主辦方28日在法拉盛一格文創書店(Eglance Bookstore)介紹展覽籌備情況及創作理念。(記者高雲兒╱攝影)

由耀城文化協會、美國福建書畫家協會主辦，一格文創書店、福州姐妹協辦的「海上閩峰·翰墨紐約——書·畫·印四人雅集展」，將於12月19日在世界日報 文化藝廊開幕。展覽匯聚四位旅居紐約的華人 藝術家，透過書法、繪畫及篆刻作品，展現中華傳統藝術在海外的傳承與創新，促進美中文化藝術交流。

主辦方28日在法拉盛 一格文創書店介紹展覽籌備情況及創作理念。此次參展的四位藝術家分別為張炳鋒、朱立業、武福生及賀國光，四人以不同的藝術形式與創作語言，呈現傳統筆墨藝術在海外文化環境中的延續與發展。

藝術家們介紹，此次展覽以「雅集」為形式，將書法、繪畫與篆刻三種相互交融的傳統藝術融於一體，既著眼於中華傳統藝術的文化底蘊，也關注旅美華人藝術家在多元文化背景下的藝術探索，讓紐約民眾有機會近距離欣賞東方藝術之美，增進對中華傳統文化的認識。

展覽將於12月19日在世界日報文化藝廊正式開幕，持續到22日。地址：141-07 20th Ave., Whitestone, NY 11357，查找可致电(718)746-8889轉206。