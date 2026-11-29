川普政府計畫進一步收緊糧食券(SNAP)領取資格，取消部分低收入家庭透過其他福利計畫自動取得糧食券的資格。圖為紐約市華人聚居區商店櫥窗掛出糧食券標誌。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府提案收緊糧食券資格，取消部分透過非現金福利自動取得補助的家庭，估計將影響630萬人；孟昭文批評此舉加重低收入戶負擔並籲國會介入。

川普政府計畫進一步收緊糧食券 (SNAP)領取資格，取消部分低收入 家庭透過其他福利計畫自動取得糧食券的資格。根據聯邦農業部估計，新規全面實施後，全美約320萬個家庭、630萬人恐失去補助，占目前受益人數的17.6%。代表皇后區的國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)批評，新規將加重低收入家庭負擔，呼籲國會採取行動。

農業部本月公布的提案，主要針對糧食券的「廣泛類別資格認定」(Broad-Based Categorical Eligibility，BBCE)制度。現行規定允許各州將符合「貧困家庭臨時援助計畫」(TANF)資格的家庭，自動納入糧食券計畫，包括接受托育、就業培訓等非現金服務的家庭。

新規擬取消透過非現金福利取得糧食券自動資格的安排，其他家庭須重新接受收入及資產審查。部分原本符合資格的家庭，可能因收入或存款超標而失去補助。

農業部表示，新規旨在統一資格標準，確保資源提供給最需要的家庭，預計將在2027至2031財年間減少約446億元聯邦福利支出。

孟昭文表示，選民才剛在選舉中表達對生活成本高漲的不滿，川普政府卻在感恩節前，推出可能使630萬人失去食品援助的政策。她指出，此前聯邦福利政策調整已使逾550萬人失去食品援助，其中包括27萬多名紐約居民，進一步削減補助將使家庭承受更大壓力。

新規也可能影響亞裔家庭。農業部在提案的民權影響分析中承認，亞裔、西語裔及多族裔家庭，以及有兒童、年長者的家庭，可能受到資格調整影響。

另一方面，孟昭文也警告，根據此前通過的聯邦法律，紐約州未來每年可能須承擔逾15億元糧食券相關支出，擠壓教育及托育等公共服務經費。

目前，資格調整仍處於提案階段。農業部開放公眾在12月10日前提交意見。