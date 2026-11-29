美國福州琅岐聯合總會歡迎家鄉僑聯代表到訪。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 美國福州琅岐聯合總會在布碌崙接待琅岐鎮僑聯代表團，雙方感謝彼此支持家鄉建設，並期盼未來持續深化交流合作。

美國福州琅岐聯合總會近日在布碌崙 (布魯克林)8大道歡迎中國福州市瑯岐鎮僑聯主席江典章一行到訪。雙方共敘鄉情，共商合作交流。

福州琅岐聯合總會會長江富春在歡迎儀式中首先向家鄉代表團一行到訪表示熱烈歡迎。他說琅岐僑聯帶來了家鄉的氣息，讓他倍感親切。感恩節 是美國表達感恩、共享親情的節日，他要代表生活在美國的琅岐移民 ，感恩家鄉的撫育之情，感恩僑界鄉親的守望相助，也希望家鄉不斷發展壯大。

琅岐鎮僑聯主席江典章在致辭中感謝聯合總會的熱情接待，他說 要感謝琅岐僑民一直以來對家鄉建設的資助和協助。僑民身在海外，卻始終不忘故鄉，為家鄉的建設出錢出力，琅岐僑商大廈的裝修和升級尤其離不開海外鄉親的鼎力相助。江典章說，家鄉的建設離不開大家，家鄉的變化，大家功不可沒。海外僑民這份濃濃的鄉情他永遠記在心裡。

美國亞裔社團聯合總會(亞總會)會長陳善莊對家鄉僑聯前來看望鄉親表示熱烈歡迎，並說僑聯是海外僑胞的娘家，這幾年彼此互動很多，相處非常融洽。他提到琅岐僑商大廈裝潢得非常漂亮，他希望大家都能回去走走看看，與家鄉多多互動。

歡迎活動由亞總會秘書長朱立業主持，布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝、美國亞裔婦女聯合總會會長何明明等都參加了這次活動。