家長、托育業者、工會成員及民代近日在華埠哥倫布公園集會，呼籲州府永久資助2-K、保障全州3-K名額，並提高托育工作者薪酬。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約多方在華埠集會，要求州府永久資助2-K、擴大全州3-K與提高托育薪資，以緩解家庭負擔與業界缺工問題。

托育倡議組織「紐約人爭取托育」(New Yorkers United for Child Care)近日在曼哈頓華埠哥倫布公園舉行集會，家長、托育業者、工會成員及多名州民代到場，呼籲州府永久資助紐約市 兩歲班(2-K)、保障全州家庭均可獲得三歲班(3-K)名額，並提高托育工作者薪酬。

多名家長表示，每年托育費至少達3萬2000元，許多家庭難以負擔；若自行照顧，父母便得不斷調整工作，例如輪流帶孩子上班，或由其中一人改上夜班。

家長艾亞爾(Kailee Ayyar)育有一名四個月大的女兒。她正寄望女兒兩歲時能進入免費兩歲；然而，紐約市目前只提供經費至明年，「等女兒滿兩歲時，我擔心這個計畫已經不存在」。

5Boro Institute與波士頓顧問公司發布的報告顯示，在2716個育有五歲以下兒童的受訪家庭中，13%正因托育成本考慮搬離紐約市；一旦外遷，估計可能帶走54億元家庭收入。

代表長島第11選區的州眾議員奧法羅(Kwani B. O'Pharrow)表示，家長不應被迫在照顧孩子與維持財務穩定之間二選一，卻有人因此換工作、減少工時或離開職場。他呼籲州府投入35億元推動普及托育。

候任州眾議員諾斯魯普(Eli Northrup)表示，民主黨在中期及地方選舉中大勝，他將與另外27名新科民主黨州眾議員一同就任；新一屆州議會應運用這股力量，爭取普及托育等基本保障。

大街睦鄰中心(Grand St. Settlement)營運長Willing Chin-Ma指出，托育業仍缺少教師。許多教師具備專業訓練和學位，但約九成人的薪資不足以在紐約維生；「若機構招不到、留不住教師，教室便無法正常運作，家長也不能安心上班」。

全州托育倡議聯盟Empire State Campaign for Child Care正推動設立「托育人力薪酬公平基金」(Child Care Workforce Pay Equity Fund)。相關法案擬投入12億元，估計可為每名托育人員提供1萬2500元薪資補貼，並逐步制定最低薪資表及職涯晉升制度。