樣工具都有人獲利，也有人虧錢，重點是你要非常熟悉它的優缺點，和什麼時候用，許多人接觸太多東西，但是樣樣通樣樣鬆。

離鄉背井唸書的小孩，我總覺得成長得比較快，因為要懂得自己照顧自己，是被迫成長。剛離開校門的同學，最大的優勢就是對各項科目都充滿新鮮與好奇的學習，初期這是好事，但慢慢能夠聚焦。

許多人都聽過李小龍這句名言「不怕會一千種功夫的人，但是怕一種功夫練上千萬遍的人」。這一陣子我常看到他在過世前接受外國媒體談論中國功夫的影片，他用了非常好的比喻：中國功夫像水，可以柔弱，可以無堅不摧，可以有形，可以無固定之形。這何嘗不是他的功夫哲學之一。

投資最常被碰到兩個問題，跟李小龍談功夫也有一點關係，那就是：外幣存款如何？高收益投資好嗎？

●投資外幣存款妥當嗎？

有些人可能常出國旅行或在某地投資，需要新台幣以外的存款，這可以理解，但有些人純粹因為某種外幣的高收益而投資，我認為有欠周詳。自己身處的國家、經濟狀況的發展你都未必搞得清楚，更何況是別的國家，而且許多人所投資外幣的國家，還未必在世界上具有經濟發展競爭力。

有一次接受媒體訪問，我提到除了台灣0050的股票值得購買外，還應該考慮美國史坦普500 ，我反問主持人，知道為什麼嗎？他露出誠懇的神情說，不知道。我說，南韓傾盡國家資本之力，在全世界百大品牌占有3家；日本的工業夠強，占有7家；德國的工業沒話說，但大概也只有7家入選；我請主持人猜一下，美國有幾家公司進入全球品牌百大排名？當我說出答案是54家時，他的神情跟我當時得知的結果一樣：好傢伙！

●美國這些公司這麼猛！

為什麼前面要花這麼多篇幅談談跟全球強大公司這些獲利引擎掛勾，因為他們才是你投資最好的依靠，幣值的背後絕對反映著國家的經濟實力。有些外幣之所以給予較高的利率，通常是因為某個環節不盡理想，必須用較高利率來吸引人，或許也有一些兼具內在美和外在美的投資標的，但是除非你獨具慧眼，對這個經濟體夠了解、夠熟悉，要不然極有可能抓了烏龜跑了鱉，有了這個丟了那個，整體成績歸納來說並不理想。

●投資高收益公債妥當嗎？

至於高收益類型公債，大家總是目眩於高收益的部分。高配息常是受歡迎的投資標的，但至少要關心並查證兩件事：(1)這項投資標的品質如何？品質必須包含成長性和安全性，(2)高配息會動用到本金嗎？

總有許多人在投資前不充分了解，碰到困境時才來求助，我被高收益債這個問題給問煩了，所以在第二本書特地寫了一篇文章〈高收益債是垃圾還是黃金？〉進行討論。

我相信有些人投資外幣和高收益債都可以獲利，所以對這類有準備、熟悉、肯做功課的人來說，這類投資工具是他們的黃金，但我認為更多的人並不適合這類投資工具。

我在書上做了一點分析，從1980年到2015年長達36年的時間，用三種資產、四種投資組合報酬來比較：

同樣是1美元，36年後高收益債變成26倍，投資巴克萊政府公債約16倍，美國史坦普500約51 倍，50％的巴克萊公債和50％的美國史坦普500混搭則成長了33倍。這個分析想表達什麼呢？

高收益公債本身就有股票和公債的雙重混合特性，但是高收益公債通常在品質上無法和政府公債相比，但在股票公司的部分，又比不上美國500強公司的組成的金牌聯盟—美國史坦普500的SPY。表格內選擇第四種組合，也就是巴克萊公債和史坦普500的混搭，它無論在品質上、績效上都超過高收益，又好又簡單的投資設計和策略不用，一定要把自己搞得很忙碌，才是投資嗎？

●選擇適合自己的投資工具

就算可以在外幣存款和高收益標的上賺到錢，我覺得都不牢靠。為什麼要花那麼大的篇幅談「投資的本質」？就以人的整體資源分配來考量，每一個人的時間都很有限，時間不僅是金錢也是生命，花太多時間在不屬於自己的投資哲學、投資策略的工具上，其實都是浪費生命，更糟的是，可能還會搞砸投資成果。

追求「人生五個球的均衡」一樣適用在分配投資的時間。

較高的收益經常靠犧牲公司成長的潛力和動能來交換。投資者應該關注的是整體投資報酬，股息（或股利）再加上資產本身的成長，這兩方面的總成長才是你要衡量的標準。星雲大師有一句話說得好，不要上那種表面看上去很好的當。

我一點都不懷疑有人可以在外幣投資、高收益債這兩項投資工具上獲利，但是你要充分了解，它適不適合你？以簡馭繁還是可以成為我對這些朋友的最好建議。

（作者為財務規畫師（CFP）、美國又上成長基金經理人、又上財經學院YouTube頻道創辦人）